https://ria.ru/20240403/ubiystvo-1937633287.html

В Краснодаре мужчина пытался убить соседку

В Краснодаре мужчина пытался убить соседку - РИА Новости, 03.04.2024

В Краснодаре мужчина пытался убить соседку

Мужчина в Краснодаре подозревается в попытке убить ненавистную соседку с помощью киллера за 200 тысяч рублей, сообщило СУСК РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T16:31

2024-04-03T16:31

2024-04-03T16:36

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СОЧИ, 3 апр – РИА Новости. Мужчина в Краснодаре подозревается в попытке убить ненавистную соседку с помощью киллера за 200 тысяч рублей, сообщило СУСК РФ по Краснодарскому краю. По версии следствия, 46-летний житель Краснодара, испытывая личную неприязнь к 41-летней соседке по дому, решил организовать ее убийство. Для этого он стал искать исполнителя преступления, о чем узнали в полиции. Сотрудник ведомства выступил в роли "киллера" и согласился совершить преступление. "В качестве вознаграждения мужчина пообещал 200 тысяч рублей. При личной встрече заказчик передал исполнителю 40 тысяч рублей в качестве аванса и деньги на подготовку преступления для приобретения оружия и средств конспирации. Убедившись в завершении приготовления к убийству, подозреваемый для обеспечения алиби уехал в Москву", - говорится в сообщении. Третьего апреля фигурант встретился с исполнителем в столице, где при передаче очередной части вознаграждения был задержан оперативными сотрудниками полиции. В отношении жителя Краснодара возбуждено уголовное дело по подозрению в приготовлении к организации убийства по найму. В ближайшее время он будет доставлен к следователю регионального управления СК для проведения следственных действий.

https://ria.ru/20240329/sk-1936653311.html

https://ria.ru/20240403/sud-1937579228.html

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происшествия, жилье, краснодар, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)