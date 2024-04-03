https://ria.ru/20240403/vosstanovlenie-1937614345.html
Ход восстановления подшефного Докучаевска в ДНР проверил глава Якутии
Ход восстановления подшефного Докучаевска в ДНР проверил глава Якутии - РИА Новости, 03.04.2024
Ход восстановления подшефного Докучаевска в ДНР проверил глава Якутии
Ход восстановления подшефного Докучаевска в ДНР проверил глава Якутии Айсен Николаев, он поручил ускорить разработку мастер-планов населенных пунктов городского РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T15:38
2024-04-03T15:38
2024-04-03T15:38
республика саха (якутия)
докучаевск
донецкая народная республика
айсен николаев
денис пушилин
республика саха (якутия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937585808_0:90:1280:810_1920x0_80_0_0_9df9fe507e320fa888aa3419f706d0eb.jpg
ЯКУТСК, 3 апр — РИА Новости. Ход восстановления подшефного Докучаевска в ДНР проверил глава Якутии Айсен Николаев, он поручил ускорить разработку мастер-планов населенных пунктов городского округа, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Отмечается, что глава Якутии посетил Докучаевск вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным. "Айсен Николаев проверил ход работ по восстановлению подшефного Якутии города", - отметили в пресс-службе. Руководитель единого координационного центра Якутии, постпред республики при президенте Российской Федерации Андрей Федотов проинформировал их о том, что рабочие бригады региона-шефа провели спил ветхих деревьев, очистили территорию городского парка от сухостоя и поросли. В ближайших планах - благоустройство в парковой зоне пешеходных дорожек, а также установка освещения. В городе начался ремонт многоквартирных домов, которые подверглись обстрелам, местного Дома культуры и других объектов. Якутия занимается ремонтом рентгенкабинета и оснащением его новым оборудованием. Планируется также создать в Докучаевске Центр информационных технологий, в городе также появится система показа кинофильмов от якутской компании "Экстра Синема". "Глава Якутии Айсен Николаев поручил ускорить разработку мастер-планов населенных пунктов Докучаевского городского округа ДНР", - рассказали в пресс-службе. По его словам, набраны хорошие темпы, но нужно ещё немного ускориться по ремонту многоквартирных домов, разработке проектно-сметной документации по ремонту школ, детсадов, Дома культуры, Парка культуры и отдыха для подачи заявок на участие в федеральных проектах и программах. Руководитель региона также проверил готовность к сдаче нового многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Еленовке. "Его открытие планируется в ближайшее время. МФЦ будет обслуживать 15 тысяч жителей Еленовки и близлежащих населенных пунктов. Объект полностью готов, оснащен необходимым оборудованием, и сотрудники МФЦ уже начинают прием документов от граждан. Айсен Николаев подчеркнул, что с открытием нового МФЦ жителям станут гораздо более доступны государственные и муниципальные услуги", - добавили в пресс-службе. Ранее сообщалось о том, что в 2024 году Якутия в подшефном городе Докучаевске в ДНР отремонтирует более 50 жилых домов. До Докучаевска якутские власти шефствовали над городом Кировское, там удалось восстановить более 50 объектов.
https://ria.ru/20240119/dokuchaevsk-1922242373.html
https://ria.ru/20240403/vosstanovlenie-1937584094.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
докучаевск, донецкая народная республика, айсен николаев, денис пушилин, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Докучаевск, Донецкая Народная Республика, Айсен Николаев, Денис Пушилин, Республика Саха (Якутия)
ЯКУТСК, 3 апр — РИА Новости. Ход восстановления подшефного Докучаевска в ДНР проверил глава Якутии Айсен Николаев, он поручил ускорить разработку мастер-планов населенных пунктов городского округа, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Отмечается, что глава Якутии посетил Докучаевск вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным
. "Айсен Николаев проверил ход работ по восстановлению подшефного Якутии города", - отметили в пресс-службе.
Руководитель единого координационного центра Якутии, постпред республики при президенте Российской Федерации Андрей Федотов проинформировал их о том, что рабочие бригады региона-шефа провели спил ветхих деревьев, очистили территорию городского парка от сухостоя и поросли. В ближайших планах - благоустройство в парковой зоне пешеходных дорожек, а также установка освещения. В городе начался ремонт многоквартирных домов, которые подверглись обстрелам, местного Дома культуры и других объектов. Якутия занимается ремонтом рентгенкабинета и оснащением его новым оборудованием. Планируется также создать в Докучаевске Центр информационных технологий, в городе также появится система показа кинофильмов от якутской компании "Экстра Синема".
"Глава Якутии Айсен Николаев поручил ускорить разработку мастер-планов населенных пунктов Докучаевского городского округа ДНР", - рассказали в пресс-службе.
По его словам, набраны хорошие темпы, но нужно ещё немного ускориться по ремонту многоквартирных домов, разработке проектно-сметной документации по ремонту школ, детсадов, Дома культуры, Парка культуры и отдыха для подачи заявок на участие в федеральных проектах и программах.
Руководитель региона также проверил готовность к сдаче нового многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Еленовке. "Его открытие планируется в ближайшее время. МФЦ будет обслуживать 15 тысяч жителей Еленовки и близлежащих населенных пунктов. Объект полностью готов, оснащен необходимым оборудованием, и сотрудники МФЦ уже начинают прием документов от граждан. Айсен Николаев подчеркнул, что с открытием нового МФЦ жителям станут гораздо более доступны государственные и муниципальные услуги", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось о том, что в 2024 году Якутия в подшефном городе Докучаевске в ДНР отремонтирует более 50 жилых домов.
До Докучаевска якутские власти шефствовали над городом Кировское, там удалось восстановить более 50 объектов.