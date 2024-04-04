https://ria.ru/20240404/aktsiya-1937893201.html

Рязанский губернатор поддержал акцию ГИБДД, посвященную Году семьи

Рязанский губернатор поддержал акцию ГИБДД, посвященную Году семьи - РИА Новости, 04.04.2024

Рязанский губернатор поддержал акцию ГИБДД, посвященную Году семьи

Губернатор Рязанской области Павел Малков поддержал проведение в регионе Всероссийской акции "Безопасность на дорогах начинается с семьи", сообщила пресс-служба РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T18:54

2024-04-04T18:54

2024-04-04T18:54

рязанская область

рязанская область

павел малков

россия

гибдд мвд рф

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РЯЗАНЬ, 4 апр — РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков поддержал проведение в регионе Всероссийской акции "Безопасность на дорогах начинается с семьи", сообщила пресс-служба правительства региона. "Губернатор Павел Малков поддержал инициативу Госавтоинспекции, посвященную Году семьи, утвержденному указом президента России. Рязанская область присоединилась к Всероссийской информационно-пропагандистской акции "Безопасность на дорогах начинается с семьи", - говорится в сообщении. Отмечается, что мероприятия в рамках этой инициативы уже стартовали и пройдут во всех муниципальных образованиях при поддержке областного правительства и управления Госавтоинспекции регионального УМВД России. Акция направлена на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием детей, снижение тяжести их последствий. Она позволит привлечь внимание граждан к необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения, в том числе при перевозке детей в автомобиле, переходе проезжей части. "Воспитание ребенка начинается с семьи. Мы должны показывать пример нашим детям в соблюдении правил дорожного движения, уважении других водителей и пешеходов. От нашего поведения на дороге зависит не только собственная жизнь, но и жизни окружающих", – цитирует губернатора его пресс-служба.

https://ria.ru/20240403/podderzhka-1937581488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

рязанская область, павел малков, россия, гибдд мвд рф