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Страховщики получили первые обращения от пострадавших в "Крокусе" - РИА Новости, 03.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
20:54 03.04.2024 (обновлено: 21:24 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/strakhovschiki-1937705820.html
Страховщики получили первые обращения от пострадавших в "Крокусе"
Страховщики получили первые обращения от пострадавших в "Крокусе" - РИА Новости, 03.04.2024
Страховщики получили первые обращения от пострадавших в "Крокусе"
Российские страховщики получили первые обращения от пострадавших и родственников погибших в "Крокус сити холле", ряд компаний определяют в настоящее время сумму РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T20:54
2024-04-03T21:24
московская область (подмосковье)
россия
пятигорск
игорь иванов
ресо-гарантия
росгосстрах
ингосстрах
теракт в "крокус сити холле"
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости, Елена Лыкова. Российские страховщики получили первые обращения от пострадавших и родственников погибших в "Крокус сити холле", ряд компаний определяют в настоящее время сумму выплаты, другие - их уже произвели, рассказали РИА Новости представители компаний. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Обращения и выплатыКак рассказали в "Ренессанс Страховании", компания приняла решение о полных выплатах по двум случаям на общую сумму до 10 миллионов рублей. "Сбербанк Страхование жизни" и "Сбербанк Страхование" произвели или в процессе осуществления выплат в размере порядка 8 миллионов рублей. Предварительная сумма обязательств "Согаза" по страховым выплатам по договорам страхования (в том числе ипотеки и потребительского кредитования) составляет более 20 миллионов рублей, рассказал представитель компании. В страховую компанию "Согласие" поступило заявление на выплату страхового возмещения в связи с гибелью 39-летней жительницы Подмосковья во время трагических событий в концертном зале "Крокус сити холл". Женщина была застрахована в "Согласии" по договору ипотечного страхования, полис был оформлен 3,5 года назад. Заявленный случай урегулируется в упрощенном порядке. "В приобретенном полисе риск смерти в результате теракта не являлся исключением из страхового покрытия. "Согласие" обеспечит исполнение кредитных обязательств перед банком и выплатит 2 845 431,92 рубля. Квартира была приобретена погибшей в Московской области", - добавили там же. "РЕСО-Гарантия" уже произвела одну выплату в связи с терактом. Погибший был застрахован по коллективному договору страхования от несчастных случаев. Риск "терроризм" покрывался этим договором, в договоре был назначен выгодоприобретатель - вдова. Это значительно ускорило оформление и получение выплаты. Коллеги погибшего помогли женщине оперативно получить свидетельство о смерти и собрать пакет документов, после чего 27 марта была произведена выплата в размере полной страховой суммы – около 1 миллиона рублей", - поделился информацией вице-президент "РЕСО-Гарантия" Игорь Иванов. "Среди погибших были застрахованный по ДМС и страховательница по ипотеке. "Росгосстрах" выполняет все взятые на себя обязательства по договору ипотечного страхования. Проведены переговоры с банком, предоставлявшим кредит, урегулирование происходит по упрощенной схеме с предоставлением минимального пакета документов", - ответили в пресс-службе "Росгосстраха". Как отметили в пресс-службе "Ингосстраха", компания получила два заявления от клиентов, случаи связаны с автострахованием, сумма ущерба по этим случаям определяется. Компания продолжает принимать заявления от клиентов по упрощенной системе урегулирования. Как сообщили во Всероссийском союзе страховщиков, ВСК выплатила 500 тысяч рублей родителям, чьи дети пострадали в аварии, когда преступники пытались скрыться с места совершения теракта. Компания самостоятельно связалась с родителями, со своей инициативой и произвела выплату, добавили там же. Психологическая и медицинская помощьО том, что обратившиеся получили психологическую и/или медицинскую помощь, РИА Новости рассказали в "Зетта Страхование жизни", "Росгосстрахе", в "Согазе" и в "РЕСО-Гарантии". "В целом нагрузка на линию психологической поддержки возросла почти в два раза в связи с повышением общего уровня тревожности в крупных городах", - добавили в "Согазе". В "Ингосстрахе" зафиксировано четыре заявления по разным программам, причем одно заявление было с просьбой о психологической помощи от семьи, которая не является клиентом "Ингосстраха". По каждому случаю компания оперативно связалась со всеми пострадавшими. Как рассказали в "Согазе", трое из застрахованных по ДМС в компании пока находятся в больницах и получают медицинскую помощь. В дальнейшем они смогут пройти реабилитационно-восстановительное лечение в профильных санаториях на территории России, наряду с другими клиентами "Согаза", пострадавшими при теракте, независимо от полиса страхования. Для четверых пострадавших – работников корпоративных клиентов "Согаза" – и их родственников в настоящее время уже организовано реабилитационно-восстановительное лечение в Пятигорске и Санкт-Петербурге за счет "Согаза". Компания продолжает сбор обращений. "На основании сведений из открытых источников мы не исключаем, что могут быть другие обращения, связанные с трагедией в "Крокус сити холле". В списках пострадавших и погибших, к сожалению, есть несколько совпадений с именами наших застрахованных по программам страхования заемщиков и коллективного страхования жизни и здоровья, но без сопоставления этих данных с другой персональной информацией однозначно идентифицировать клиентов мы не смогли. Запросов по этим делам также пока не поступало", - рассказал вице-президент "РЕСО-Гарантия" Игорь Иванов. Как отметил заместитель генерального директора СК "МАКС" Виктор Алексеев, заявлений о страховых событиях пока не поступало, при поступлении обращений выплаты будут произведены в кратчайшие сроки. Подразделения урегулирования страховых событий имеют соответствующие указания от руководства компании.
https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html
https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html
https://ria.ru/20240329/kazn-1936492913.html
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московская область (подмосковье), россия, пятигорск, игорь иванов, ресо-гарантия, росгосстрах, ингосстрах
Московская область (Подмосковье), Россия, Пятигорск, Игорь Иванов, РЕСО-Гарантия, Росгосстрах, Ингосстрах, Теракт в "Крокус Сити Холле"
Страховщики получили первые обращения от пострадавших в "Крокусе"

