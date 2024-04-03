https://ria.ru/20240403/temperatura-1937485414.html
В Москве во вторник зафиксировали суточный температурный рекорд
В Москве во вторник зафиксировали суточный температурный рекорд - РИА Новости, 03.04.2024
В Москве во вторник зафиксировали суточный температурный рекорд
Новый суточный температурный рекорд зафиксировали в Москве во вторник, столбик термометра поднялся до плюс 23,2 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T08:23
2024-04-03T08:23
2024-04-03T08:23
общество
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Новый суточный температурный рекорд зафиксировали в Москве во вторник, столбик термометра поднялся до плюс 23,2 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Вчера в Москве воздух прогрелся до летних плюс 23,2, и состоялся очередной температурный рекорд", - рассказал Тишковец. Синоптик уточнил, что был побит температурный максимум 1951 года для 2 апреля, он составлял плюс 17,4 градуса.
https://ria.ru/20240401/pogoda-1937212290.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
В Москве во вторник зафиксировали суточный температурный рекорд
Температура в Москве во вторник побила рекорд, поднявшись до 23,2 градуса