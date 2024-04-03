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В окрестностях Красногоровки в ДНР уничтожили украинский танк - РИА Новости, 03.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:22 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/tank-1937475023.html
В окрестностях Красногоровки в ДНР уничтожили украинский танк
В окрестностях Красногоровки в ДНР уничтожили украинский танк - РИА Новости, 03.04.2024
В окрестностях Красногоровки в ДНР уничтожили украинский танк
Расчеты противотанковых групп 5-й мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса "Южной" группировки войск управляемыми ракетами переносного противотанкового... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T05:22
2024-04-03T05:22
специальная военная операция на украине
красногоровка
в мире
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Расчеты противотанковых групп 5-й мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса "Южной" группировки войск управляемыми ракетами переносного противотанкового ракетного комплекса "Фагот" уничтожили очередной танк ВСУ в районе Красногоровки на донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. "Мы услышали команду, что он (танк ВСУ) едет…. Зашёл в Красногоровку, крутился… И когда он вышел на удобную позицию для выстрела, был произведен выстрел. Первое попадание - он что-то задергался, закрутился, а от второй ракеты он загорелся", - рассказал младший оператор-наводчик с позывным "Черный". Благодаря работе воздушной разведки беспилотным летательным аппаратом было выявлено движение бронетехники ВСУ в сторону позиций ВС РФ. Оперативно передав информацию противотанковому расчёту, коптер продолжил наблюдение за техникой противника. Противотанкисты выдвинулись на заранее подготовленную позицию, развернули противотанковый ракетный комплекс "Фагот". Первое попадание частично повредило машину противника и дезориентировало экипаж. В результате второго попадания танк ВСУ был уничтожен возгоранием боекомплекта.
https://ria.ru/20240403/solntsepek-1937474458.html
https://ria.ru/20240403/aviatsiya-1937474601.html
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красногоровка, в мире, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Красногоровка, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
В окрестностях Красногоровки в ДНР уничтожили украинский танк

Военные уничтожили танк ВСУ в окрестностях Красногоровки на Донецком направлении

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкВоеннослужащий проводит боевые стрельбы из ПТРК "Фагот"
Военнослужащий проводит боевые стрельбы из ПТРК Фагот - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
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Военнослужащий проводит боевые стрельбы из ПТРК "Фагот". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Расчеты противотанковых групп 5-й мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса "Южной" группировки войск управляемыми ракетами переносного противотанкового ракетного комплекса "Фагот" уничтожили очередной танк ВСУ в районе Красногоровки на донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Мы услышали команду, что он (танк ВСУ) едет…. Зашёл в Красногоровку, крутился… И когда он вышел на удобную позицию для выстрела, был произведен выстрел. Первое попадание - он что-то задергался, закрутился, а от второй ракеты он загорелся", - рассказал младший оператор-наводчик с позывным "Черный".
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Благодаря работе воздушной разведки беспилотным летательным аппаратом было выявлено движение бронетехники ВСУ в сторону позиций ВС РФ. Оперативно передав информацию противотанковому расчёту, коптер продолжил наблюдение за техникой противника.
Противотанкисты выдвинулись на заранее подготовленную позицию, развернули противотанковый ракетный комплекс "Фагот". Первое попадание частично повредило машину противника и дезориентировало экипаж. В результате второго попадания танк ВСУ был уничтожен возгоранием боекомплекта.
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Специальная военная операция на УкраинеКрасногоровкаВ миреРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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