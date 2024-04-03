https://ria.ru/20240403/yaytsa-1937595216.html
Володин напомнил о проблеме подорожания яиц
Володин напомнил о проблеме подорожания яиц - РИА Новости, 03.04.2024
Володин напомнил о проблеме подорожания яиц
В 2023 году была проблема с яйцами в России, сейчас ее нет, сказал спикер ГД Вячеслав Володин в ходе отчета правительства в Госдуме. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T14:44
2024-04-03T14:44
2024-04-03T14:44
россия
вячеслав володин
госдума рф
общество
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. В 2023 году была проблема с яйцами в России, сейчас ее нет, сказал спикер ГД Вячеслав Володин в ходе отчета правительства в Госдуме. "Что касается развития сельского хозяйства, понятно, что у нас есть конкуренция между фракциями партиями… впервые за многие годы, десятилетия достигнут такой результат… В прошлом году была проблема с яйцами, поправили", - сказал он в ходе пленарного заседания. Гендиректор "Росптицесоюза" Галина Бобылева ранее указала, что ситуация на рынке куриного яйца в настоящее время стабильна.
https://ria.ru/20231208/yaytsa-1914539734.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вячеслав володин, госдума рф, общество, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
Володин напомнил о проблеме подорожания яиц
Володин заявил, что проблему подорожания яиц решили
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. В 2023 году была проблема с яйцами в России, сейчас ее нет, сказал спикер ГД Вячеслав Володин в ходе отчета правительства в Госдуме.
"Что касается развития сельского хозяйства, понятно, что у нас есть конкуренция между фракциями партиями… впервые за многие годы, десятилетия достигнут такой результат… В прошлом году была проблема с яйцами, поправили", - сказал он в ходе пленарного заседания.
Гендиректор "Росптицесоюза" Галина Бобылева ранее указала, что ситуация на рынке куриного яйца в настоящее время стабильна.