Рядом с Тайванем произошло мощное землетрясение
Вблизи Тайваня произошло землетрясение магнитудой 7,5
© AP Photo / Hualien City GovernmentПоследствия землетрясения в Хуаляне, восточный Тайвань. 3 апреля 2024
© AP Photo / Hualien City Government
Последствия землетрясения в Хуаляне, восточный Тайвань. 3 апреля 2024
ТОКИО, 3 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,5 произошло утром в среду близ Тайваня, толчки ощущались на японских островах Окинава и Мияко, для региона объявлена угроза цунами.
По данным главного метеорологического агентства Японии, землетрясение зафиксировано в 8.58 по японскому времени (2.58 мск) близ восточного побережья Тайваня. Глубина залегания эпицентра пока не определена, лишь отмечается, что он находился "на очень мелкой" глубине под водой.
Толчки силой до 4 баллов ощущались также в южной японской префектуре Окинава.
После землетрясения для островов Окинава, Мияко и островной группы Яэяма была объявлена угроза цунами. Японские специалисты не исключают, что высота приливной волны может достигнуть трех метров.
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Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступали.
Тем временем агентство Рейтер со ссылкой на источники передает, что после землетрясения в некоторых районах Тайбэя пропало электричество.
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