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Украинские войска за сутки девять раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки девять раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 03.04.2024
Украинские войска за сутки девять раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки девять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 27 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T00:41
2024-04-03T00:41
2024-04-03T00:41
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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки девять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 27 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Девять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Пять обстрелов - на донецком направлении; четыре обстрела - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отметили в представительстве, всего украинские войска выпустили 27 различных боеприпасов. Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали.
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сцкк, донецкая народная республика, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, СЦКК, Донецкая Народная Республика, В мире, Украина
Украинские войска за сутки девять раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки девять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 27 боеприпасов