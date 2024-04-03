https://ria.ru/20240403/voyska-1937718600.html

Отправка войск на Украину создаст проблемы для Франции, заявил Шойгу

Отправка войск на Украину создаст проблемы для Франции, заявил Шойгу - РИА Новости, 03.04.2024

Отправка войск на Украину создаст проблемы для Франции, заявил Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре сообщил французскому коллеге Себастьяну Лекорню, что отправка французских войск на Украину создаст... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T22:58

2024-04-03T22:58

2024-04-03T23:04

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сергей шойгу

франция

россия

себастьян лекорню

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931378424_504:0:2863:1327_1920x0_80_0_0_3203bfccc383f99c148da88c044e3840.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре сообщил французскому коллеге Себастьяну Лекорню, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы самой Франции, сообщили в среду в Минобороны РФ. "В отношении заявлений Елисейского дворца об отправке французского контингента на Украину Сергей Шойгу указал, что в случае их практической реализации это создаст проблемы для самой Франции", - говорится в сообщении.В среду по настоятельной просьбе французской стороны состоялись телефонные переговоры Шойгу с министром обороны Франции Лекорню.

https://ria.ru/20240403/ukraina-1937506612.html

украина

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сергей шойгу, франция, россия, себастьян лекорню