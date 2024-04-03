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В Москве во вторник зафиксировали суточный температурный рекорд - РИА Новости, 03.04.2024
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08:23 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/temperatura-1937485414.html
В Москве во вторник зафиксировали суточный температурный рекорд
В Москве во вторник зафиксировали суточный температурный рекорд - РИА Новости, 03.04.2024
В Москве во вторник зафиксировали суточный температурный рекорд
Новый суточный температурный рекорд зафиксировали в Москве во вторник, столбик термометра поднялся до плюс 23,2 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T08:23
2024-04-03T08:23
общество
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Новый суточный температурный рекорд зафиксировали в Москве во вторник, столбик термометра поднялся до плюс 23,2 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Вчера в Москве воздух прогрелся до летних плюс 23,2, и состоялся очередной температурный рекорд", - рассказал Тишковец. Синоптик уточнил, что был побит температурный максимум 1951 года для 2 апреля, он составлял плюс 17,4 градуса.
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общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
В Москве во вторник зафиксировали суточный температурный рекорд

Температура в Москве во вторник побила рекорд, поднявшись до 23,2 градуса

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЖенщина отдыхает на скамейке во время теплой погоды в одном из парков Москвы
Женщина отдыхает на скамейке во время теплой погоды в одном из парков Москвы - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Женщина отдыхает на скамейке во время теплой погоды в одном из парков Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Новый суточный температурный рекорд зафиксировали в Москве во вторник, столбик термометра поднялся до плюс 23,2 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Вчера в Москве воздух прогрелся до летних плюс 23,2, и состоялся очередной температурный рекорд", - рассказал Тишковец.
Синоптик уточнил, что был побит температурный максимум 1951 года для 2 апреля, он составлял плюс 17,4 градуса.
Люди отдыхают на набережной в парке искусств Музеон в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
В Москве зафиксировали новый температурный рекорд
1 апреля, 22:06
 
ОбществоМоскваЕвгений ТишковецПогода
 
 
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