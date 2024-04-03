https://ria.ru/20240403/zemletryasenie-1937472717.html

Метеоролог оценил магнитуду самого мощного землетрясения у Тайваня в 7,7

Метеоролог оценил магнитуду самого мощного землетрясения у Тайваня в 7,7 - РИА Новости, 03.04.2024

Метеоролог оценил магнитуду самого мощного землетрясения у Тайваня в 7,7

Представитель главного метеорологического агентства Японии в ходе пресс-конференции заявил, что магнитуда самого мощного землетрясения близ Тайваня составила... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T04:45

2024-04-03T04:45

2024-04-03T12:03

тайвань

в мире

япония

окинава

серия землетрясений на тайване

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ТОКИО, 3 апр – РИА Новости. Представитель главного метеорологического агентства Японии в ходе пресс-конференции заявил, что магнитуда самого мощного землетрясения близ Тайваня составила 7,7.Ранее сообщалось о магнитуде 7,5. При этом на сайте японского метеоагентства данные о магнитуде еще не обновлены."Действительно, магнитуда была повышена, но изменений относительно вынесенной угрозы цунами нет", - пояснил спикер.Утром среды близ восточного побережья Тайваня произошла серия мощных землетрясений. По данным главного метеорологического агентства Японии, магнитуда самого мощного из них составила 7,5. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушеныТолчки ощущались также в южной японской префектуре Окинава. После землетрясения для островов Окинава, Мияко и островной группы Яэяма была объявлена угроза цунами. Японские специалисты не исключают, что высота приливной волны может достигнуть трех метров.Как передает телеканал NHK, приливная волна высотой в 30 сантиметров достигла острова Ёнагуни в 9.18 по японскому времени (3.18 мск). В 9.32 (3.32 мск) небольшая волна пришла в порт Исигаки на одноименном острове. В 10.03 (4.03) небольшая волна зафиксирована на острове Мияко.Официальных данных о пострадавших и разрушениях пока не поступали. Правительство Японии сформировало штаб по сбору и анализу информации после мощных землетрясений близ Тайваня и объявленной угрозы цунами для южных японских островов.

https://ria.ru/20240403/tayvan-1937472829.html

https://ria.ru/20240331/zemletryasenie-1936946233.html

https://ria.ru/20240206/yaponiya-1925598335.html

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окинава

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тайвань, в мире, япония, окинава, серия землетрясений на тайване