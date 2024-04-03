https://ria.ru/20240403/zemletryasenie-1937472717.html
Метеоролог оценил магнитуду самого мощного землетрясения у Тайваня в 7,7
Метеоролог оценил магнитуду самого мощного землетрясения у Тайваня в 7,7 - РИА Новости, 03.04.2024
Метеоролог оценил магнитуду самого мощного землетрясения у Тайваня в 7,7
Представитель главного метеорологического агентства Японии в ходе пресс-конференции заявил, что магнитуда самого мощного землетрясения близ Тайваня составила... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T04:45
2024-04-03T04:45
2024-04-03T12:03
тайвань
в мире
япония
окинава
серия землетрясений на тайване
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937494160_0:1241:2047:2392_1920x0_80_0_0_4e5555eb63e3bb321ace6a22da1baea7.jpg
ТОКИО, 3 апр – РИА Новости. Представитель главного метеорологического агентства Японии в ходе пресс-конференции заявил, что магнитуда самого мощного землетрясения близ Тайваня составила 7,7.Ранее сообщалось о магнитуде 7,5. При этом на сайте японского метеоагентства данные о магнитуде еще не обновлены."Действительно, магнитуда была повышена, но изменений относительно вынесенной угрозы цунами нет", - пояснил спикер.Утром среды близ восточного побережья Тайваня произошла серия мощных землетрясений. По данным главного метеорологического агентства Японии, магнитуда самого мощного из них составила 7,5. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушеныТолчки ощущались также в южной японской префектуре Окинава. После землетрясения для островов Окинава, Мияко и островной группы Яэяма была объявлена угроза цунами. Японские специалисты не исключают, что высота приливной волны может достигнуть трех метров.Как передает телеканал NHK, приливная волна высотой в 30 сантиметров достигла острова Ёнагуни в 9.18 по японскому времени (3.18 мск). В 9.32 (3.32 мск) небольшая волна пришла в порт Исигаки на одноименном острове. В 10.03 (4.03) небольшая волна зафиксирована на острове Мияко.Официальных данных о пострадавших и разрушениях пока не поступали. Правительство Японии сформировало штаб по сбору и анализу информации после мощных землетрясений близ Тайваня и объявленной угрозы цунами для южных японских островов.
https://ria.ru/20240403/tayvan-1937472829.html
https://ria.ru/20240331/zemletryasenie-1936946233.html
https://ria.ru/20240206/yaponiya-1925598335.html
тайвань
япония
окинава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937494160_0:852:2047:2387_1920x0_80_0_0_a7f88331ab9c584b5432b243daaeb4ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тайвань, в мире, япония, окинава, серия землетрясений на тайване
Тайвань, В мире, Япония, Окинава, Серия землетрясений на Тайване
Метеоролог оценил магнитуду самого мощного землетрясения у Тайваня в 7,7
Японский метеоролог оценил магнитуду мощнейшего землетрясения у Тайваня в 7,7
ТОКИО, 3 апр – РИА Новости. Представитель главного метеорологического агентства Японии в ходе пресс-конференции заявил, что магнитуда самого мощного землетрясения близ Тайваня составила 7,7.
Ранее сообщалось о магнитуде 7,5. При этом на сайте японского метеоагентства данные о магнитуде еще не обновлены.
"Действительно, магнитуда была повышена, но изменений относительно вынесенной угрозы цунами нет", - пояснил спикер.
Утром среды близ восточного побережья Тайваня произошла серия мощных землетрясений. По данным главного метеорологического агентства Японии, магнитуда самого мощного из них составила 7,5. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены
Толчки ощущались также в южной японской префектуре Окинава
. После землетрясения для островов Окинава, Мияко и островной группы Яэяма была объявлена угроза цунами. Японские специалисты не исключают, что высота приливной волны может достигнуть трех метров.
Как передает телеканал NHK, приливная волна высотой в 30 сантиметров достигла острова Ёнагуни в 9.18 по японскому времени (3.18 мск). В 9.32 (3.32 мск) небольшая волна пришла в порт Исигаки на одноименном острове. В 10.03 (4.03) небольшая волна зафиксирована на острове Мияко.
Официальных данных о пострадавших и разрушениях пока не поступали. Правительство Японии сформировало штаб по сбору и анализу информации после мощных землетрясений близ Тайваня и объявленной угрозы цунами для южных японских островов.