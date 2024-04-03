https://ria.ru/20240403/sport-1937668033.html
Чем больше россияне занимаются спортом, тем меньше пьют, заявил Путин
Чем больше россияне занимаются спортом, тем меньше пьют, заявил Путин - РИА Новости, 03.04.2024
Чем больше россияне занимаются спортом, тем меньше пьют, заявил Путин
Чем больше россияне будут заниматься спортом, тем меньше они будут пить, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T17:58
2024-04-03T17:58
2024-04-03T18:00
россия
сахалинская область
владимир путин
валерий лимаренко
политика
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Чем больше россияне будут заниматься спортом, тем меньше они будут пить, считает президент РФ Владимир Путин. Такое мнение он выразил в ходе общения с главой Сахалинской области Валерием Лимаренко, которое проходило по видеосвязи. "Валерий Игоревич, по культуре и по спорту скажите, что в этом смысле делается в развитие спорта и спортивных сооружений? Чем больше будем спортом заниматься, меньше будем пить", - сказал Путин. Лимаренко в свою очередь рассказал, что две трети сахалинцев занимаются физкультурой и спортом на регулярной основе, и он сам делает это каждый день. "Это лучший результат в РФ. Министр спорта нас отмечает в этом смысле", - добавил губернатор. В начале беседы Лимаренко также доложил президенту, что в регионе "полный порядок". На вопрос главы государства о том, как идут дела, он ответил: "Слава богу, всё хорошо". "Здорово. Чем порадуете, Валерий Игоревич? На что хотели бы обратить внимание, на какие вопросы, проблемы? В целом действительно, я посмотрел, и промышленное производство растёт у вас, и ВРП подрастает, основные показатели положительные", - отреагировал Путин.
https://ria.ru/20240307/putin-1931704875.html
https://ria.ru/20240305/ovoschi-1931274695.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сахалинская область, владимир путин, валерий лимаренко, политика
Россия, Сахалинская область, Владимир Путин, Валерий Лимаренко, Политика
Чем больше россияне занимаются спортом, тем меньше пьют, заявил Путин
Путин: чем больше россияне будут заниматься спортом, тем меньше будут пить
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Чем больше россияне будут заниматься спортом, тем меньше они будут пить, считает президент РФ Владимир Путин.
Такое мнение он выразил в ходе общения с главой Сахалинской области Валерием Лимаренко
, которое проходило по видеосвязи.
"Валерий Игоревич, по культуре и по спорту скажите, что в этом смысле делается в развитие спорта и спортивных сооружений? Чем больше будем спортом заниматься, меньше будем пить", - сказал Путин.
Лимаренко в свою очередь рассказал, что две трети сахалинцев занимаются физкультурой и спортом на регулярной основе, и он сам делает это каждый день. "Это лучший результат в РФ. Министр спорта нас отмечает в этом смысле", - добавил губернатор.
В начале беседы Лимаренко также доложил президенту, что в регионе "полный порядок". На вопрос главы государства о том, как идут дела, он ответил: "Слава богу, всё хорошо". "Здорово. Чем порадуете, Валерий Игоревич? На что хотели бы обратить внимание, на какие вопросы, проблемы? В целом действительно, я посмотрел, и промышленное производство растёт у вас, и ВРП подрастает, основные показатели положительные", - отреагировал Путин.