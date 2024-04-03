https://ria.ru/20240403/spetsoperatsiya-1937611087.html
Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении
Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 03.04.2024
Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие группировки "Восток" отразили контратаку и нанесли поражение украинским подразделениям на южнодонецком направлении, потери противника... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T15:30
2024-04-03T15:30
2024-04-03T15:43
специальная военная операция на украине
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безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Восток" отразили контратаку и нанесли поражение украинским подразделениям на южнодонецком направлении, потери противника составили до 155 солдат, сообщило в среду Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, в районе Урожайного в ДНР российские военнослужащие отразили контратаку штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ, отметили в МО РФ."Потери противника составили до 155 военнослужащих, три автомобиля, а также 122 мм боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", - добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20240403/udar-1937583784.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении
Минобороны: российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении