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Путин попросил подумать, что можно сделать для поддержки Адыгеи - РИА Новости, 04.04.2024
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19:41 04.04.2024 (обновлено: 19:57 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/adygeya-1937902789.html
Путин попросил подумать, что можно сделать для поддержки Адыгеи
Путин попросил подумать, что можно сделать для поддержки Адыгеи - РИА Новости, 04.04.2024
Путин попросил подумать, что можно сделать для поддержки Адыгеи
Президент РФ Владимир Путин попросил членов правительства подумать, что можно было бы сделать для поддержки Адыгеи как региона, который вышел из перечня 10... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T19:41
2024-04-04T19:57
россия
владимир путин
экономика
республика адыгея
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил членов правительства подумать, что можно было бы сделать для поддержки Адыгеи как региона, который вышел из перечня 10 отстающих субъектов, для которых формируются индивидуальные программы развития. "Соглашаясь с Антоном Германовичем (Силуановым - ред.) я прошу и министерство экономического развития, да и вообще коллег посмотреть, что для той же Адыгеи можно было бы сделать, чтобы ее все-таки поддержать", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Президент отметил, что жаль выбивать у регионов инструменты поддержки, когда они добиваются результатов, поэтому можно рассмотреть предложения оставить 50% от того, что выделялось им раньше, или, как и предлагается по другим регионам, в рамках имеющихся нацпроектов наделить их возможностями развивать отдельные интересные для них направления. Он также поблагодарил участников совещания за работу, которая была проведена по индивидуальным программам развития регионов с низкой бюджетной обеспеченностью."Очень рассчитываю на то, что мы доработаем наши ближайшие шаги в контексте того, что сейчас обсуждалось и предлагалось коллегами", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240312/ekonomika-1932592884.html
россия
республика адыгея
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россия, владимир путин, экономика, республика адыгея
Россия, Владимир Путин, Экономика, Республика Адыгея
Путин попросил подумать, что можно сделать для поддержки Адыгеи

Путин призвал подумать над мерами для индивидуального развития Адыгеи

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на город Майкоп
Вид на город Майкоп - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил членов правительства подумать, что можно было бы сделать для поддержки Адыгеи как региона, который вышел из перечня 10 отстающих субъектов, для которых формируются индивидуальные программы развития.
"Соглашаясь с Антоном Германовичем (Силуановым - ред.) я прошу и министерство экономического развития, да и вообще коллег посмотреть, что для той же Адыгеи можно было бы сделать, чтобы ее все-таки поддержать", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
Президент отметил, что жаль выбивать у регионов инструменты поддержки, когда они добиваются результатов, поэтому можно рассмотреть предложения оставить 50% от того, что выделялось им раньше, или, как и предлагается по другим регионам, в рамках имеющихся нацпроектов наделить их возможностями развивать отдельные интересные для них направления. Он также поблагодарил участников совещания за работу, которая была проведена по индивидуальным программам развития регионов с низкой бюджетной обеспеченностью.
"Очень рассчитываю на то, что мы доработаем наши ближайшие шаги в контексте того, что сейчас обсуждалось и предлагалось коллегами", - сказал Путин.
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