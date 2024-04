https://ria.ru/20240403/vystavka-1937628501.html

Российские компании покажут решения для медицины на выставке TIHE 2024

Российские компании покажут решения для медицины на выставке TIHE 2024 - РИА Новости, 03.04.2024

Российские компании покажут решения для медицины на выставке TIHE 2024

Передовые российские решения в области медицины и фармацевтики смогут увидеть гости национальной экспозиции Made in Russia в Узбекистане на Ташкентской... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T16:26

2024-04-03T16:26

2024-04-03T16:26

экономика

россия

узбекистан

технологии

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596665653_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_354107c26ce8f84e7e321489680ed4e7.jpg

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Передовые российские решения в области медицины и фармацевтики смогут увидеть гости национальной экспозиции Made in Russia в Узбекистане на Ташкентской международной выставке TIHE с 16 по 18 апреля, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."24 российских производителя при поддержке Российского экспортного центра представят на стенде Made in Russia современное реабилитационное и образовательное медицинское оборудование, фармацевтические препараты и новейшие лабораторные решения", — говорится в сообщении.Так, например, гости выставки смогут оценить системы визуальной диагностики от московского производителя, препараты для восстановления микрофлоры кишечника от компании из Новосибирска, медицинские манекены и симуляторы для обучения от ведущего производителя симуляционного оборудования из Нижегородской области, а также отечественные электростимуляторы, реабилитационное оборудование для людей с инвалидностью и многое другое.Для участников экспозиции РЭЦ также запланировал целевые b2b-встречи с потенциальными партнерами из Узбекистана и других стран Центральной Азии.Российский экспортный центр организует национальную экспозицию российских производителей на TIHE уже третий год подряд. Поддержка и комплексное сопровождение РЭЦ на выставке позволяет компаниям укрепить сотрудничество с зарубежными партнерами, увеличить экспорт продукции и повысить свою узнаваемость на перспективных рынках.Узнать подробнее об условиях участия в зарубежных выставках в рамках национальной экспозиции Made in Russia, а также подобрать мероприятие можно на цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".

https://ria.ru/20240401/tekhnologii-1937107029.html

россия

узбекистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, россия, узбекистан, технологии, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)