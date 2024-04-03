https://ria.ru/20240403/ukraina-1937503023.html

Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины

Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины - РИА Новости, 03.04.2024

Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T09:49

2024-04-03T09:49

2024-04-03T09:52

в мире

россия

сумская область

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932431227_0:288:3127:2047_1920x0_80_0_0_9e61c66016fe26e898f63a4b8e8b8e6e.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 8.51 (совпадает с мск) сигнал тревоги прозвучал в Харьковской области. Позже ее объявили в Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Черниговской и подконтрольной Киеву части Запорожской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231216/trevoga-1916242085.html

россия

сумская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сумская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины