https://ria.ru/20240403/tayvan-1937472829.html

На Тайване после землетрясений начались перебои в работе интернета

На Тайване после землетрясений начались перебои в работе интернета - РИА Новости, 03.04.2024

На Тайване после землетрясений начались перебои в работе интернета

Перебои в работе интернета зафиксированы в некоторых районах Тайваня после землетрясения, сообщает международная служба мониторинга интернета NetBlocks. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T04:48

2024-04-03T04:48

2024-04-03T12:03

тайвань

в мире

япония

окинава

серия землетрясений на тайване

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Перебои в работе интернета зафиксированы в некоторых районах Тайваня после землетрясения, сообщает международная служба мониторинга интернета NetBlocks. "В некоторых районах Тайваня после землетрясения... зафиксированы перебои с интернетом; ухудшение уровня сетевого подключения происходит на фоне сообщений об отключении электричества и предупреждения о цунами", - говорится в сообщении NetBlocks в социальной сети X. Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в среду у восточного побережья Тайваня. Главное метеорологическое агентство Японии сообщило, что на японских островах Окинава и Мияко объявлена угроза цунами.

https://ria.ru/20240403/zemletryasenie-1937472717.html

тайвань

япония

окинава

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