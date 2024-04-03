https://ria.ru/20240403/yaponiya-1937475951.html

Япония выразила готовность помочь Тайваню после серии землетрясений

Япония выразила готовность помочь Тайваню после серии землетрясений - РИА Новости, 03.04.2024

Япония выразила готовность помочь Тайваню после серии землетрясений

Правительство Японии окажет помощь Тайваню, пострадавшему при серии мощных землетрясений, в случае получения соответствующего запроса, заявил премьер-министр... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T05:41

2024-04-03T05:41

2024-04-03T12:03

япония

тайвань

в мире

фумио кисида

есимаса хаяси

окинава

серия землетрясений на тайване

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ТОКИО, 3 апр - РИА Новости. Правительство Японии окажет помощь Тайваню, пострадавшему при серии мощных землетрясений, в случае получения соответствующего запроса, заявил премьер-министр Фумио Кисида."Мы в курсе сообщений о существенном ущербе на Тайване. Мы хотели бы выразить свои искренние соболезнования и намерены предоставить помощь Тайваню, как только поступит соответствующий запрос", - цитирует его слова телеканал TBS.Утром в среду по местному времени близ восточного побережья Тайваня произошла серия мощных землетрясений. По обновленным данным главного метеорологического агентства Японии, магнитуда самого мощного из них составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены.Как заявил ранее генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси, данных о жертвах среди японцев при землетрясениях близ Тайваня не поступало.Толчки ощущались также в южной японской префектуре Окинава. После землетрясения для островов Окинава, Мияко и островной группы Яэяма была объявлена угроза цунами. Японские специалисты не исключали, что высота приливной волны может достигнуть трех метров. Как передавал телеканал NHK, приливная волна высотой в 30 сантиметров достигла острова Ёнагуни в 9.18 по японскому времени (3.18 мск). В 9.32 (3.32 мск) небольшая волна пришла в порт Исигаки на одноименном острове. В 10.03 (4.03) небольшая волна зафиксирована на острове Мияко.Правительство Японии сформировало штаб по сбору и анализу информации после мощных землетрясений близ Тайваня и объявленной угрозы цунами для южных японских островов. Данных об ущербе также пока нет.

https://ria.ru/20240403/aftershok-1937474875.html

https://ria.ru/20240403/tayvan-1937473570.html

https://ria.ru/20240403/tayvan-1937472829.html

япония

тайвань

окинава

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япония, тайвань, в мире, фумио кисида, есимаса хаяси, окинава, серия землетрясений на тайване