https://ria.ru/20240403/veter-1937547252.html

Москвичам посоветовали быть аккуратными на улице из-за усиления ветра

Москвичам посоветовали быть аккуратными на улице из-за усиления ветра - РИА Новости, 03.04.2024

Москвичам посоветовали быть аккуратными на улице из-за усиления ветра

Жителям Москвы посоветовали быть предельно внимательными на улице из-за прогнозируемого усиления ветра в ближайшие часы, сообщается в Telegram-канале комплекса... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T12:26

2024-04-03T12:26

2024-04-03T12:27

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городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Жителям Москвы посоветовали быть предельно внимательными на улице из-за прогнозируемого усиления ветра в ближайшие часы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. В материале уточнили, что в ближайшие часы и до 21.00 в столице ожидается усиление ветра с порывами до 16-21 метров в секунду. "Просим горожан быть предельно внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240331/moskva-1936933206.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы, погода