https://ria.ru/20240403/starovoyt-1937590245.html
В Теткино не могут начать ремонт домов, заявил Старовойт
В Теткино не могут начать ремонт домов, заявил Старовойт - РИА Новости, 03.04.2024
В Теткино не могут начать ремонт домов, заявил Старовойт
Рабочие не могут начать восстановление повреждённых домов в приграничном посёлке Тёткино Курской области из-за регулярных обстрелов со стороны Украины, сообщил... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T14:29
2024-04-03T14:29
2024-04-03T14:34
происшествия
курская область
украина
глушковский район
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 3 апр - РИА Новости. Рабочие не могут начать восстановление повреждённых домов в приграничном посёлке Тёткино Курской области из-за регулярных обстрелов со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале. "В поселке Тёткино Глушковского района пострадало большое число домов. Из-за регулярных обстрелов со стороны Украины начать восстановительные работы нет возможности. Еще не до конца выявлены поврежденные объекты, подомовой обход продолжается. На сегодняшний день известно о 193 домах, 18 из них многоквартирные", — сообщил Старовойт. По данным губернатора, из-за регулярных обстрелов большая часть населения посёлка выехала: сейчас в своих домах остаются около 1300 человек, в то время как до начала СВО там проживали 3800 человек. Восстановление жилых домов продолжается в приграничных Рыльском и Кореневском районах. "Продолжаются работы в сёлах Троицкое и Гордеевка Кореневского района. Александр Сергеевич Зуев и Владимир Владимирович Пронякин, рискуя жизнью и здоровьем, ремонтируют поврежденные домовладения практически на границе. Здесь нельзя использовать светоотражающий жилет, чтобы не стать очередной целью для атаки беспилотников противника", — рассказал Старовойт. Опасно работать и в селе Успеновка Кореневского района — там из-за обстрелов не могут восстанавливать дома и даже вывозить мусор, добавил он. "С начала проведения СВО в Курской области отремонтировано 48 многоквартирных домов и 924 частных. При этом за прошедший месяц восстановлено 30 домовладений", — сообщил Старовойт. Под удар противника попадают объекты электроснабжения региона, всего зафиксировано более 600 случаев. "Энергетики отремонтировали 52 км воздушных линий электропередачи и 10 трансформаторных подстанций, заменили 16 опор ЛЭП", — добавил Старовойт.
https://ria.ru/20240402/spetsoperatsiya-1937379920.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, украина, глушковский район, роман старовойт
Происшествия, Курская область, Украина, Глушковский район, Роман Старовойт
В Теткино не могут начать ремонт домов, заявил Старовойт
Старовойт: рабочие не могут начать ремонт домов в Теткино из-за обстрелов
ВОРОНЕЖ, 3 апр - РИА Новости.
Рабочие не могут начать восстановление повреждённых домов в приграничном посёлке Тёткино Курской области из-за регулярных обстрелов со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале
.
"В поселке Тёткино Глушковского района
пострадало большое число домов. Из-за регулярных обстрелов со стороны Украины начать восстановительные работы нет возможности. Еще не до конца выявлены поврежденные объекты, подомовой обход продолжается. На сегодняшний день известно о 193 домах, 18 из них многоквартирные", — сообщил Старовойт.
По данным губернатора, из-за регулярных обстрелов большая часть населения посёлка выехала: сейчас в своих домах остаются около 1300 человек, в то время как до начала СВО там проживали 3800 человек.
Восстановление жилых домов продолжается в приграничных Рыльском и Кореневском районах. "Продолжаются работы в сёлах Троицкое и Гордеевка Кореневского района. Александр Сергеевич Зуев и Владимир Владимирович Пронякин, рискуя жизнью и здоровьем, ремонтируют поврежденные домовладения практически на границе. Здесь нельзя использовать светоотражающий жилет, чтобы не стать очередной целью для атаки беспилотников противника", — рассказал Старовойт.
Опасно работать и в селе Успеновка Кореневского района — там из-за обстрелов не могут восстанавливать дома и даже вывозить мусор, добавил он.
"С начала проведения СВО в Курской области отремонтировано 48 многоквартирных домов и 924 частных. При этом за прошедший месяц восстановлено 30 домовладений", — сообщил Старовойт.
Под удар противника попадают объекты электроснабжения региона, всего зафиксировано более 600 случаев. "Энергетики отремонтировали 52 км воздушных линий электропередачи и 10 трансформаторных подстанций, заменили 16 опор ЛЭП", — добавил Старовойт.