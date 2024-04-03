https://ria.ru/20240403/zaschita-1937697860.html

Минниханов призвал глав предприятий обеспечить защиту от атак дронов

Минниханов призвал глав предприятий обеспечить защиту от атак дронов - РИА Новости, 03.04.2024

Минниханов призвал глав предприятий обеспечить защиту от атак дронов

Глава Татарстана Рустам Минниханов в связи с атаками БПЛА на два города республики призвал руководителей предприятий и муниципалитетов очнуться и серьезно... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T20:01

2024-04-03T20:01

2024-04-03T20:59

елабуга

нижнекамск

рустам минниханов

безопасность

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 3 апр - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов в связи с атаками БПЛА на два города республики призвал руководителей предприятий и муниципалитетов очнуться и серьезно отнестись к вопросам безопасности, самим защищая себя от таких угроз. "Я обращаюсь к руководителям наших предприятий. Все, что мы говорили, что у нас будут проблемы, - свершилось… Очнитесь, ребята, никто вас не защитит, кроме себя", - сказал Минниханов в ходе заседания энергетического форума. Он призвал обратить на вопросы безопасности самое серьезное внимание. "Везде у нас запас должен быть, везде у нас должны быть бригады, везде мы должны понимать… Противоракетная оборона сегодня решает другие задачи. Мы должны своими силами решать эти вопросы. Каждое предприятие, каждый участок, каждый муниципалитет, каждый город", - подчеркнул глава республики. Ранее власти Татарстана сообщили, что во вторник утром на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге удар пришелся по общежитию учебного заведения "Алабуга Политех". По последней информации, пострадали 14 студентов, в том числе двое несовершеннолетних. Среди них граждане девяти стран.

https://ria.ru/20240402/brigady-1937411702.html

https://ria.ru/20240402/ataki-1937433632.html

елабуга

нижнекамск

республика татарстан (татарстан)

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Кирилл Волков

елабуга, нижнекамск, рустам минниханов, безопасность, республика татарстан (татарстан)