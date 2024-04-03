Рейтинг@Mail.ru
Третье землетрясение произошло вблизи Тайваня - РИА Новости, 03.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:56 03.04.2024 (обновлено: 12:03 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/zemletryasenie-1937471081.html
Третье землетрясение произошло вблизи Тайваня
Третье землетрясение произошло вблизи Тайваня - РИА Новости, 03.04.2024
Третье землетрясение произошло вблизи Тайваня
Новое землетрясение магнитудой 6,3 произошло близ восточного побережья Тайваня, свидетельствуют данные главного метеорологического агентства Японии. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T03:56
2024-04-03T12:03
тайвань
в мире
япония
окинава
серия землетрясений на тайване
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937492719_0:511:2730:2047_1920x0_80_0_0_708f786794e06a767604c21d7d702ed0.jpg
ТОКИО, 3 апр - РИА Новости. Новое землетрясение магнитудой 6,3 произошло близ восточного побережья Тайваня, свидетельствуют данные главного метеорологического агентства Японии.Первое землетрясение магнитудой 7,5 было зафиксировано в 8.58 по японскому времени (2.58 мск) близ восточного побережья Тайваня. Глубина залегания эпицентра пока не определена, лишь отмечается, что он находился "на очень мелкой" глубине под водой. Менее чем через 15 минут - в 9.11 по японскому времени (3.11 мск) - в том же регионе произошло землетрясение магнитудой 6,6. Глубина залегания эпицентра вновь определена как "очень мелкая".Третье землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано в этом же регионе в 9.35 по японскому времени (3.35 мск). Эпицентр землетрясения залегал на глубине 20 километров под водой.Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены.Толчки ощущались также в южной японской префектуре Окинава. После землетрясения для островов Окинава, Мияко и островной группы Яэяма была объявлена угроза цунами. Японские специалисты не исключают, что высота приливной волны может достигнуть трех метров.Как передает телеканал NHK, приливная волна высотой в 30 сантиметров достигла острова Ёнагуни в 9.18 по японскому времени (3.18 мск). В 9.32 (3.32 мск) небольшая волна пришла в порт Исигаки на одноименном острове.Официальных данных о пострадавших и разрушениях пока не поступали. Правительство Японии сформировало штаб по сбору и анализу информации после мощных землетрясений близ Тайваня и объявленной угрозы цунами для южных японских островов.
https://ria.ru/20240401/zemletryasenie-1937009821.html
https://ria.ru/20240331/zemletryasenie-1936946233.html
https://ria.ru/20240321/zemletryasenie-1934588374.html
тайвань
япония
окинава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937492719_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_f0f668881c9302b5ab6250248ce100a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тайвань, в мире, япония, окинава, серия землетрясений на тайване
Тайвань, В мире, Япония, Окинава, Серия землетрясений на Тайване
Третье землетрясение произошло вблизи Тайваня

Вблизи Тайваня произошло третье землетрясение магнитудой 6,3

© AP Photo / National Fire AgencyПоследствия землетрясения в Хуаляне, восточный Тайвань. 3 апреля 2024
Последствия землетрясения в Хуаляне, восточный Тайвань. 3 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© AP Photo / National Fire Agency
Последствия землетрясения в Хуаляне, восточный Тайвань. 3 апреля 2024
Читать ria.ru в
ТОКИО, 3 апр - РИА Новости. Новое землетрясение магнитудой 6,3 произошло близ восточного побережья Тайваня, свидетельствуют данные главного метеорологического агентства Японии.
Первое землетрясение магнитудой 7,5 было зафиксировано в 8.58 по японскому времени (2.58 мск) близ восточного побережья Тайваня. Глубина залегания эпицентра пока не определена, лишь отмечается, что он находился "на очень мелкой" глубине под водой. Менее чем через 15 минут - в 9.11 по японскому времени (3.11 мск) - в том же регионе произошло землетрясение магнитудой 6,6. Глубина залегания эпицентра вновь определена как "очень мелкая".
Третье землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано в этом же регионе в 9.35 по японскому времени (3.35 мск). Эпицентр землетрясения залегал на глубине 20 километров под водой.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
На юге Сахалина зарегистрировали землетрясение
1 апреля, 03:58
Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены.
Толчки ощущались также в южной японской префектуре Окинава. После землетрясения для островов Окинава, Мияко и островной группы Яэяма была объявлена угроза цунами. Японские специалисты не исключают, что высота приливной волны может достигнуть трех метров.
Анталья - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
В Анталье произошло землетрясение
31 марта, 14:32
Как передает телеканал NHK, приливная волна высотой в 30 сантиметров достигла острова Ёнагуни в 9.18 по японскому времени (3.18 мск). В 9.32 (3.32 мск) небольшая волна пришла в порт Исигаки на одноименном острове.
Официальных данных о пострадавших и разрушениях пока не поступали. Правительство Японии сформировало штаб по сбору и анализу информации после мощных землетрясений близ Тайваня и объявленной угрозы цунами для южных японских островов.
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Жителей Токио предупредили о сильном землетрясении
21 марта, 03:22
 
ТайваньВ миреЯпонияОкинаваСерия землетрясений на Тайване
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала