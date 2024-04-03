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Российские войска отразили контратаку ВСУ в районе Урожайного в ДНР
Российские войска отразили контратаку ВСУ в районе Урожайного в ДНР - РИА Новости, 03.04.2024
Российские войска отразили контратаку ВСУ в районе Урожайного в ДНР
Российские военнослужащие группировки "Восток" отразили контратаку и нанесли поражение украинским подразделениям на южнодонецком направлении, потери противника... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T15:35
2024-04-03T15:35
2024-04-03T15:53
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Восток" отразили контратаку и нанесли поражение украинским подразделениям на южнодонецком направлении, потери противника составили до 155 солдат, сообщило в среду Минобороны РФ в телеграм-канале."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, в районе Урожайного в ДНР российские военнослужащие отразили контратаку штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ, отметили в МО РФ."Потери противника составили до 155 военнослужащих, три автомобиля, а также 122 мм боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", - добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
Российские войска отразили контратаку ВСУ в районе Урожайного в ДНР
Минобороны: в районе Урожайного отражена контратака ВСУ, Киев потерял 155 солдат