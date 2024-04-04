https://ria.ru/20240404/artilleriya-1937738083.html
Артиллерия уничтожила под Артемовском украинский укрепрайон
Артиллерия уничтожила под Артемовском украинский укрепрайон - РИА Новости, 04.04.2024
Артиллерия уничтожила под Артемовском украинский укрепрайон
Артиллерийские расчеты 122-миллиметровой гаубицы Д-30 второго армейского корпуса группировки войск "Юг" уничтожили укрепрайон и технику ВСУ на артемовском... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T05:18
2024-04-04T05:18
2024-04-04T05:18
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ЛУГАНСК, 4 апр - РИА Новости. Артиллерийские расчеты 122-миллиметровой гаубицы Д-30 второго армейского корпуса группировки войск "Юг" уничтожили укрепрайон и технику ВСУ на артемовском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. "Артиллеристы 2-го армейского корпуса группировки войск "Юг" в ходе огневых задач уничтожили замаскированные позиции, боевую технику и живую силу подразделений ВСУ на артемовском направлении специальной военной операции", - сообщили в МО РФ В ведомстве отметили, что артиллерийские расчеты группировки в круглосуточном режиме выполняют огневое прикрытие действий мотострелковых и штурмовых подразделений, уничтожая плановые и внеплановые цели на дистанции свыше 10 километров.
https://ria.ru/20240224/artilleristy-1929233533.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, артемовский
Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Артемовский
Артиллерия уничтожила под Артемовском украинский укрепрайон
Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили под Артемовском укрепрайон и технику ВСУ
ЛУГАНСК, 4 апр - РИА Новости. Артиллерийские расчеты 122-миллиметровой гаубицы Д-30 второго армейского корпуса группировки войск "Юг" уничтожили укрепрайон и технику ВСУ на артемовском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Артиллеристы 2-го армейского корпуса группировки войск "Юг" в ходе огневых задач уничтожили замаскированные позиции, боевую технику и живую силу подразделений ВСУ на артемовском направлении специальной военной операции", - сообщили в МО РФ
В ведомстве отметили, что артиллерийские расчеты группировки в круглосуточном режиме выполняют огневое прикрытие действий мотострелковых и штурмовых подразделений, уничтожая плановые и внеплановые цели на дистанции свыше 10 километров.