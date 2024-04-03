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На Урале арестовали мужчину за хулиганские знакомства с девушками - РИА Новости, 03.04.2024
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13:36 03.04.2024 (обновлено: 13:39 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/sud-1937572593.html
На Урале арестовали мужчину за хулиганские знакомства с девушками
На Урале арестовали мужчину за хулиганские знакомства с девушками - РИА Новости, 03.04.2024
На Урале арестовали мужчину за хулиганские знакомства с девушками
Октябрьский районный суд Екатеринбурга на 8 суток арестовал местного жителя за хулиганские действия по отношению к прохожим, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T13:36
2024-04-03T13:39
происшествия
екатеринбург
москва
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апр – РИА Новости. Октябрьский районный суд Екатеринбурга на 8 суток арестовал местного жителя за хулиганские действия по отношению к прохожим, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. "Рассмотрено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП "Мелкое хулиганство" в отношении Дмитрия Гребенкина. Ему назначено наказание в виде административного ареста на срок восемь суток", – сказала собеседница агентства. По данным городского УМВД, сотрудники отдела полиции №7 накануне задержали 22-летнего местного жителя в аэропорту "Кольцово", когда тот пытался вылететь в Москву. Судя по опубликованному ведомством видео опроса задержанного, екатеринбуржец рассказывает, что "приставал к девушкам, чтобы познакомиться", а вступившемуся за одну из них случайному прохожему брызнул перцовым баллончиком в лицо. Свою вину он признает, однако перед потерпевшими извиниться на камеру не захотел. Ранее местные СМИ писали, что молодой человек после отказа женщин знакомиться одну из них кинул в сугроб и заплевал, вторую ударил. Сколько всего екатеринбурженок пострадало от действий арестованного, в полиции агентству не уточнили, отметив, что разбирательство еще продолжается. В суде РИА Новости также сообщили, что молодой человек был задержан в аэропорту вместе с кошкой, на процесс он принес животное в переноске. "Кошку его мама забрала, которая присутствовала на заседании", – пояснили там.
https://ria.ru/20231017/peterburg-1903379536.html
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екатеринбург
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происшествия, екатеринбург, москва
Происшествия, Екатеринбург, Москва
На Урале арестовали мужчину за хулиганские знакомства с девушками

Суд в Екатеринбурге арестовал пикапера за хулиганские "знакомства" с девушками

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апр – РИА Новости. Октябрьский районный суд Екатеринбурга на 8 суток арестовал местного жителя за хулиганские действия по отношению к прохожим, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
«
"Рассмотрено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП "Мелкое хулиганство" в отношении Дмитрия Гребенкина. Ему назначено наказание в виде административного ареста на срок восемь суток", – сказала собеседница агентства.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
В Петербурге задержали участников группы, избивавшей прохожих
17 октября 2023, 16:29
По данным городского УМВД, сотрудники отдела полиции №7 накануне задержали 22-летнего местного жителя в аэропорту "Кольцово", когда тот пытался вылететь в Москву. Судя по опубликованному ведомством видео опроса задержанного, екатеринбуржец рассказывает, что "приставал к девушкам, чтобы познакомиться", а вступившемуся за одну из них случайному прохожему брызнул перцовым баллончиком в лицо. Свою вину он признает, однако перед потерпевшими извиниться на камеру не захотел.
Ранее местные СМИ писали, что молодой человек после отказа женщин знакомиться одну из них кинул в сугроб и заплевал, вторую ударил.
Сколько всего екатеринбурженок пострадало от действий арестованного, в полиции агентству не уточнили, отметив, что разбирательство еще продолжается.
В суде РИА Новости также сообщили, что молодой человек был задержан в аэропорту вместе с кошкой, на процесс он принес животное в переноске. "Кошку его мама забрала, которая присутствовала на заседании", – пояснили там.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Житель Нижнего Тагила ударил девушку за отказ уступить ему место в трамвае
22 февраля, 08:52
 
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