Рейтинг@Mail.ru
В Краснодаре мужчина пытался убить соседку - РИА Новости, 03.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:31 03.04.2024 (обновлено: 16:36 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/ubiystvo-1937633287.html
В Краснодаре мужчина пытался убить соседку
В Краснодаре мужчина пытался убить соседку - РИА Новости, 03.04.2024
В Краснодаре мужчина пытался убить соседку
Мужчина в Краснодаре подозревается в попытке убить ненавистную соседку с помощью киллера за 200 тысяч рублей, сообщило СУСК РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T16:31
2024-04-03T16:36
происшествия
жилье
краснодар
россия
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
СОЧИ, 3 апр – РИА Новости. Мужчина в Краснодаре подозревается в попытке убить ненавистную соседку с помощью киллера за 200 тысяч рублей, сообщило СУСК РФ по Краснодарскому краю. По версии следствия, 46-летний житель Краснодара, испытывая личную неприязнь к 41-летней соседке по дому, решил организовать ее убийство. Для этого он стал искать исполнителя преступления, о чем узнали в полиции. Сотрудник ведомства выступил в роли "киллера" и согласился совершить преступление. "В качестве вознаграждения мужчина пообещал 200 тысяч рублей. При личной встрече заказчик передал исполнителю 40 тысяч рублей в качестве аванса и деньги на подготовку преступления для приобретения оружия и средств конспирации. Убедившись в завершении приготовления к убийству, подозреваемый для обеспечения алиби уехал в Москву", - говорится в сообщении. Третьего апреля фигурант встретился с исполнителем в столице, где при передаче очередной части вознаграждения был задержан оперативными сотрудниками полиции. В отношении жителя Краснодара возбуждено уголовное дело по подозрению в приготовлении к организации убийства по найму. В ближайшее время он будет доставлен к следователю регионального управления СК для проведения следственных действий.
https://ria.ru/20240329/sk-1936653311.html
https://ria.ru/20240403/sud-1937579228.html
краснодар
россия
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жилье, краснодар, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Краснодар, Россия, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Краснодаре мужчина пытался убить соседку

В Краснодаре мужчина пытался убить соседку за 200 тысяч рублей

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 3 апр – РИА Новости. Мужчина в Краснодаре подозревается в попытке убить ненавистную соседку с помощью киллера за 200 тысяч рублей, сообщило СУСК РФ по Краснодарскому краю.
По версии следствия, 46-летний житель Краснодара, испытывая личную неприязнь к 41-летней соседке по дому, решил организовать ее убийство. Для этого он стал искать исполнителя преступления, о чем узнали в полиции. Сотрудник ведомства выступил в роли "киллера" и согласился совершить преступление.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
В Сочи незадачливый Ромео пытался сжечь семью возлюбленной, но ошибся домом
29 марта, 14:45
«
"В качестве вознаграждения мужчина пообещал 200 тысяч рублей. При личной встрече заказчик передал исполнителю 40 тысяч рублей в качестве аванса и деньги на подготовку преступления для приобретения оружия и средств конспирации. Убедившись в завершении приготовления к убийству, подозреваемый для обеспечения алиби уехал в Москву", - говорится в сообщении.
Третьего апреля фигурант встретился с исполнителем в столице, где при передаче очередной части вознаграждения был задержан оперативными сотрудниками полиции.
В отношении жителя Краснодара возбуждено уголовное дело по подозрению в приготовлении к организации убийства по найму. В ближайшее время он будет доставлен к следователю регионального управления СК для проведения следственных действий.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
В Бурятии мужчину, который заживо сжег жену, приговорили к 22 годам колонии
Вчера, 13:56
 
ПроисшествияЖильеКраснодарРоссияКраснодарский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала