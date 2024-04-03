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Отправка войск на Украину создаст проблемы для Франции, заявил Шойгу - РИА Новости, 03.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:58 03.04.2024 (обновлено: 23:04 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/voyska-1937718600.html
Отправка войск на Украину создаст проблемы для Франции, заявил Шойгу
Отправка войск на Украину создаст проблемы для Франции, заявил Шойгу - РИА Новости, 03.04.2024
Отправка войск на Украину создаст проблемы для Франции, заявил Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре сообщил французскому коллеге Себастьяну Лекорню, что отправка французских войск на Украину создаст... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T22:58
2024-04-03T23:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сергей шойгу
франция
россия
себастьян лекорню
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре сообщил французскому коллеге Себастьяну Лекорню, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы самой Франции, сообщили в среду в Минобороны РФ. "В отношении заявлений Елисейского дворца об отправке французского контингента на Украину Сергей Шойгу указал, что в случае их практической реализации это создаст проблемы для самой Франции", - говорится в сообщении.В среду по настоятельной просьбе французской стороны состоялись телефонные переговоры Шойгу с министром обороны Франции Лекорню.
https://ria.ru/20240403/ukraina-1937506612.html
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в мире, украина, сергей шойгу, франция, россия, себастьян лекорню
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сергей Шойгу, Франция, Россия, Себастьян Лекорню
Отправка войск на Украину создаст проблемы для Франции, заявил Шойгу

Шойгу: отправка войск на Украину создаст проблемы для самой Франции

© AP Photo / Eric GaillardСолдаты французского подразделения специального назначения ВМС Франции
Солдаты французского подразделения специального назначения ВМС Франции - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© AP Photo / Eric Gaillard
Солдаты французского подразделения специального назначения ВМС Франции . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре сообщил французскому коллеге Себастьяну Лекорню, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы самой Франции, сообщили в среду в Минобороны РФ.
«
"В отношении заявлений Елисейского дворца об отправке французского контингента на Украину Сергей Шойгу указал, что в случае их практической реализации это создаст проблемы для самой Франции", - говорится в сообщении.
В среду по настоятельной просьбе французской стороны состоялись телефонные переговоры Шойгу с министром обороны Франции Лекорню.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСергей ШойгуФранцияРоссияСебастьян Лекорню
 
 
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