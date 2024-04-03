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Рядом с Тайванем произошло мощное землетрясение - РИА Новости, 03.04.2024
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03:11 03.04.2024 (обновлено: 12:03 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/zemletryasenie-1937469836.html
Рядом с Тайванем произошло мощное землетрясение
Рядом с Тайванем произошло мощное землетрясение - РИА Новости, 03.04.2024
Рядом с Тайванем произошло мощное землетрясение
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло утром в среду близ Тайваня, толчки ощущались на японских островах Окинава и Мияко, для региона объявлена угроза цунами. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T03:11
2024-04-03T12:03
тайвань
в мире
окинава
япония
серия землетрясений на тайване
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ТОКИО, 3 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,5 произошло утром в среду близ Тайваня, толчки ощущались на японских островах Окинава и Мияко, для региона объявлена угроза цунами.По данным главного метеорологического агентства Японии, землетрясение зафиксировано в 8.58 по японскому времени (2.58 мск) близ восточного побережья Тайваня. Глубина залегания эпицентра пока не определена, лишь отмечается, что он находился "на очень мелкой" глубине под водой.Толчки силой до 4 баллов ощущались также в южной японской префектуре Окинава.После землетрясения для островов Окинава, Мияко и островной группы Яэяма была объявлена угроза цунами. Японские специалисты не исключают, что высота приливной волны может достигнуть трех метров.Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступали.Тем временем агентство Рейтер со ссылкой на источники передает, что после землетрясения в некоторых районах Тайбэя пропало электричество.
https://ria.ru/20240304/smerch-1930904575.html
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тайвань, в мире, окинава, япония, серия землетрясений на тайване
Тайвань, В мире, Окинава, Япония, Серия землетрясений на Тайване
Рядом с Тайванем произошло мощное землетрясение

Вблизи Тайваня произошло землетрясение магнитудой 7,5

© AP Photo / Hualien City GovernmentПоследствия землетрясения в Хуаляне, восточный Тайвань. 3 апреля 2024
Последствия землетрясения в Хуаляне, восточный Тайвань. 3 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© AP Photo / Hualien City Government
Последствия землетрясения в Хуаляне, восточный Тайвань. 3 апреля 2024
Читать ria.ru в
ТОКИО, 3 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,5 произошло утром в среду близ Тайваня, толчки ощущались на японских островах Окинава и Мияко, для региона объявлена угроза цунами.
По данным главного метеорологического агентства Японии, землетрясение зафиксировано в 8.58 по японскому времени (2.58 мск) близ восточного побережья Тайваня. Глубина залегания эпицентра пока не определена, лишь отмечается, что он находился "на очень мелкой" глубине под водой.
Толчки силой до 4 баллов ощущались также в южной японской префектуре Окинава.
После землетрясения для островов Окинава, Мияко и островной группы Яэяма была объявлена угроза цунами. Японские специалисты не исключают, что высота приливной волны может достигнуть трех метров.
Огненный смерч в Приморье
На Приморье впервые обрушился огненный смерч
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Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступали.
Тем временем агентство Рейтер со ссылкой на источники передает, что после землетрясения в некоторых районах Тайбэя пропало электричество.
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