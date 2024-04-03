https://ria.ru/20240403/ukraina-1937662078.html

Украину не пригласят в НАТО на саммите в Вашингтоне, заявил МИД Венгрии

Украину не пригласят в НАТО на саммите в Вашингтоне, заявил МИД Венгрии - РИА Новости, 03.04.2024

Украину не пригласят в НАТО на саммите в Вашингтоне, заявил МИД Венгрии

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал очевидным то, что Украину не пригласят в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T17:30

2024-04-03T17:30

2024-04-03T17:39

в мире

украина

нато

венгрия

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 3 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал очевидным то, что Украину не пригласят в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне летом 2024 года.Сийярто сообщил, что НАТО хочет увеличить координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, в чем Венгрия ни в какой форме не хочет и не будет участвовать."Поскольку очевидно, что на саммите в Вашингтоне Украину по-прежнему не пригласят в НАТО, это скорее заместительные действия, очень опасные и очень дорогие", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания совета глав МИД стран НАТО. Трансляция велась в соцсети.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240401/zelenskiy-1936968622.html

https://ria.ru/20240316/zapad-1933365303.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, венгрия, петер сийярто