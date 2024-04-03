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В парламент Грузии внесли законопроект об иноагентах
В парламент Грузии внесли законопроект об иноагентах - РИА Новости, 03.04.2024
В парламент Грузии внесли законопроект об иноагентах
Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект об иностранных агентах под названием "О прозрачности иностранного влияния", сообщается на... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T23:24
2024-04-03T23:24
2024-04-03T23:46
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ТБИЛИСИ, 3 апр — РИА Новости. Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект об иностранных агентах под названием "О прозрачности иностранного влияния", сообщается на сайте законодательного органа. В пояснительной записке сказано, что инициатива предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20%, получены из-за границы. Согласно проекту, все организации, проводящие "интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнять декларацию. В целях выявления таких организаций Минюст будет наделен полномочиями проводить исследования и контролировать этот вопрос в любое время. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов). Парламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, на акциях 7-8 марта задержали 133 человека. Позже власти Грузии отозвали законопроект из парламента.В среду, 3 апреля, исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе заявил, что партия решила вновь инициировать законопроект об иностранных агентах. По его словам, в этот раз вместо термина "агент иностранного влияния" будет использовано понятие "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание документа остается прежним.
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в мире, грузия, тбилиси
В парламент Грузии внесли законопроект об иноагентах
Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект об иноагентах
ТБИЛИСИ, 3 апр — РИА Новости.
Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект об иностранных агентах под названием "О прозрачности иностранного влияния", сообщается на сайте
законодательного органа.
В пояснительной записке сказано, что инициатива предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20%, получены из-за границы. Согласно проекту, все организации, проводящие "интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнять декларацию.
В целях выявления таких организаций Минюст будет наделен полномочиями проводить исследования и контролировать этот вопрос в любое время. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов).
Парламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси
начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, на акциях 7-8 марта задержали 133 человека. Позже власти Грузии отозвали законопроект из парламента.
В среду, 3 апреля, исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе заявил, что партия решила вновь инициировать законопроект об иностранных агентах. По его словам, в этот раз вместо термина "агент иностранного влияния" будет использовано понятие "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание документа остается прежним.