https://ria.ru/20240403/vertolety-1937558873.html
Россия планирует увеличить выпуск гражданских вертолетов почти на треть
Россия планирует увеличить выпуск гражданских вертолетов почти на треть - РИА Новости, 03.04.2024
Россия планирует увеличить выпуск гражданских вертолетов почти на треть
Россия планирует в текущем году увеличить выпуск гражданских вертолетов почти на 30%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T12:57
2024-04-03T12:57
2024-04-03T12:57
россия
михаил мишустин
госдума рф
экономика
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россия планирует в текущем году увеличить выпуск гражданских вертолетов почти на 30%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2023 год. "В текущем году планируем увеличить почти на 30% выпуск гражданских вертолетов", - сказал он.
https://ria.ru/20230807/proizvodstvo-1888639828.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Экономика, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
Россия планирует увеличить выпуск гражданских вертолетов почти на треть
Мишустин заявил о планах увеличить выпуск гражданских вертолетов на 30 процентов