Страховщики получили первые обращения пострадавших и родных погибших в "Крокусе"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкОбстановка у "Крокус Сити Холл"
Обстановка у Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Обстановка у "Крокус Сити Холл". Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости, Елена Лыкова. Российские страховщики получили первые обращения от пострадавших и родственников погибших в "Крокус сити холле", ряд компаний определяют в настоящее время сумму выплаты, другие - их уже произвели, рассказали РИА Новости представители компаний.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
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Обращения и выплаты

Как рассказали в "Ренессанс Страховании", компания приняла решение о полных выплатах по двум случаям на общую сумму до 10 миллионов рублей. "Сбербанк Страхование жизни" и "Сбербанк Страхование" произвели или в процессе осуществления выплат в размере порядка 8 миллионов рублей. Предварительная сумма обязательств "Согаза" по страховым выплатам по договорам страхования (в том числе ипотеки и потребительского кредитования) составляет более 20 миллионов рублей, рассказал представитель компании.
В страховую компанию "Согласие" поступило заявление на выплату страхового возмещения в связи с гибелью 39-летней жительницы Подмосковья во время трагических событий в концертном зале "Крокус сити холл". Женщина была застрахована в "Согласии" по договору ипотечного страхования, полис был оформлен 3,5 года назад. Заявленный случай урегулируется в упрощенном порядке.
"В приобретенном полисе риск смерти в результате теракта не являлся исключением из страхового покрытия. "Согласие" обеспечит исполнение кредитных обязательств перед банком и выплатит 2 845 431,92 рубля. Квартира была приобретена погибшей в Московской области", - добавили там же.
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"РЕСО-Гарантия" уже произвела одну выплату в связи с терактом. Погибший был застрахован по коллективному договору страхования от несчастных случаев. Риск "терроризм" покрывался этим договором, в договоре был назначен выгодоприобретатель - вдова. Это значительно ускорило оформление и получение выплаты. Коллеги погибшего помогли женщине оперативно получить свидетельство о смерти и собрать пакет документов, после чего 27 марта была произведена выплата в размере полной страховой суммы – около 1 миллиона рублей", - поделился информацией вице-президент "РЕСО-Гарантия" Игорь Иванов.
"Среди погибших были застрахованный по ДМС и страховательница по ипотеке. "Росгосстрах" выполняет все взятые на себя обязательства по договору ипотечного страхования. Проведены переговоры с банком, предоставлявшим кредит, урегулирование происходит по упрощенной схеме с предоставлением минимального пакета документов", - ответили в пресс-службе "Росгосстраха".
Как отметили в пресс-службе "Ингосстраха", компания получила два заявления от клиентов, случаи связаны с автострахованием, сумма ущерба по этим случаям определяется. Компания продолжает принимать заявления от клиентов по упрощенной системе урегулирования.
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Как сообщили во Всероссийском союзе страховщиков, ВСК выплатила 500 тысяч рублей родителям, чьи дети пострадали в аварии, когда преступники пытались скрыться с места совершения теракта. Компания самостоятельно связалась с родителями, со своей инициативой и произвела выплату, добавили там же.

Психологическая и медицинская помощь

О том, что обратившиеся получили психологическую и/или медицинскую помощь, РИА Новости рассказали в "Зетта Страхование жизни", "Росгосстрахе", в "Согазе" и в "РЕСО-Гарантии". "В целом нагрузка на линию психологической поддержки возросла почти в два раза в связи с повышением общего уровня тревожности в крупных городах", - добавили в "Согазе".
В "Ингосстрахе" зафиксировано четыре заявления по разным программам, причем одно заявление было с просьбой о психологической помощи от семьи, которая не является клиентом "Ингосстраха". По каждому случаю компания оперативно связалась со всеми пострадавшими.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Последствия трагедии
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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1 из 9
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

Пожарный вертолет тушит горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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2 из 9
© AFP 2024 / STRINGER

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

Люди возлагают цветы и зажигают свечи в центре Симферополя, где организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

Медиаэкран с изображением свечи с траурной надписью на одной из улиц Новосибирска в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

Люди стоят в очереди на один из пунктов сдачи донорской крови в Москве для пострадавших в результате теракта в Крокус Сити Холле

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 9
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

Цветы и свечи у Посольства России в Минске, где проходит акция в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле в Московской области

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
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6 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

Медиаэкран Скорбим недалеко от здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

Сотрудники ОМОНа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 9

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 9

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
6 из 9

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 9

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 9

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9
Как рассказали в "Согазе", трое из застрахованных по ДМС в компании пока находятся в больницах и получают медицинскую помощь. В дальнейшем они смогут пройти реабилитационно-восстановительное лечение в профильных санаториях на территории России, наряду с другими клиентами "Согаза", пострадавшими при теракте, независимо от полиса страхования. Для четверых пострадавших – работников корпоративных клиентов "Согаза" – и их родственников в настоящее время уже организовано реабилитационно-восстановительное лечение в Пятигорске и Санкт-Петербурге за счет "Согаза". Компания продолжает сбор обращений.
"На основании сведений из открытых источников мы не исключаем, что могут быть другие обращения, связанные с трагедией в "Крокус сити холле". В списках пострадавших и погибших, к сожалению, есть несколько совпадений с именами наших застрахованных по программам страхования заемщиков и коллективного страхования жизни и здоровья, но без сопоставления этих данных с другой персональной информацией однозначно идентифицировать клиентов мы не смогли. Запросов по этим делам также пока не поступало", - рассказал вице-президент "РЕСО-Гарантия" Игорь Иванов.
Как отметил заместитель генерального директора СК "МАКС" Виктор Алексеев, заявлений о страховых событиях пока не поступало, при поступлении обращений выплаты будут произведены в кратчайшие сроки. Подразделения урегулирования страховых событий имеют соответствующие указания от руководства компании.
Мужчина с цветами у здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Неовласовцы кривляются на пепелище
27 марта, 08:00
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"Московская область (Подмосковье)РоссияПятигорскИгорь ИвановРЕСО-ГарантияРосгосстрахИнгосстрах
 
 
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