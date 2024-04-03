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Украину не пригласят в НАТО на саммите в Вашингтоне, заявил МИД Венгрии - РИА Новости, 03.04.2024
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17:30 03.04.2024 (обновлено: 17:39 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/ukraina-1937662078.html
Украину не пригласят в НАТО на саммите в Вашингтоне, заявил МИД Венгрии
Украину не пригласят в НАТО на саммите в Вашингтоне, заявил МИД Венгрии - РИА Новости, 03.04.2024
Украину не пригласят в НАТО на саммите в Вашингтоне, заявил МИД Венгрии
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал очевидным то, что Украину не пригласят в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T17:30
2024-04-03T17:39
в мире
украина
нато
венгрия
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 3 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал очевидным то, что Украину не пригласят в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне летом 2024 года.Сийярто сообщил, что НАТО хочет увеличить координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, в чем Венгрия ни в какой форме не хочет и не будет участвовать."Поскольку очевидно, что на саммите в Вашингтоне Украину по-прежнему не пригласят в НАТО, это скорее заместительные действия, очень опасные и очень дорогие", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания совета глав МИД стран НАТО. Трансляция велась в соцсети.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240401/zelenskiy-1936968622.html
https://ria.ru/20240316/zapad-1933365303.html
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в мире, украина, нато, венгрия, петер сийярто
В мире, Украина, НАТО, Венгрия, Петер Сийярто
Украину не пригласят в НАТО на саммите в Вашингтоне, заявил МИД Венгрии

Сийярто: очевидно, что Украину не пригласят в НАТО на саммите в Вашингтоне

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 3 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал очевидным то, что Украину не пригласят в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне летом 2024 года.
Сийярто сообщил, что НАТО хочет увеличить координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, в чем Венгрия ни в какой форме не хочет и не будет участвовать.
Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
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"Поскольку очевидно, что на саммите в Вашингтоне Украину по-прежнему не пригласят в НАТО, это скорее заместительные действия, очень опасные и очень дорогие", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания совета глав МИД стран НАТО. Трансляция велась в соцсети.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаНАТОВенгрияПетер Сийярто
 
 
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