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Москвичам посоветовали быть аккуратными на улице из-за усиления ветра - РИА Новости, 03.04.2024
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12:26 03.04.2024 (обновлено: 12:27 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/veter-1937547252.html
Москвичам посоветовали быть аккуратными на улице из-за усиления ветра
Москвичам посоветовали быть аккуратными на улице из-за усиления ветра - РИА Новости, 03.04.2024
Москвичам посоветовали быть аккуратными на улице из-за усиления ветра
Жителям Москвы посоветовали быть предельно внимательными на улице из-за прогнозируемого усиления ветра в ближайшие часы, сообщается в Telegram-канале комплекса... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T12:26
2024-04-03T12:27
москва сегодня: мегаполис для жизни
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комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Жителям Москвы посоветовали быть предельно внимательными на улице из-за прогнозируемого усиления ветра в ближайшие часы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. В материале уточнили, что в ближайшие часы и до 21.00 в столице ожидается усиление ветра с порывами до 16-21 метров в секунду. "Просим горожан быть предельно внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы, Погода

Москвичам посоветовали быть аккуратными на улице из-за усиления ветра

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкДевушка идет по Красной площади под порывами ветра
Девушка идет по Красной площади под порывами ветра - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Девушка идет по Красной площади под порывами ветра
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Жителям Москвы посоветовали быть предельно внимательными на улице из-за прогнозируемого усиления ветра в ближайшие часы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
В материале уточнили, что в ближайшие часы и до 21.00 в столице ожидается усиление ветра с порывами до 16-21 метров в секунду.
"Просим горожан быть предельно внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
Москва - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваКомплекс городского хозяйства МосквыПогода
 
 
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