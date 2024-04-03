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Москвичам посоветовали быть аккуратными на улице из-за усиления ветра
Москвичам посоветовали быть аккуратными на улице из-за усиления ветра - РИА Новости, 03.04.2024
Москвичам посоветовали быть аккуратными на улице из-за усиления ветра
Жителям Москвы посоветовали быть предельно внимательными на улице из-за прогнозируемого усиления ветра в ближайшие часы, сообщается в Telegram-канале комплекса... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T12:26
2024-04-03T12:26
2024-04-03T12:27
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Жителям Москвы посоветовали быть предельно внимательными на улице из-за прогнозируемого усиления ветра в ближайшие часы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. В материале уточнили, что в ближайшие часы и до 21.00 в столице ожидается усиление ветра с порывами до 16-21 метров в секунду. "Просим горожан быть предельно внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240331/moskva-1936933206.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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