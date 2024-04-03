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Российские ПВО за сутки сбили 164 украинских беспилотника - РИА Новости, 03.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:54 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/spetsoperatsiya-1937623383.html
Российские ПВО за сутки сбили 164 украинских беспилотника
Российские ПВО за сутки сбили 164 украинских беспилотника - РИА Новости, 03.04.2024
Российские ПВО за сутки сбили 164 украинских беспилотника
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 164 украинских беспилотника и 2 авиабомбы JDAM, сообщила в среду пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T15:54
2024-04-03T15:54
технологии
россия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 164 украинских беспилотника и 2 авиабомбы JDAM, сообщила в среду пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале."Средствами противовоздушной обороны сбиты 164 украинских беспилотных летательных аппарата и две управляемые авиационные бомбы JDAM производства США", - говорится в сообщении. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 581 самолет, 270 вертолетов, 18538 беспилотных летательных аппаратов, 495 зенитных ракетных комплексов, 15684 танка и других боевых бронированных машин, 1262 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8644 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 20576 единиц специальной военной автомобильной техники.
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технологии, россия
Технологии, Россия, Специальная военная операция на Украине
Российские ПВО за сутки сбили 164 украинских беспилотника

Минобороны: системы ПВО за сутки сбили 164 украинских дрона и две бомбы JDAM

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "БУК М2"
Зенитный ракетный комплекс БУК М2 - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс "БУК М2". Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 164 украинских беспилотника и 2 авиабомбы JDAM, сообщила в среду пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале.
«
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 164 украинских беспилотных летательных аппарата и две управляемые авиационные бомбы JDAM производства США", - говорится в сообщении.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 581 самолет, 270 вертолетов, 18538 беспилотных летательных аппаратов, 495 зенитных ракетных комплексов, 15684 танка и других боевых бронированных машин, 1262 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8644 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 20576 единиц специальной военной автомобильной техники.
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