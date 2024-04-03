Более 2500 педиатров Подмосковья прошли тренинги от выгорания
© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиБолее 2500 педиатров Подмосковья прошли тренинги от выгорания
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В прошлом году более 2,5 тысячи педиатров в Московской области прошли тренинги по профилактике профессионального и эмоционального выгорания, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
В Подмосковье реализуется проект "Наш участковый врач", направленный в том числе на обучение и поддержку детских врачей Подмосковья. В рамках проекта детские специалисты могут проходить тренинги по профилактике профессионального и эмоционального выгорания. Психологи учебного центра "НИКИ детства" проводить такие занятия начали еще в 2022 году.
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"Проведение таких тренингов позволило снизить уровень психологического выгорания врачей на 18%. Всего в прошлом году наши специалисты провели 272 таких тренинга, участие в них приняли более 2,5 тысячи человек", - сказала директор НИКИ Нисо Одинаева, ее слова приводит пресс-служба.
В этот комплекс занятий входят очные психологические тренинги по профилактике выгорания и развитию эмоционального интеллекта врача, дистанционные тренинги по бесконфликтному общению и управлению стрессом, а также индивидуальные консультации с психологами. Тренинги по профилактике эмоционального и профессионального выгорания прошли врачи в 63 городах Московской области.