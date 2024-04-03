https://ria.ru/20240403/zoopark-1937631325.html

В Бахчисарайском зоопарке у японских макак родились два детеныша

В Бахчисарайском зоопарке у японских макак родились два детеныша - РИА Новости, 03.04.2024

В Бахчисарайском зоопарке у японских макак родились два детеныша

Два детёныша родились у японских макак в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр, сообщил директор парка Виктор Жиленко. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T16:23

2024-04-03T16:23

2024-04-03T16:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Два детёныша родились у японских макак в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр, сообщил директор парка Виктор Жиленко. "В Бахчисарайском парке миниатюр у японских макак родились два детёныша. Они питаются материнским молоком и осматривают окружающий мир, не отрываясь от шеи родительниц", - сказал Жиленко журналистам. По его словам, детеныши никуда не отходят и фактически сидят на шее у своих мам, которые их заботливо кормят и вычесывают. "Погода сейчас тёплая, но эти приматы не боятся и морозов. А ещё малыши с материнским молоком впитывают любовь к крымским огурцам, которые с удовольствием едят их родители, даже отказываясь от заморских бананов", — отметил Жиленко.

https://ria.ru/20231109/gamadrila-1908442414.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

республика крым, общество