Главы Якутии и ДНР обсудили ремонтно-восстановительные работы в Докучаевске
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Главы Якутии и ДНР обсудили ремонтно-восстановительные работы в Докучаевске
ЯКУТСК, 3 апр — РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным, они обсудили ремонтно-восстановительные работы в подшефном Докучаевске, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
Николаев находится с рабочей поездкой в Донецкой Народной Республике.
Отмечается, что Пушилин высказал слова благодарности якутянам за оказанную помощь по восстановлению города Кировское. По итогам проведенной работы город преобразился.
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"В ходе встречи главы регионов обсудили планы по ремонтно-восстановительным работам на социальных объектах города Докучаевска. Среди них – спортивный зал с бассейном, Парк культуры и отдыха и Дом культуры, где Якутия разрабатывает проектно-сметную документацию. В следующем году запланирована подача заявки по этому объекту для участия в федеральном проекте через министерство культуры РФ", - рассказали в пресс-службе.
Глава Республики Саха (Якутия) подчеркнул, что при восстановлении города необходимо прежде всего ориентироваться на желания и потребности жителей – провести работу по ремонту дорог, общественных пространств, социальных объектов, многоквартирных домов. "Уже практически завершены работы для открытия МФЦ. У нас здесь работает достаточно большая команда, которая понимает, что все мы – одна большая семья, что друг друга надо поддерживать", - сказал он.
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Ранее сообщалось о том, что в 2024 году Якутия в подшефном городе Докучаевске в ДНР отремонтирует более 50 жилых домов.
До Докучаевска якутские власти шефствовали над городом Кировское, там удалось восстановить более 50 объектов.