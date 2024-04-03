https://ria.ru/20240403/trevoga-1937464758.html
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.04.2024
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T00:46
2024-04-03T00:46
2024-04-03T00:46
в мире
россия
полтавская область
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891716060_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d2d3432b9fa690d261496ac35c9ef5da.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, воздушная тревога была объявлена с 00.19 по 00.41 мск среды. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240403/ukraina-1937464498.html
россия
полтавская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891716060_174:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_6faec0ec9bef4ff5a883532b528145df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, полтавская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Полтавская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
В четырех украинских областях объявили воздушную тревогу