https://ria.ru/20240403/spetsoperatsiya-1937611087.html

Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении

Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 03.04.2024

Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении

Российские военнослужащие группировки "Восток" отразили контратаку и нанесли поражение украинским подразделениям на южнодонецком направлении, потери противника... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T15:30

2024-04-03T15:30

2024-04-03T15:43

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Восток" отразили контратаку и нанесли поражение украинским подразделениям на южнодонецком направлении, потери противника составили до 155 солдат, сообщило в среду Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, в районе Урожайного в ДНР российские военнослужащие отразили контратаку штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ, отметили в МО РФ."Потери противника составили до 155 военнослужащих, три автомобиля, а также 122 мм боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", - добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20240403/udar-1937583784.html

https://ria.ru/20240403/tochka-1937534969.html

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика