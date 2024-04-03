https://ria.ru/20240403/zhizn-1937548839.html
Мишустин рассказал о росте продолжительности жизни в России
Мишустин рассказал о росте продолжительности жизни в России - РИА Новости, 03.04.2024
Мишустин рассказал о росте продолжительности жизни в России
Продолжительность жизни в РФ по итогам 2023 года превысила доковидные значения, такие показатели ни разу не фиксировались в СССР и современной России, заявил... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T12:28
2024-04-03T12:28
2024-04-03T12:41
общество
россия
михаил мишустин
ссср
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Продолжительность жизни в РФ по итогам 2023 года превысила доковидные значения, такие показатели ни разу не фиксировались в СССР и современной России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.Премьер в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2023 год."По итогам прошлого года продолжительность жизни в России достигала почти 73,5 лет. Что выше доковидных значений. Такие показатели ни разу не фиксировались в истории Советского Союза и современной России", - сказал Мишустин.Он добавил, что важен рост продолжительности именно активной и здоровой жизни.
https://ria.ru/20230918/zozh-1896871495.html
https://ria.ru/20231113/dieta-1759424241.html
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Мишустин: "Продолжительность жизни в России по итогам 2023 достигла почти 73,5 лет"
Продолжительность жизни в России по итогам 2023 достигла почти 73,5 лет, такие показатели ни разу не фиксировались в СССР и современной России, заявил Мишустин.
2024-04-03T12:28
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PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, михаил мишустин, ссср, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
Общество, Россия, Михаил Мишустин, СССР, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
Мишустин рассказал о росте продолжительности жизни в России
Продолжительность жизни в России в 2023 году превысила доковидные значения