https://ria.ru/20240403/voobrazhenie-1937524702.html

Правда тела. Как устроено воображение

Правда тела. Как устроено воображение - РИА Новости, 03.04.2024

Правда тела. Как устроено воображение

Что такое воображение, как оно помогает нам в планировании и принятии решений, и насколько это контролируемый человеком процесс. Почему спортсменам в восстановлении после травм стоит представить свою обычную тренировку и "выполнить" её мысленно.

2024-04-03T12:00

2024-04-03T12:00

2024-04-03T12:00

правда тела

подкаст

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Правда тела. Как устроено воображение Что такое воображение, как оно помогает нам в планировании и принятии решений, и насколько это контролируемый человеком процесс. Почему спортсменам в восстановлении после травм стоит представить свою обычную тренировку и "выполнить" её мысленно. audio/mpeg

Правда тела. Как устроено воображение Что такое воображение, как оно помогает нам в планировании и принятии решений, и насколько это контролируемый человеком процесс. Почему спортсменам в восстановлении после травм стоит представить свою обычную тренировку и "выполнить" её мысленно. audio/mpeg

Эксперт эпизода - нейрофизиолог, кандидат биологических наук, сотрудник центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколтеха Лев Яковлев.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеКак и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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