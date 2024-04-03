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Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 03.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:30 03.04.2024 (обновлено: 15:43 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/spetsoperatsiya-1937611087.html
Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении
Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 03.04.2024
Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие группировки "Восток" отразили контратаку и нанесли поражение украинским подразделениям на южнодонецком направлении, потери противника... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T15:30
2024-04-03T15:43
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Восток" отразили контратаку и нанесли поражение украинским подразделениям на южнодонецком направлении, потери противника составили до 155 солдат, сообщило в среду Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, в районе Урожайного в ДНР российские военнослужащие отразили контратаку штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ, отметили в МО РФ."Потери противника составили до 155 военнослужащих, три автомобиля, а также 122 мм боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", - добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20240403/udar-1937583784.html
https://ria.ru/20240403/tochka-1937534969.html
россия
донецкая народная республика
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россия, безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении

Минобороны: российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Акация" Центрального военного округа по позициям ВСУ
Боевая работа САУ Акация Центрального военного округа по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа САУ "Акация" Центрального военного округа по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Восток" отразили контратаку и нанесли поражение украинским подразделениям на южнодонецком направлении, потери противника составили до 155 солдат, сообщило в среду Минобороны РФ.
"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Кроме того, в районе Урожайного в ДНР российские военнослужащие отразили контратаку штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ, отметили в МО РФ.
"Потери противника составили до 155 военнослужащих, три автомобиля, а также 122 мм боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", - добавили в Минобороны.
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