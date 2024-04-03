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Близ Тайваня произошло второе землетрясение - РИА Новости, 03.04.2024
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03:28 03.04.2024 (обновлено: 12:03 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/zemletryasenie-1937470595.html
Близ Тайваня произошло второе землетрясение
Близ Тайваня произошло второе землетрясение - РИА Новости, 03.04.2024
Близ Тайваня произошло второе землетрясение
Мощное землетрясение произошло возле восточного побережья Тайваня, за ним последовали новые сильные толчки, свидетельствуют данные главного метеорологического... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T03:28
2024-04-03T12:03
тайвань
в мире
окинава
япония
серия землетрясений на тайване
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ТОКИО, 3 апр - РИА Новости. Мощное землетрясение произошло возле восточного побережья Тайваня, за ним последовали новые сильные толчки, свидетельствуют данные главного метеорологического агентства Японии.Землетрясение магнитудой 7,7 было зафиксировано в 08.58 по японскому времени (02.58 мск) близ восточного побережья Тайваня. Отмечалось, что эпицентр находился "на очень мелкой" глубине под водой.Менее чем через 15 минут — в 9.11 по японскому времени (3.11 мск) — последовали новые толчки магнитудой 6,6. Глубина залегания эпицентра была вновь определена как "очень мелкая".Третье землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано в этом же регионе в 09.35 по японскому времени (03.35 мск). Эпицентр располагался на глубине 20 километров под водой. Всего, по данным пожарной службы Тайваня, на острове зафиксировали более 11 толчков магнитудой свыше 4. Как отметил директор Центра сейсмических измерений и прогнозов метеорологического управления Тайваня У Цзяньфу, это были самые мощные толчки на острове за последнюю четверть века.По предварительным данным, четыре человека погибли, 97 пострадали. В городе Хуалянь обрушились два здания, а в городе Синьбэй — здание завода по производству пластмассы. На кадрах, публикуемых в соцсетях, видны поврежденные дома, по данным СМИ, в одном из них оказались заблокированы восемь человек. У более чем 87 тысяч домохозяйств отсутствует свет, зафиксированы перебои в работе интернета.Толчки ощущались также в южной японской префектуре Окинава. После землетрясения для островов Окинава, Мияко и островной группы Яэяма была объявлена угроза цунами. Японские специалисты не исключали, что высота приливной волны может достигнуть трех метров.Как передает телеканал NHK, приливная волна высотой в 30 сантиметров достигла острова Ёнагуни в 9.18 по японскому времени (3.18 мск). В 9.32 (3.32 мск) небольшая волна пришла в порт Исигаки на одноименном острове. В 10.03 (4.03) небольшая волна зафиксирована на острове Мияко.Позднее предупреждение об угрозе цунами отменили.
https://ria.ru/20240403/zemletryasenie-1937476658.html
https://ria.ru/20240403/tayvan-1937473570.html
https://ria.ru/20240304/smerch-1930904575.html
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тайвань, в мире, окинава, япония, серия землетрясений на тайване
Тайвань, В мире, Окинава, Япония, Серия землетрясений на Тайване
Близ Тайваня произошло второе землетрясение

Близ Тайваня менее чем за 15 минут произошло второе землетрясение магнитудой 6,6

© AP Photo / National Fire AgencyПоследствия землетрясения в Хуаляне, восточный Тайвань. 3 апреля 2024
Последствия землетрясения в Хуаляне, восточный Тайвань. 3 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© AP Photo / National Fire Agency
Последствия землетрясения в Хуаляне, восточный Тайвань. 3 апреля 2024
Читать ria.ru в
ТОКИО, 3 апр - РИА Новости. Мощное землетрясение произошло возле восточного побережья Тайваня, за ним последовали новые сильные толчки, свидетельствуют данные главного метеорологического агентства Японии.
Землетрясение магнитудой 7,7 было зафиксировано в 08.58 по японскому времени (02.58 мск) близ восточного побережья Тайваня. Отмечалось, что эпицентр находился "на очень мелкой" глубине под водой.
Менее чем через 15 минут — в 9.11 по японскому времени (3.11 мск) — последовали новые толчки магнитудой 6,6. Глубина залегания эпицентра была вновь определена как "очень мелкая".
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Третье землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано в этом же регионе в 09.35 по японскому времени (03.35 мск). Эпицентр располагался на глубине 20 километров под водой.
Всего, по данным пожарной службы Тайваня, на острове зафиксировали более 11 толчков магнитудой свыше 4. Как отметил директор Центра сейсмических измерений и прогнозов метеорологического управления Тайваня У Цзяньфу, это были самые мощные толчки на острове за последнюю четверть века.
По предварительным данным, четыре человека погибли, 97 пострадали. В городе Хуалянь обрушились два здания, а в городе Синьбэй — здание завода по производству пластмассы. На кадрах, публикуемых в соцсетях, видны поврежденные дома, по данным СМИ, в одном из них оказались заблокированы восемь человек.
У более чем 87 тысяч домохозяйств отсутствует свет, зафиксированы перебои в работе интернета.
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Толчки ощущались также в южной японской префектуре Окинава. После землетрясения для островов Окинава, Мияко и островной группы Яэяма была объявлена угроза цунами. Японские специалисты не исключали, что высота приливной волны может достигнуть трех метров.
Как передает телеканал NHK, приливная волна высотой в 30 сантиметров достигла острова Ёнагуни в 9.18 по японскому времени (3.18 мск). В 9.32 (3.32 мск) небольшая волна пришла в порт Исигаки на одноименном острове. В 10.03 (4.03) небольшая волна зафиксирована на острове Мияко.
Позднее предупреждение об угрозе цунами отменили.
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