https://ria.ru/20240403/sport-1937668033.html

Чем больше россияне занимаются спортом, тем меньше пьют, заявил Путин

Чем больше россияне занимаются спортом, тем меньше пьют, заявил Путин - РИА Новости, 03.04.2024

Чем больше россияне занимаются спортом, тем меньше пьют, заявил Путин

Чем больше россияне будут заниматься спортом, тем меньше они будут пить, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T17:58

2024-04-03T17:58

2024-04-03T18:00

россия

сахалинская область

владимир путин

валерий лимаренко

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937657459_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_cfef575bf8f315487c120014cd967dc2.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Чем больше россияне будут заниматься спортом, тем меньше они будут пить, считает президент РФ Владимир Путин. Такое мнение он выразил в ходе общения с главой Сахалинской области Валерием Лимаренко, которое проходило по видеосвязи. "Валерий Игоревич, по культуре и по спорту скажите, что в этом смысле делается в развитие спорта и спортивных сооружений? Чем больше будем спортом заниматься, меньше будем пить", - сказал Путин. Лимаренко в свою очередь рассказал, что две трети сахалинцев занимаются физкультурой и спортом на регулярной основе, и он сам делает это каждый день. "Это лучший результат в РФ. Министр спорта нас отмечает в этом смысле", - добавил губернатор. В начале беседы Лимаренко также доложил президенту, что в регионе "полный порядок". На вопрос главы государства о том, как идут дела, он ответил: "Слава богу, всё хорошо". "Здорово. Чем порадуете, Валерий Игоревич? На что хотели бы обратить внимание, на какие вопросы, проблемы? В целом действительно, я посмотрел, и промышленное производство растёт у вас, и ВРП подрастает, основные показатели положительные", - отреагировал Путин.

https://ria.ru/20240307/putin-1931704875.html

https://ria.ru/20240305/ovoschi-1931274695.html

россия

сахалинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сахалинская область, владимир путин, валерий лимаренко, политика