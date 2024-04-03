https://ria.ru/20240403/vnzh-1937464613.html

МВД не планирует ограничивать срок пребывания в России мигрантов с ВНЖ

МВД не планирует ограничивать срок пребывания в России мигрантов с ВНЖ - РИА Новости, 03.04.2024

МВД не планирует ограничивать срок пребывания в России мигрантов с ВНЖ

Режим временного пребывания в России не затронет иностранных граждане с видом на жительство, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T00:42

2024-04-03T00:42

2024-04-03T11:54

россия

общество

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Режим временного пребывания в России не затронет иностранных граждане с видом на жительство, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.Ранее ведомство разработало законопроект по сокращению режима временного пребывания иностранцев на территории России. Согласно предложению МВД, новый срок пребывания составит не более 90 суток суммарно в течение календарного года."Данный (новый. — Прим. ред.) режим временного пребывания прекращает действие в случае получения иностранным гражданином вида на жительство, разрешения на временное проживание, разрешения на работу, патента, предоставления трудового договора", — пояснила ВолкПо текущему законодательству, после истечения 90 суток пребывания в России мигрант должен выехать в другую страну на такой же срок. Затем он вновь получает право находиться на территории страны в течение не более 90 суток.

https://ria.ru/20240330/migranty-1936840694.html

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россия, общество, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)