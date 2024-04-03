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Россия планирует увеличить выпуск гражданских вертолетов почти на треть - РИА Новости, 03.04.2024
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12:57 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/vertolety-1937558873.html
Россия планирует увеличить выпуск гражданских вертолетов почти на треть
Россия планирует увеличить выпуск гражданских вертолетов почти на треть - РИА Новости, 03.04.2024
Россия планирует увеличить выпуск гражданских вертолетов почти на треть
Россия планирует в текущем году увеличить выпуск гражданских вертолетов почти на 30%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T12:57
2024-04-03T12:57
россия
михаил мишустин
госдума рф
экономика
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россия планирует в текущем году увеличить выпуск гражданских вертолетов почти на 30%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2023 год. "В текущем году планируем увеличить почти на 30% выпуск гражданских вертолетов", - сказал он.
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россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Экономика, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
Россия планирует увеличить выпуск гражданских вертолетов почти на треть

Мишустин заявил о планах увеличить выпуск гражданских вертолетов на 30 процентов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКазанский вертолетный завод
Казанский вертолетный завод - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Казанский вертолетный завод. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россия планирует в текущем году увеличить выпуск гражданских вертолетов почти на 30%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2023 год.
"В текущем году планируем увеличить почти на 30% выпуск гражданских вертолетов", - сказал он.
Ударный вертолет Ка-52 - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
"Ростех" вдвое увеличил производство вертолетов по гособоронзаказу
7 августа 2023, 14:26
 
РоссияМихаил МишустинГосдума РФЭкономикаОтчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
 
 
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