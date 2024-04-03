https://ria.ru/20240403/vertolety-1937558873.html

Россия планирует увеличить выпуск гражданских вертолетов почти на треть

Россия планирует увеличить выпуск гражданских вертолетов почти на треть - РИА Новости, 03.04.2024

Россия планирует увеличить выпуск гражданских вертолетов почти на треть

Россия планирует в текущем году увеличить выпуск гражданских вертолетов почти на 30%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T12:57

2024-04-03T12:57

2024-04-03T12:57

россия

михаил мишустин

госдума рф

экономика

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россия планирует в текущем году увеличить выпуск гражданских вертолетов почти на 30%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2023 год. "В текущем году планируем увеличить почти на 30% выпуск гражданских вертолетов", - сказал он.

https://ria.ru/20230807/proizvodstvo-1888639828.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году