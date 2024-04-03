https://ria.ru/20240403/zaschita-1937697860.html
Минниханов призвал глав предприятий обеспечить защиту от атак дронов
Минниханов призвал глав предприятий обеспечить защиту от атак дронов - РИА Новости, 03.04.2024
Минниханов призвал глав предприятий обеспечить защиту от атак дронов
Глава Татарстана Рустам Минниханов в связи с атаками БПЛА на два города республики призвал руководителей предприятий и муниципалитетов очнуться и серьезно... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T20:01
2024-04-03T20:01
2024-04-03T20:59
елабуга
нижнекамск
рустам минниханов
безопасность
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 3 апр - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов в связи с атаками БПЛА на два города республики призвал руководителей предприятий и муниципалитетов очнуться и серьезно отнестись к вопросам безопасности, самим защищая себя от таких угроз. "Я обращаюсь к руководителям наших предприятий. Все, что мы говорили, что у нас будут проблемы, - свершилось… Очнитесь, ребята, никто вас не защитит, кроме себя", - сказал Минниханов в ходе заседания энергетического форума. Он призвал обратить на вопросы безопасности самое серьезное внимание. "Везде у нас запас должен быть, везде у нас должны быть бригады, везде мы должны понимать… Противоракетная оборона сегодня решает другие задачи. Мы должны своими силами решать эти вопросы. Каждое предприятие, каждый участок, каждый муниципалитет, каждый город", - подчеркнул глава республики. Ранее власти Татарстана сообщили, что во вторник утром на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге удар пришелся по общежитию учебного заведения "Алабуга Политех". По последней информации, пострадали 14 студентов, в том числе двое несовершеннолетних. Среди них граждане девяти стран.
https://ria.ru/20240402/brigady-1937411702.html
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елабуга
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елабуга, нижнекамск, рустам минниханов, безопасность, республика татарстан (татарстан)
Елабуга, Нижнекамск, Рустам Минниханов, Безопасность, Республика Татарстан (Татарстан)
Минниханов призвал глав предприятий обеспечить защиту от атак дронов
Минниханов призвал глав предприятий очнуться после атаки БПЛА на Татарстан
КАЗАНЬ, 3 апр - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов в связи с атаками БПЛА на два города республики призвал руководителей предприятий и муниципалитетов очнуться и серьезно отнестись к вопросам безопасности, самим защищая себя от таких угроз.
"Я обращаюсь к руководителям наших предприятий. Все, что мы говорили, что у нас будут проблемы, - свершилось… Очнитесь, ребята, никто вас не защитит, кроме себя", - сказал Минниханов в ходе заседания энергетического форума.
Он призвал обратить на вопросы безопасности самое серьезное внимание. "Везде у нас запас должен быть, везде у нас должны быть бригады, везде мы должны понимать… Противоракетная оборона сегодня решает другие задачи. Мы должны своими силами решать эти вопросы. Каждое предприятие, каждый участок, каждый муниципалитет, каждый город", - подчеркнул глава республики.
Ранее власти Татарстана сообщили, что во вторник утром на предприятия в Елабуге
и Нижнекамске
была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге удар пришелся по общежитию учебного заведения "Алабуга Политех". По последней информации, пострадали 14 студентов, в том числе двое несовершеннолетних. Среди них граждане девяти стран.