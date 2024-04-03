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Произошло мгновенно. Стало известно, что Россия уничтожила на Украине - РИА Новости, 03.04.2024
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09:06 03.04.2024 (обновлено: 10:38 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/unichtozhenie-1937488784.html
Произошло мгновенно. Стало известно, что Россия уничтожила на Украине
Произошло мгновенно. Стало известно, что Россия уничтожила на Украине - РИА Новости, 03.04.2024
Произошло мгновенно. Стало известно, что Россия уничтожила на Украине
Российские военные немедленно уничтожают поставленные западными странами оружие и бронетехнику на Украине, пишет аналитик Центра геостратегических исследований... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T09:06
2024-04-03T10:38
украина
россия
киев
сергей шойгу
сергей лавров
нато
вооруженные силы украины
брикс
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Российские военные немедленно уничтожают поставленные западными странами оружие и бронетехнику на Украине, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS."Очевидно, что устаревшее оружие никогда не поможет киевскому режиму переломить ход конфликта. На самом деле большая часть этого вооружения долго не находится на поле боя, поскольку его быстро уничтожают российские военные точными ударами артиллерии", — говорится в материале.Обозреватель подчеркнул, что в самом Киеве понимают безысходность своего положения на фронте, но ничего не могут с этим поделать, поскольку союзники Украины требуют не прекращать боевые действия.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом вооруженных сил заявил, что с января Вооруженные силы Украины потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
https://ria.ru/20240402/katastrofa-1937364321.html
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украина, россия, киев, сергей шойгу, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, брикс, в мире, политика
Украина, Россия, Киев, Сергей Шойгу, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, БРИКС, В мире, Политика
Произошло мгновенно. Стало известно, что Россия уничтожила на Украине

InfoBRICS: ВС России немедленно уничтожают поставленное Западом вооружение

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАвстралийский бронетранспортер Bushmaster, уничтоженный в селе Триполье в ДНР в ходе спецоперации на Украине
Австралийский бронетранспортер Bushmaster, уничтоженный в селе Триполье в ДНР в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Австралийский бронетранспортер Bushmaster, уничтоженный в селе Триполье в ДНР в ходе спецоперации на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Российские военные немедленно уничтожают поставленные западными странами оружие и бронетехнику на Украине, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.
«
"Очевидно, что устаревшее оружие никогда не поможет киевскому режиму переломить ход конфликта. На самом деле большая часть этого вооружения долго не находится на поле боя, поскольку его быстро уничтожают российские военные точными ударами артиллерии", — говорится в материале.
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Обозреватель подчеркнул, что в самом Киеве понимают безысходность своего положения на фронте, но ничего не могут с этим поделать, поскольку союзники Украины требуют не прекращать боевые действия.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом вооруженных сил заявил, что с января Вооруженные силы Украины потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
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