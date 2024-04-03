https://ria.ru/20240403/spetsoperatsiya-1937623383.html

Российские ПВО за сутки сбили 164 украинских беспилотника

Российские ПВО за сутки сбили 164 украинских беспилотника - РИА Новости, 03.04.2024

Российские ПВО за сутки сбили 164 украинских беспилотника

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 164 украинских беспилотника и 2 авиабомбы JDAM, сообщила в среду пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T15:54

2024-04-03T15:54

2024-04-03T15:54

технологии

россия

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 164 украинских беспилотника и 2 авиабомбы JDAM, сообщила в среду пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале."Средствами противовоздушной обороны сбиты 164 украинских беспилотных летательных аппарата и две управляемые авиационные бомбы JDAM производства США", - говорится в сообщении. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 581 самолет, 270 вертолетов, 18538 беспилотных летательных аппаратов, 495 зенитных ракетных комплексов, 15684 танка и других боевых бронированных машин, 1262 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8644 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 20576 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20231208/spetsoperatsiya-1914644566.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия