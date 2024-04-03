https://ria.ru/20240403/sud-1937572593.html

На Урале арестовали мужчину за хулиганские знакомства с девушками

На Урале арестовали мужчину за хулиганские знакомства с девушками - РИА Новости, 03.04.2024

На Урале арестовали мужчину за хулиганские знакомства с девушками

Октябрьский районный суд Екатеринбурга на 8 суток арестовал местного жителя за хулиганские действия по отношению к прохожим, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T13:36

2024-04-03T13:36

2024-04-03T13:39

происшествия

екатеринбург

москва

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апр – РИА Новости. Октябрьский районный суд Екатеринбурга на 8 суток арестовал местного жителя за хулиганские действия по отношению к прохожим, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. "Рассмотрено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП "Мелкое хулиганство" в отношении Дмитрия Гребенкина. Ему назначено наказание в виде административного ареста на срок восемь суток", – сказала собеседница агентства. По данным городского УМВД, сотрудники отдела полиции №7 накануне задержали 22-летнего местного жителя в аэропорту "Кольцово", когда тот пытался вылететь в Москву. Судя по опубликованному ведомством видео опроса задержанного, екатеринбуржец рассказывает, что "приставал к девушкам, чтобы познакомиться", а вступившемуся за одну из них случайному прохожему брызнул перцовым баллончиком в лицо. Свою вину он признает, однако перед потерпевшими извиниться на камеру не захотел. Ранее местные СМИ писали, что молодой человек после отказа женщин знакомиться одну из них кинул в сугроб и заплевал, вторую ударил. Сколько всего екатеринбурженок пострадало от действий арестованного, в полиции агентству не уточнили, отметив, что разбирательство еще продолжается. В суде РИА Новости также сообщили, что молодой человек был задержан в аэропорту вместе с кошкой, на процесс он принес животное в переноске. "Кошку его мама забрала, которая присутствовала на заседании", – пояснили там.

https://ria.ru/20231017/peterburg-1903379536.html

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екатеринбург

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происшествия, екатеринбург, москва