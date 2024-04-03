https://ria.ru/20240403/zaderzhanie-1937618483.html

Начальника Ростов-Ярославской дистанции пути задержали после ДТП с поездом

Начальника Ростов-Ярославской дистанции пути задержали после ДТП с поездом - РИА Новости, 03.04.2024

Начальника Ростов-Ярославской дистанции пути задержали после ДТП с поездом

Начальника Ростов-Ярославской дистанции пути задержали после гибели семи человек в выехавшем на переезд автобусе под Ярославлем, сообщается в Telegram-канале СК РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T15:47

2024-04-03T15:47

2024-04-03T16:17

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

столкновение автобуса с поездом в ярославской области

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Начальника Ростов-Ярославской дистанции пути задержали после гибели семи человек в выехавшем на переезд автобусе под Ярославлем, сообщается в Telegram-канале СК России."В настоящее время следователем в порядке статьи 91 УПК РФ задержаны мастер дорожного линейного участка и начальник Ростов-Ярославской дистанции пути", - добавляется в сообщении.Ранее УМВД по региону сообщало, что из семи жертв установлены шестеро: водитель автобуса - мужчина 1980 года рождения, пассажиры - женщины 1949, 1951, 1971, 1973 годов рождения, девушка 2007 года рождения. Личность еще одного пассажира, по данным на понедельник, устанавливалась. В администрации Переславля сообщили РИА Новости, что им известны имена всех погибших. Седьмая жертва, по данным властей, это 71-летняя женщина. Также в администрации отметили, что все погибшие – местные жители.По данным Северной железной дороги, 1 апреля в 14.36 мск на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги в Ярославской области водитель автобуса выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом №15 сообщением "Архангельск - Москва". Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось. Северо-Западная транспортная прокуратура уточнила, что, предварительно, автобус не смог вовремя покинуть пути из-за технической поломки. Позднее губернатор Михаил Евраев сообщил, что диспетчер переезда был пьян – он допустил проезд автобуса, хотя шел поезд.Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) во вторник объявил, что выплатит по 3 миллиона рублей родным и близким погибших в ДТП на переезде.

https://ria.ru/20240402/dtp-1937343108.html

https://ria.ru/20240330/dtp-1936836887.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), столкновение автобуса с поездом в ярославской области