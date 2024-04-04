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Рязанский губернатор поддержал акцию ГИБДД, посвященную Году семьи - РИА Новости, 04.04.2024
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Рязанская область
Рязанская область
 
18:54 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/aktsiya-1937893201.html
Рязанский губернатор поддержал акцию ГИБДД, посвященную Году семьи
Рязанский губернатор поддержал акцию ГИБДД, посвященную Году семьи - РИА Новости, 04.04.2024
Рязанский губернатор поддержал акцию ГИБДД, посвященную Году семьи
Губернатор Рязанской области Павел Малков поддержал проведение в регионе Всероссийской акции "Безопасность на дорогах начинается с семьи", сообщила пресс-служба РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T18:54
2024-04-04T18:54
рязанская область
рязанская область
павел малков
россия
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РЯЗАНЬ, 4 апр — РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков поддержал проведение в регионе Всероссийской акции "Безопасность на дорогах начинается с семьи", сообщила пресс-служба правительства региона. "Губернатор Павел Малков поддержал инициативу Госавтоинспекции, посвященную Году семьи, утвержденному указом президента России. Рязанская область присоединилась к Всероссийской информационно-пропагандистской акции "Безопасность на дорогах начинается с семьи", - говорится в сообщении. Отмечается, что мероприятия в рамках этой инициативы уже стартовали и пройдут во всех муниципальных образованиях при поддержке областного правительства и управления Госавтоинспекции регионального УМВД России. Акция направлена на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием детей, снижение тяжести их последствий. Она позволит привлечь внимание граждан к необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения, в том числе при перевозке детей в автомобиле, переходе проезжей части. "Воспитание ребенка начинается с семьи. Мы должны показывать пример нашим детям в соблюдении правил дорожного движения, уважении других водителей и пешеходов. От нашего поведения на дороге зависит не только собственная жизнь, но и жизни окружающих", – цитирует губернатора его пресс-служба.
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рязанская область, павел малков, россия, гибдд мвд рф
Рязанская область, Рязанская область, Павел Малков, Россия, ГИБДД МВД РФ

Рязанский губернатор поддержал акцию ГИБДД, посвященную Году семьи

© Фото : Правительство Рязанской областиГубернатор Рязанской области Павел Малков поддержал акцию ГИБДД, посвященную Году семьи
Губернатор Рязанской области Павел Малков поддержал акцию ГИБДД, посвященную Году семьи - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© Фото : Правительство Рязанской области
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РЯЗАНЬ, 4 апр — РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков поддержал проведение в регионе Всероссийской акции "Безопасность на дорогах начинается с семьи", сообщила пресс-служба правительства региона.
"Губернатор Павел Малков поддержал инициативу Госавтоинспекции, посвященную Году семьи, утвержденному указом президента России. Рязанская область присоединилась к Всероссийской информационно-пропагандистской акции "Безопасность на дорогах начинается с семьи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мероприятия в рамках этой инициативы уже стартовали и пройдут во всех муниципальных образованиях при поддержке областного правительства и управления Госавтоинспекции регионального УМВД России. Акция направлена на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием детей, снижение тяжести их последствий. Она позволит привлечь внимание граждан к необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения, в том числе при перевозке детей в автомобиле, переходе проезжей части.
"Воспитание ребенка начинается с семьи. Мы должны показывать пример нашим детям в соблюдении правил дорожного движения, уважении других водителей и пешеходов. От нашего поведения на дороге зависит не только собственная жизнь, но и жизни окружающих", – цитирует губернатора его пресс-служба.
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Рязанская областьРязанская областьПавел МалковРоссияГИБДД МВД РФ
 
 
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