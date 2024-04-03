Рейтинг@Mail.ru
Ход восстановления подшефного Докучаевска в ДНР проверил глава Якутии - РИА Новости, 03.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)
 
15:38 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/vosstanovlenie-1937614345.html
Ход восстановления подшефного Докучаевска в ДНР проверил глава Якутии
Ход восстановления подшефного Докучаевска в ДНР проверил глава Якутии - РИА Новости, 03.04.2024
Ход восстановления подшефного Докучаевска в ДНР проверил глава Якутии
Ход восстановления подшефного Докучаевска в ДНР проверил глава Якутии Айсен Николаев, он поручил ускорить разработку мастер-планов населенных пунктов городского РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T15:38
2024-04-03T15:38
республика саха (якутия)
докучаевск
донецкая народная республика
айсен николаев
денис пушилин
республика саха (якутия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937585808_0:90:1280:810_1920x0_80_0_0_9df9fe507e320fa888aa3419f706d0eb.jpg
ЯКУТСК, 3 апр — РИА Новости. Ход восстановления подшефного Докучаевска в ДНР проверил глава Якутии Айсен Николаев, он поручил ускорить разработку мастер-планов населенных пунктов городского округа, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Отмечается, что глава Якутии посетил Докучаевск вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным. "Айсен Николаев проверил ход работ по восстановлению подшефного Якутии города", - отметили в пресс-службе. Руководитель единого координационного центра Якутии, постпред республики при президенте Российской Федерации Андрей Федотов проинформировал их о том, что рабочие бригады региона-шефа провели спил ветхих деревьев, очистили территорию городского парка от сухостоя и поросли. В ближайших планах - благоустройство в парковой зоне пешеходных дорожек, а также установка освещения. В городе начался ремонт многоквартирных домов, которые подверглись обстрелам, местного Дома культуры и других объектов. Якутия занимается ремонтом рентгенкабинета и оснащением его новым оборудованием. Планируется также создать в Докучаевске Центр информационных технологий, в городе также появится система показа кинофильмов от якутской компании "Экстра Синема". "Глава Якутии Айсен Николаев поручил ускорить разработку мастер-планов населенных пунктов Докучаевского городского округа ДНР", - рассказали в пресс-службе. По его словам, набраны хорошие темпы, но нужно ещё немного ускориться по ремонту многоквартирных домов, разработке проектно-сметной документации по ремонту школ, детсадов, Дома культуры, Парка культуры и отдыха для подачи заявок на участие в федеральных проектах и программах. Руководитель региона также проверил готовность к сдаче нового многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Еленовке. "Его открытие планируется в ближайшее время. МФЦ будет обслуживать 15 тысяч жителей Еленовки и близлежащих населенных пунктов. Объект полностью готов, оснащен необходимым оборудованием, и сотрудники МФЦ уже начинают прием документов от граждан. Айсен Николаев подчеркнул, что с открытием нового МФЦ жителям станут гораздо более доступны государственные и муниципальные услуги", - добавили в пресс-службе. Ранее сообщалось о том, что в 2024 году Якутия в подшефном городе Докучаевске в ДНР отремонтирует более 50 жилых домов. До Докучаевска якутские власти шефствовали над городом Кировское, там удалось восстановить более 50 объектов.
https://ria.ru/20240119/dokuchaevsk-1922242373.html
https://ria.ru/20240403/vosstanovlenie-1937584094.html
докучаевск
донецкая народная республика
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937585808_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b63454b26ba43e4f57e42c66aebbf471.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
докучаевск, донецкая народная республика, айсен николаев, денис пушилин, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Докучаевск, Донецкая Народная Республика, Айсен Николаев, Денис Пушилин, Республика Саха (Якутия)

Ход восстановления подшефного Докучаевска в ДНР проверил глава Якутии

CC BY-SA 4.0 / Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия) (cropped) / Ход восстановления подшефного Докучаевска в ДНР проверил глава Якутии
Ход восстановления подшефного Докучаевска в ДНР проверил глава Якутии - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
CC BY-SA 4.0 / Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия) (cropped) /
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 3 апр — РИА Новости. Ход восстановления подшефного Докучаевска в ДНР проверил глава Якутии Айсен Николаев, он поручил ускорить разработку мастер-планов населенных пунктов городского округа, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Отмечается, что глава Якутии посетил Докучаевск вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным. "Айсен Николаев проверил ход работ по восстановлению подшефного Якутии города", - отметили в пресс-службе.
Руководитель единого координационного центра Якутии, постпред республики при президенте Российской Федерации Андрей Федотов проинформировал их о том, что рабочие бригады региона-шефа провели спил ветхих деревьев, очистили территорию городского парка от сухостоя и поросли. В ближайших планах - благоустройство в парковой зоне пешеходных дорожек, а также установка освещения. В городе начался ремонт многоквартирных домов, которые подверглись обстрелам, местного Дома культуры и других объектов. Якутия занимается ремонтом рентгенкабинета и оснащением его новым оборудованием. Планируется также создать в Докучаевске Центр информационных технологий, в городе также появится система показа кинофильмов от якутской компании "Экстра Синема".
"Глава Якутии Айсен Николаев поручил ускорить разработку мастер-планов населенных пунктов Докучаевского городского округа ДНР", - рассказали в пресс-службе.
Докучаевск в ДНР - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Якутия возьмет шефство над городом Докучаевск в ДНР
19 января, 05:07
По его словам, набраны хорошие темпы, но нужно ещё немного ускориться по ремонту многоквартирных домов, разработке проектно-сметной документации по ремонту школ, детсадов, Дома культуры, Парка культуры и отдыха для подачи заявок на участие в федеральных проектах и программах.
Руководитель региона также проверил готовность к сдаче нового многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Еленовке. "Его открытие планируется в ближайшее время. МФЦ будет обслуживать 15 тысяч жителей Еленовки и близлежащих населенных пунктов. Объект полностью готов, оснащен необходимым оборудованием, и сотрудники МФЦ уже начинают прием документов от граждан. Айсен Николаев подчеркнул, что с открытием нового МФЦ жителям станут гораздо более доступны государственные и муниципальные услуги", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось о том, что в 2024 году Якутия в подшефном городе Докучаевске в ДНР отремонтирует более 50 жилых домов.
До Докучаевска якутские власти шефствовали над городом Кировское, там удалось восстановить более 50 объектов.
Главы Якутии и ДНР обсудили ремонтно-восстановительные работы в Докучаевске
Главы Якутии и ДНР обсудили ремонтно-восстановительные работы в Докучаевске
Вчера, 14:16
 
Республика Саха (Якутия)ДокучаевскДонецкая Народная РеспубликаАйсен НиколаевДенис ПушилинРеспублика Саха (Якутия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала