https://ria.ru/20240403/vosstanovlenie-1937584094.html

Главы Якутии и ДНР обсудили ремонтно-восстановительные работы в Докучаевске

Главы Якутии и ДНР обсудили ремонтно-восстановительные работы в Докучаевске - РИА Новости, 03.04.2024

Главы Якутии и ДНР обсудили ремонтно-восстановительные работы в Докучаевске

Глава Якутии Айсен Николаев встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным, они обсудили ремонтно-восстановительные работы в подшефном Докучаевске, сообщает... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T14:16

2024-04-03T14:16

2024-04-03T15:36

республика саха (якутия)

докучаевск

донецкая народная республика

айсен николаев

денис пушилин

жкх

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 3 апр — РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным, они обсудили ремонтно-восстановительные работы в подшефном Докучаевске, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Николаев находится с рабочей поездкой в Донецкой Народной Республике. Отмечается, что Пушилин высказал слова благодарности якутянам за оказанную помощь по восстановлению города Кировское. По итогам проведенной работы город преобразился. "В ходе встречи главы регионов обсудили планы по ремонтно-восстановительным работам на социальных объектах города Докучаевска. Среди них – спортивный зал с бассейном, Парк культуры и отдыха и Дом культуры, где Якутия разрабатывает проектно-сметную документацию. В следующем году запланирована подача заявки по этому объекту для участия в федеральном проекте через министерство культуры РФ", - рассказали в пресс-службе. Глава Республики Саха (Якутия) подчеркнул, что при восстановлении города необходимо прежде всего ориентироваться на желания и потребности жителей – провести работу по ремонту дорог, общественных пространств, социальных объектов, многоквартирных домов. "Уже практически завершены работы для открытия МФЦ. У нас здесь работает достаточно большая команда, которая понимает, что все мы – одна большая семья, что друг друга надо поддерживать", - сказал он. Ранее сообщалось о том, что в 2024 году Якутия в подшефном городе Докучаевске в ДНР отремонтирует более 50 жилых домов. До Докучаевска якутские власти шефствовали над городом Кировское, там удалось восстановить более 50 объектов.

https://ria.ru/20231027/yakutiya-1905581560.html

докучаевск

донецкая народная республика

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

докучаевск, донецкая народная республика, айсен николаев, денис пушилин, жкх, республика саха (якутия)