Рейтинг@Mail.ru
СМИ: администрация Байдена призывает конгресс одобрить продажу Израилю F-15 - РИА Новости, 03.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:39 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/ssha-1937482023.html
СМИ: администрация Байдена призывает конгресс одобрить продажу Израилю F-15
СМИ: администрация Байдена призывает конгресс одобрить продажу Израилю F-15 - РИА Новости, 03.04.2024
СМИ: администрация Байдена призывает конгресс одобрить продажу Израилю F-15
Администрация президента США Джо Байдена призывает Конгресс одобрить продажу Израилю истребителей F-15 на общую стоимость в 18 миллиардов долларов, сообщает... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T07:39
2024-04-03T07:39
израиль
сша
тель-авив
джо байден
владимир путин
хамас
politico
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804708602_0:0:3135:1764_1920x0_80_0_0_8a4f33cf113ff16949b53f3594340052.jpg
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена призывает Конгресс одобрить продажу Израилю истребителей F-15 на общую стоимость в 18 миллиардов долларов, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. "Администрация Байдена требует от Конгресса одобрить план продажи Израилю истребителей F-15 на 18 миллиардов долларов в то время, когда президент Байден сопротивляется призывам ограничить продажу американского оружия Израилю из-за его военной операции в Газе", - пишет издание. По данным газеты, госдеп США недавно направил двум комитетам Конгресса неформальное уведомление с призывом начать законодательное рассмотрение продажи самолетов. Кроме того, в сделку войдут боеприпасы, обучение в эксплуатации истребителей и прочая помощь. В то же время американские источники отмечают, что Израиль получит истребители по меньшей мере через пять лет. По словам одного из источников, представители Израиля сообщили, что Тель-Авив скоро обратится к Вашингтону с новым заказом на истребители F-35. Ранее издание Politico сообщало, что США рассматривают возможность поставки Израилю истребителей и ракет в ближайшие годы. Тель-Авив может получить до 50 машин, 30 усовершенствованных ракет средней дальности AIM-120 и комплектующие для превращения авиабомб в высокоточные. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 32,8 тысячи, пострадали около 75,3 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240402/istrebitel-1937337691.html
https://ria.ru/20240403/izrail-1937469237.html
https://ria.ru/20240403/podlodka-1937468350.html
https://ria.ru/20240326/ritorika-1936027740.html
https://ria.ru/20240403/ukraina-1937465774.html
израиль
сша
тель-авив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804708602_404:0:3135:2048_1920x0_80_0_0_cd9913da1e60fc78140c34d900bebb01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, сша, тель-авив, джо байден, владимир путин, хамас, politico, оон, f-15se, f-35, в мире
Израиль, США, Тель-Авив, Джо Байден, Владимир Путин, ХАМАС, Politico, ООН, F-15SE, F-35, В мире
СМИ: администрация Байдена призывает конгресс одобрить продажу Израилю F-15

NYT: администрация Байдена призывает конгресс одобрить продажу Израилю F-15

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Trevor McBrideИстребитель F-15E Strike Eagle ВВС США
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Trevor McBride
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена призывает Конгресс одобрить продажу Израилю истребителей F-15 на общую стоимость в 18 миллиардов долларов, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
«
"Администрация Байдена требует от Конгресса одобрить план продажи Израилю истребителей F-15 на 18 миллиардов долларов в то время, когда президент Байден сопротивляется призывам ограничить продажу американского оружия Израилю из-за его военной операции в Газе", - пишет издание.
Самолет F-16 - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Путин предупредил. Стало известно, что Россия сделает с F-16 на Украине
Вчера, 14:03
По данным газеты, госдеп США недавно направил двум комитетам Конгресса неформальное уведомление с призывом начать законодательное рассмотрение продажи самолетов. Кроме того, в сделку войдут боеприпасы, обучение в эксплуатации истребителей и прочая помощь.
В то же время американские источники отмечают, что Израиль получит истребители по меньшей мере через пять лет. По словам одного из источников, представители Израиля сообщили, что Тель-Авив скоро обратится к Вашингтону с новым заказом на истребители F-35.
Автомобиль World Central Kitchen в Дейр-эль-Балахе, сектор Газа. 2 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Байден раскритиковал Израиль за недостаточную защиту гражданских в Газе
03:00
Ранее издание Politico сообщало, что США рассматривают возможность поставки Израилю истребителей и ракет в ближайшие годы. Тель-Авив может получить до 50 машин, 30 усовершенствованных ракет средней дальности AIM-120 и комплектующие для превращения авиабомб в высокоточные.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
Проект американской атомной подлодки класса Columbia - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
США пришлось отложить создание новейшей атомной подлодки, сообщили СМИ
02:24
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 32,8 тысячи, пострадали около 75,3 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы.
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
СМИ: США сместили риторику с Украины на Израиль в критический момент
26 марта, 19:54
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
СМИ: в сенате США склоняются к поддержке плана о новой помощи Украине
01:09
 
ИзраильСШАТель-АвивДжо БайденВладимир ПутинХАМАСPoliticoООНF-15SEF-35В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала