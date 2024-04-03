https://ria.ru/20240403/soveschanie-1937605589.html

Путин проведет совещание с правительством 4 апреля

Путин проведет совещание с правительством 4 апреля - РИА Новости, 03.04.2024

Путин проведет совещание с правительством 4 апреля

Президент России Владимир Путин в четверг в формате видеоконференцсвязи проведёт совещание с правительством РФ, обсудит итоги программ развития регионов и их... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T15:13

2024-04-03T15:13

2024-04-03T15:21

россия

челябинская область

владимир путин

максим решетников

алексей текслер

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг в формате видеоконференцсвязи проведёт совещание с правительством РФ, обсудит итоги программ развития регионов и их продление на 2025-2030 годы, сообщила пресс-служба Кремля."Четвертого апреля 2024 года Владимир Путин в формате видеоконференцсвязи проведёт совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема обсуждения - итоги реализации индивидуальных программ развития регионов и планы по их продлению на 2025 - 2030 годы", - говорится в сообщении.Отмечается, что с докладами выступят министр экономического развития РФ Максим Решетников и губернатор Челябинской области, председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Экономика и финансы" Алексей Текслер.

https://ria.ru/20240403/pravitelstvo-1937523943.html

россия

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, челябинская область, владимир путин, максим решетников, алексей текслер