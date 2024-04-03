https://ria.ru/20240403/vystavka-1937628501.html
Российские компании покажут решения для медицины на выставке TIHE 2024
Российские компании покажут решения для медицины на выставке TIHE 2024 - РИА Новости, 03.04.2024
Российские компании покажут решения для медицины на выставке TIHE 2024
Передовые российские решения в области медицины и фармацевтики смогут увидеть гости национальной экспозиции Made in Russia в Узбекистане на Ташкентской... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T16:26
2024-04-03T16:26
2024-04-03T16:26
экономика
россия
узбекистан
технологии
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Передовые российские решения в области медицины и фармацевтики смогут увидеть гости национальной экспозиции Made in Russia в Узбекистане на Ташкентской международной выставке TIHE с 16 по 18 апреля, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."24 российских производителя при поддержке Российского экспортного центра представят на стенде Made in Russia современное реабилитационное и образовательное медицинское оборудование, фармацевтические препараты и новейшие лабораторные решения", — говорится в сообщении.Так, например, гости выставки смогут оценить системы визуальной диагностики от московского производителя, препараты для восстановления микрофлоры кишечника от компании из Новосибирска, медицинские манекены и симуляторы для обучения от ведущего производителя симуляционного оборудования из Нижегородской области, а также отечественные электростимуляторы, реабилитационное оборудование для людей с инвалидностью и многое другое.Для участников экспозиции РЭЦ также запланировал целевые b2b-встречи с потенциальными партнерами из Узбекистана и других стран Центральной Азии.Российский экспортный центр организует национальную экспозицию российских производителей на TIHE уже третий год подряд. Поддержка и комплексное сопровождение РЭЦ на выставке позволяет компаниям укрепить сотрудничество с зарубежными партнерами, увеличить экспорт продукции и повысить свою узнаваемость на перспективных рынках.Узнать подробнее об условиях участия в зарубежных выставках в рамках национальной экспозиции Made in Russia, а также подобрать мероприятие можно на цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".
https://ria.ru/20240401/tekhnologii-1937107029.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, узбекистан, технологии, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Экономика, Россия, Узбекистан, Технологии, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Передовые российские решения в области медицины и фармацевтики смогут увидеть гости национальной экспозиции Made in Russia в Узбекистане на Ташкентской международной выставке TIHE с 16 по 18 апреля, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"24 российских производителя при поддержке Российского экспортного центра представят на стенде Made in Russia современное реабилитационное и образовательное медицинское оборудование, фармацевтические препараты и новейшие лабораторные решения", — говорится в сообщении.
Так, например, гости выставки смогут оценить системы визуальной диагностики от московского производителя, препараты для восстановления микрофлоры кишечника от компании из Новосибирска
, медицинские манекены и симуляторы для обучения от ведущего производителя симуляционного оборудования из Нижегородской области
, а также отечественные электростимуляторы, реабилитационное оборудование для людей с инвалидностью и многое другое.
Для участников экспозиции РЭЦ также запланировал целевые b2b-встречи с потенциальными партнерами из Узбекистана и других стран Центральной Азии
.
Российский экспортный центр организует национальную экспозицию российских производителей на TIHE уже третий год подряд. Поддержка и комплексное сопровождение РЭЦ на выставке позволяет компаниям укрепить сотрудничество с зарубежными партнерами, увеличить экспорт продукции и повысить свою узнаваемость на перспективных рынках.
Узнать подробнее об условиях участия в зарубежных выставках в рамках национальной экспозиции Made in Russia, а также подобрать мероприятие можно на цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".