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Отправка войск на Украину создаст проблемы для Франции, заявил Шойгу
Отправка войск на Украину создаст проблемы для Франции, заявил Шойгу - РИА Новости, 03.04.2024
Отправка войск на Украину создаст проблемы для Франции, заявил Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре сообщил французскому коллеге Себастьяну Лекорню, что отправка французских войск на Украину создаст... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T22:58
2024-04-03T22:58
2024-04-03T23:04
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре сообщил французскому коллеге Себастьяну Лекорню, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы самой Франции, сообщили в среду в Минобороны РФ. "В отношении заявлений Елисейского дворца об отправке французского контингента на Украину Сергей Шойгу указал, что в случае их практической реализации это создаст проблемы для самой Франции", - говорится в сообщении.В среду по настоятельной просьбе французской стороны состоялись телефонные переговоры Шойгу с министром обороны Франции Лекорню.
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в мире, украина, сергей шойгу, франция, россия, себастьян лекорню
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сергей Шойгу, Франция, Россия, Себастьян Лекорню
Отправка войск на Украину создаст проблемы для Франции, заявил Шойгу
Шойгу: отправка войск на Украину создаст проблемы для самой Франции