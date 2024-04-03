https://ria.ru/20240403/zoopark-1937631325.html
В Бахчисарайском зоопарке у японских макак родились два детеныша
В Бахчисарайском зоопарке у японских макак родились два детеныша - РИА Новости, 03.04.2024
В Бахчисарайском зоопарке у японских макак родились два детеныша
Два детёныша родились у японских макак в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр, сообщил директор парка Виктор Жиленко. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T16:23
2024-04-03T16:23
2024-04-03T16:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Два детёныша родились у японских макак в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр, сообщил директор парка Виктор Жиленко. "В Бахчисарайском парке миниатюр у японских макак родились два детёныша. Они питаются материнским молоком и осматривают окружающий мир, не отрываясь от шеи родительниц", - сказал Жиленко журналистам. По его словам, детеныши никуда не отходят и фактически сидят на шее у своих мам, которые их заботливо кормят и вычесывают. "Погода сейчас тёплая, но эти приматы не боятся и морозов. А ещё малыши с материнским молоком впитывают любовь к крымским огурцам, которые с удовольствием едят их родители, даже отказываясь от заморских бананов", — отметил Жиленко.
https://ria.ru/20231109/gamadrila-1908442414.html
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РИА Новости
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республика крым, общество
Хорошие новости, Республика Крым, Общество
В Бахчисарайском зоопарке у японских макак родились два детеныша
В Бахчисарайском парке миниатюр у японских макак родились два детеныша
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Два детёныша родились у японских макак в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр, сообщил директор парка Виктор Жиленко.
"В Бахчисарайском парке миниатюр у японских макак родились два детёныша. Они питаются материнским молоком и осматривают окружающий мир, не отрываясь от шеи родительниц", - сказал Жиленко журналистам.
По его словам, детеныши никуда не отходят и фактически сидят на шее у своих мам, которые их заботливо кормят и вычесывают.
"Погода сейчас тёплая, но эти приматы не боятся и морозов. А ещё малыши с материнским молоком впитывают любовь к крымским огурцам, которые с удовольствием едят их родители, даже отказываясь от заморских бананов", — отметил Жиленко.