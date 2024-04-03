https://ria.ru/20240403/tank-1937475023.html
В окрестностях Красногоровки в ДНР уничтожили украинский танк
В окрестностях Красногоровки в ДНР уничтожили украинский танк - РИА Новости, 03.04.2024
В окрестностях Красногоровки в ДНР уничтожили украинский танк
Расчеты противотанковых групп 5-й мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса "Южной" группировки войск управляемыми ракетами переносного противотанкового... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T05:22
2024-04-03T05:22
2024-04-03T05:22
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красногоровка
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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Расчеты противотанковых групп 5-й мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса "Южной" группировки войск управляемыми ракетами переносного противотанкового ракетного комплекса "Фагот" уничтожили очередной танк ВСУ в районе Красногоровки на донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. "Мы услышали команду, что он (танк ВСУ) едет…. Зашёл в Красногоровку, крутился… И когда он вышел на удобную позицию для выстрела, был произведен выстрел. Первое попадание - он что-то задергался, закрутился, а от второй ракеты он загорелся", - рассказал младший оператор-наводчик с позывным "Черный". Благодаря работе воздушной разведки беспилотным летательным аппаратом было выявлено движение бронетехники ВСУ в сторону позиций ВС РФ. Оперативно передав информацию противотанковому расчёту, коптер продолжил наблюдение за техникой противника. Противотанкисты выдвинулись на заранее подготовленную позицию, развернули противотанковый ракетный комплекс "Фагот". Первое попадание частично повредило машину противника и дезориентировало экипаж. В результате второго попадания танк ВСУ был уничтожен возгоранием боекомплекта.
https://ria.ru/20240403/solntsepek-1937474458.html
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красногоровка, в мире, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Красногоровка, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
В окрестностях Красногоровки в ДНР уничтожили украинский танк
Военные уничтожили танк ВСУ в окрестностях Красногоровки на Донецком направлении