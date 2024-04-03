https://ria.ru/20240403/zemletryasenie-1937471081.html

Третье землетрясение произошло вблизи Тайваня

Третье землетрясение произошло вблизи Тайваня - РИА Новости, 03.04.2024

Третье землетрясение произошло вблизи Тайваня

Новое землетрясение магнитудой 6,3 произошло близ восточного побережья Тайваня, свидетельствуют данные главного метеорологического агентства Японии. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T03:56

2024-04-03T03:56

2024-04-03T12:03

тайвань

в мире

япония

окинава

серия землетрясений на тайване

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ТОКИО, 3 апр - РИА Новости. Новое землетрясение магнитудой 6,3 произошло близ восточного побережья Тайваня, свидетельствуют данные главного метеорологического агентства Японии.Первое землетрясение магнитудой 7,5 было зафиксировано в 8.58 по японскому времени (2.58 мск) близ восточного побережья Тайваня. Глубина залегания эпицентра пока не определена, лишь отмечается, что он находился "на очень мелкой" глубине под водой. Менее чем через 15 минут - в 9.11 по японскому времени (3.11 мск) - в том же регионе произошло землетрясение магнитудой 6,6. Глубина залегания эпицентра вновь определена как "очень мелкая".Третье землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано в этом же регионе в 9.35 по японскому времени (3.35 мск). Эпицентр землетрясения залегал на глубине 20 километров под водой.Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены.Толчки ощущались также в южной японской префектуре Окинава. После землетрясения для островов Окинава, Мияко и островной группы Яэяма была объявлена угроза цунами. Японские специалисты не исключают, что высота приливной волны может достигнуть трех метров.Как передает телеканал NHK, приливная волна высотой в 30 сантиметров достигла острова Ёнагуни в 9.18 по японскому времени (3.18 мск). В 9.32 (3.32 мск) небольшая волна пришла в порт Исигаки на одноименном острове.Официальных данных о пострадавших и разрушениях пока не поступали. Правительство Японии сформировало штаб по сбору и анализу информации после мощных землетрясений близ Тайваня и объявленной угрозы цунами для южных японских островов.

https://ria.ru/20240401/zemletryasenie-1937009821.html

https://ria.ru/20240331/zemletryasenie-1936946233.html

https://ria.ru/20240321/zemletryasenie-1934588374.html

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тайвань, в мире, япония, окинава, серия землетрясений на тайване