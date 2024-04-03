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На Тайване после землетрясений начались перебои в работе интернета
На Тайване после землетрясений начались перебои в работе интернета - РИА Новости, 03.04.2024
На Тайване после землетрясений начались перебои в работе интернета
Перебои в работе интернета зафиксированы в некоторых районах Тайваня после землетрясения, сообщает международная служба мониторинга интернета NetBlocks. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T04:48
2024-04-03T04:48
2024-04-03T12:03
тайвань
в мире
япония
окинава
серия землетрясений на тайване
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Перебои в работе интернета зафиксированы в некоторых районах Тайваня после землетрясения, сообщает международная служба мониторинга интернета NetBlocks. "В некоторых районах Тайваня после землетрясения... зафиксированы перебои с интернетом; ухудшение уровня сетевого подключения происходит на фоне сообщений об отключении электричества и предупреждения о цунами", - говорится в сообщении NetBlocks в социальной сети X. Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в среду у восточного побережья Тайваня. Главное метеорологическое агентство Японии сообщило, что на японских островах Окинава и Мияко объявлена угроза цунами.
https://ria.ru/20240403/zemletryasenie-1937472717.html
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тайвань, в мире, япония, окинава, серия землетрясений на тайване
Тайвань, В мире, Япония, Окинава, Серия землетрясений на Тайване
На Тайване после землетрясений начались перебои в работе интернета
NetBlocks зафиксировал перебои в работе интернета на Тайване после землетрясений