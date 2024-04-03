https://ria.ru/20240403/zemletryasenie-1937469836.html

Рядом с Тайванем произошло мощное землетрясение

Рядом с Тайванем произошло мощное землетрясение - РИА Новости, 03.04.2024

Рядом с Тайванем произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло утром в среду близ Тайваня, толчки ощущались на японских островах Окинава и Мияко, для региона объявлена угроза цунами. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T03:11

2024-04-03T03:11

2024-04-03T12:03

тайвань

в мире

окинава

япония

серия землетрясений на тайване

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ТОКИО, 3 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,5 произошло утром в среду близ Тайваня, толчки ощущались на японских островах Окинава и Мияко, для региона объявлена угроза цунами.По данным главного метеорологического агентства Японии, землетрясение зафиксировано в 8.58 по японскому времени (2.58 мск) близ восточного побережья Тайваня. Глубина залегания эпицентра пока не определена, лишь отмечается, что он находился "на очень мелкой" глубине под водой.Толчки силой до 4 баллов ощущались также в южной японской префектуре Окинава.После землетрясения для островов Окинава, Мияко и островной группы Яэяма была объявлена угроза цунами. Японские специалисты не исключают, что высота приливной волны может достигнуть трех метров.Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступали.Тем временем агентство Рейтер со ссылкой на источники передает, что после землетрясения в некоторых районах Тайбэя пропало электричество.

https://ria.ru/20240304/smerch-1930904575.html

https://ria.ru/20240321/zemletryasenie-1934588374.html

тайвань

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япония

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