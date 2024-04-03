https://ria.ru/20240403/ukraina-1937464498.html

Украинские войска за сутки девять раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки девять раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 03.04.2024

Украинские войска за сутки девять раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки девять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 27 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T00:41

2024-04-03T00:41

2024-04-03T00:41

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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки девять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 27 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Девять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Пять обстрелов - на донецком направлении; четыре обстрела - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отметили в представительстве, всего украинские войска выпустили 27 различных боеприпасов. Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали.

https://ria.ru/20240402/vzryv-1937456803.html

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сцкк, донецкая народная республика, в мире, украина