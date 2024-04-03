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Правда тела. Как устроено воображение
Правда тела. Как устроено воображение - РИА Новости, 03.04.2024
Правда тела. Как устроено воображение
Что такое воображение, как оно помогает нам в планировании и принятии решений, и насколько это контролируемый человеком процесс. Почему спортсменам в восстановлении после травм стоит представить свою обычную тренировку и "выполнить" её мысленно.
2024-04-03T12:00
2024-04-03T12:00
2024-04-03T12:00
правда тела
подкаст
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Правда тела. Как устроено воображение
Что такое воображение, как оно помогает нам в планировании и принятии решений, и насколько это контролируемый человеком процесс. Почему спортсменам в восстановлении после травм стоит представить свою обычную тренировку и "выполнить" её мысленно.
audio/mpeg
Правда тела. Как устроено воображение
Что такое воображение, как оно помогает нам в планировании и принятии решений, и насколько это контролируемый человеком процесс. Почему спортсменам в восстановлении после травм стоит представить свою обычную тренировку и "выполнить" её мысленно.
audio/mpeg
Эксперт эпизода - нейрофизиолог, кандидат биологических наук, сотрудник центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколтеха Лев Яковлев.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеКак и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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подкаст, аудио
Правда тела. Как устроено воображение
Что такое воображение, как оно помогает нам в планировании и принятии решений, и насколько это контролируемый человеком процесс. Почему спортсменам в восстановлении после травм стоит представить свою обычную тренировку и "выполнить" её мысленно.