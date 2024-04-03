https://ria.ru/20240403/zhizn-1937548839.html

Мишустин рассказал о росте продолжительности жизни в России

Мишустин рассказал о росте продолжительности жизни в России - РИА Новости, 03.04.2024

Мишустин рассказал о росте продолжительности жизни в России

Продолжительность жизни в РФ по итогам 2023 года превысила доковидные значения, такие показатели ни разу не фиксировались в СССР и современной России, заявил... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T12:28

2024-04-03T12:28

2024-04-03T12:41

общество

россия

михаил мишустин

ссср

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Продолжительность жизни в РФ по итогам 2023 года превысила доковидные значения, такие показатели ни разу не фиксировались в СССР и современной России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.Премьер в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2023 год."По итогам прошлого года продолжительность жизни в России достигала почти 73,5 лет. Что выше доковидных значений. Такие показатели ни разу не фиксировались в истории Советского Союза и современной России", - сказал Мишустин.Он добавил, что важен рост продолжительности именно активной и здоровой жизни.

https://ria.ru/20230918/zozh-1896871495.html

https://ria.ru/20231113/dieta-1759424241.html

россия

ссср

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Мишустин: "Продолжительность жизни в России по итогам 2023 достигла почти 73,5 лет" Продолжительность жизни в России по итогам 2023 достигла почти 73,5 лет, такие показатели ни разу не фиксировались в СССР и современной России, заявил Мишустин. 2024-04-03T12:28 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, михаил мишустин, ссср, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году