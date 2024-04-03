https://ria.ru/20240403/yaytsa-1937595216.html

Володин напомнил о проблеме подорожания яиц

Володин напомнил о проблеме подорожания яиц - РИА Новости, 03.04.2024

Володин напомнил о проблеме подорожания яиц

В 2023 году была проблема с яйцами в России, сейчас ее нет, сказал спикер ГД Вячеслав Володин в ходе отчета правительства в Госдуме. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T14:44

2024-04-03T14:44

2024-04-03T14:44

россия

вячеслав володин

госдума рф

общество

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. В 2023 году была проблема с яйцами в России, сейчас ее нет, сказал спикер ГД Вячеслав Володин в ходе отчета правительства в Госдуме. "Что касается развития сельского хозяйства, понятно, что у нас есть конкуренция между фракциями партиями… впервые за многие годы, десятилетия достигнут такой результат… В прошлом году была проблема с яйцами, поправили", - сказал он в ходе пленарного заседания. Гендиректор "Росптицесоюза" Галина Бобылева ранее указала, что ситуация на рынке куриного яйца в настоящее время стабильна.

https://ria.ru/20231208/yaytsa-1914539734.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вячеслав володин, госдума рф, общество, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году