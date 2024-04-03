https://ria.ru/20240403/trevoga-1937470094.html
В четырех областях Украины, в том числе Киевской, объявили тревогу
В четырех областях Украины, в том числе Киевской, объявили тревогу - РИА Новости, 03.04.2024
В четырех областях Украины, в том числе Киевской, объявили тревогу
Воздушная тревога объявлена в Винницкой, Черкасской, Киевской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T03:16
2024-04-03T03:16
2024-04-03T03:21
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Винницкой, Черкасской, Киевской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным карты, воздушная тревога была объявлена с 01.22 по 03.11 мск среды.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240403/kharkov-1937467440.html
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украина, россия, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Украина, Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В четырех областях Украины, в том числе Киевской, объявили тревогу
В Винницкой, Черкасской, Киевской и Харьковской областях объявили тревогу