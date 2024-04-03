https://ria.ru/20240403/temperatura-1937485414.html

В Москве во вторник зафиксировали суточный температурный рекорд

В Москве во вторник зафиксировали суточный температурный рекорд - РИА Новости, 03.04.2024

В Москве во вторник зафиксировали суточный температурный рекорд

Новый суточный температурный рекорд зафиксировали в Москве во вторник, столбик термометра поднялся до плюс 23,2 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T08:23

2024-04-03T08:23

2024-04-03T08:23

общество

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Новый суточный температурный рекорд зафиксировали в Москве во вторник, столбик термометра поднялся до плюс 23,2 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Вчера в Москве воздух прогрелся до летних плюс 23,2, и состоялся очередной температурный рекорд", - рассказал Тишковец. Синоптик уточнил, что был побит температурный максимум 1951 года для 2 апреля, он составлял плюс 17,4 градуса.

https://ria.ru/20240401/pogoda-1937212290.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, евгений тишковец, погода