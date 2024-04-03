Украину не пригласят в НАТО на саммите в Вашингтоне, заявил МИД Венгрии
Сийярто: очевидно, что Украину не пригласят в НАТО на саммите в Вашингтоне
© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 3 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал очевидным то, что Украину не пригласят в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне летом 2024 года.
Сийярто сообщил, что НАТО хочет увеличить координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, в чем Венгрия ни в какой форме не хочет и не будет участвовать.
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"Поскольку очевидно, что на саммите в Вашингтоне Украину по-прежнему не пригласят в НАТО, это скорее заместительные действия, очень опасные и очень дорогие", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания совета глав МИД стран НАТО. Трансляция велась в соцсети.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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