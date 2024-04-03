https://ria.ru/20240403/zakonoproekt-1937720772.html

В парламент Грузии внесли законопроект об иноагентах

В парламент Грузии внесли законопроект об иноагентах - РИА Новости, 03.04.2024

В парламент Грузии внесли законопроект об иноагентах

Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект об иностранных агентах под названием "О прозрачности иностранного влияния", сообщается на... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T23:24

2024-04-03T23:24

2024-04-03T23:46

в мире

грузия

тбилиси

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855423713_0:0:2712:1526_1920x0_80_0_0_b74d4c99dfe814f81982fd8f9454825f.jpg

ТБИЛИСИ, 3 апр — РИА Новости. Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект об иностранных агентах под названием "О прозрачности иностранного влияния", сообщается на сайте законодательного органа. В пояснительной записке сказано, что инициатива предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20%, получены из-за границы. Согласно проекту, все организации, проводящие "интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнять декларацию. В целях выявления таких организаций Минюст будет наделен полномочиями проводить исследования и контролировать этот вопрос в любое время. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов). Парламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, на акциях 7-8 марта задержали 133 человека. Позже власти Грузии отозвали законопроект из парламента.В среду, 3 апреля, исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе заявил, что партия решила вновь инициировать законопроект об иностранных агентах. По его словам, в этот раз вместо термина "агент иностранного влияния" будет использовано понятие "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание документа остается прежним.

https://ria.ru/20240309/riski-1932085745.html

https://ria.ru/20240324/terrorizm-1935368522.html

грузия

тбилиси

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, тбилиси