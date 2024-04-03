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Володин напомнил о проблеме подорожания яиц - РИА Новости, 03.04.2024
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14:44 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/yaytsa-1937595216.html
Володин напомнил о проблеме подорожания яиц
Володин напомнил о проблеме подорожания яиц - РИА Новости, 03.04.2024
Володин напомнил о проблеме подорожания яиц
В 2023 году была проблема с яйцами в России, сейчас ее нет, сказал спикер ГД Вячеслав Володин в ходе отчета правительства в Госдуме. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T14:44
2024-04-03T14:44
россия
вячеслав володин
госдума рф
общество
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. В 2023 году была проблема с яйцами в России, сейчас ее нет, сказал спикер ГД Вячеслав Володин в ходе отчета правительства в Госдуме. "Что касается развития сельского хозяйства, понятно, что у нас есть конкуренция между фракциями партиями… впервые за многие годы, десятилетия достигнут такой результат… В прошлом году была проблема с яйцами, поправили", - сказал он в ходе пленарного заседания. Гендиректор "Росптицесоюза" Галина Бобылева ранее указала, что ситуация на рынке куриного яйца в настоящее время стабильна.
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Дарья Буймова
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россия, вячеслав володин, госдума рф, общество, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
Володин напомнил о проблеме подорожания яиц

Володин заявил, что проблему подорожания яиц решили

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. В 2023 году была проблема с яйцами в России, сейчас ее нет, сказал спикер ГД Вячеслав Володин в ходе отчета правительства в Госдуме.
"Что касается развития сельского хозяйства, понятно, что у нас есть конкуренция между фракциями партиями… впервые за многие годы, десятилетия достигнут такой результат… В прошлом году была проблема с яйцами, поправили", - сказал он в ходе пленарного заседания.
Гендиректор "Росптицесоюза" Галина Бобылева ранее указала, что ситуация на рынке куриного яйца в настоящее время стабильна.
Покупатель выбирает куриные яйца - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Генпрокуратура заинтересовалась подорожанием яиц
8 декабря 2023, 10:47
 
РоссияВячеслав ВолодинГосдума РФОбществоОтчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
 
 
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