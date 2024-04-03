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Террористы активно используются в геостратегических целях, заявил Патрушев - РИА Новости, 03.04.2024
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11:51 03.04.2024 (обновлено: 11:52 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/terroristy-1937532898.html
Террористы активно используются в геостратегических целях, заявил Патрушев
Террористы активно используются в геостратегических целях, заявил Патрушев - РИА Новости, 03.04.2024
Террористы активно используются в геостратегических целях, заявил Патрушев
Террористические группировки все более активно используются в геостратегических целях, надо решительно и жестко осудить терроризм и действия стран, его... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T11:51
2024-04-03T11:52
в мире
россия
николай патрушев
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АСТАНА, 3 апр - РИА Новости. Террористические группировки все более активно используются в геостратегических целях, надо решительно и жестко осудить терроризм и действия стран, его поддерживающих, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Террористические группировки все более активно используются в геостратегических целях. Террористам передается современное оружие, предоставляются передовые образцы средств слежения и разведки, осуществляется снабжение разведывательной информацией", - констатировал Патрушев в Астане на XIX ежегодной встреч секретарей советов безопасности государств-членов ШОС. "Предлагаю решительно и жестко осудить терроризм во всех его проявлениях и действия стран, его поддерживающих или потворствующих ему", - добавил Патрушев.
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в мире, россия, николай патрушев, шос
В мире, Россия, Николай Патрушев, ШОС
Террористы активно используются в геостратегических целях, заявил Патрушев

Патрушев: террористам все чаще передают современное оружие и средства разведки

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев . Архивное фото
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АСТАНА, 3 апр - РИА Новости. Террористические группировки все более активно используются в геостратегических целях, надо решительно и жестко осудить терроризм и действия стран, его поддерживающих, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Террористические группировки все более активно используются в геостратегических целях. Террористам передается современное оружие, предоставляются передовые образцы средств слежения и разведки, осуществляется снабжение разведывательной информацией", - констатировал Патрушев в Астане на XIX ежегодной встреч секретарей советов безопасности государств-членов ШОС.
"Предлагаю решительно и жестко осудить терроризм во всех его проявлениях и действия стран, его поддерживающих или потворствующих ему", - добавил Патрушев.
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