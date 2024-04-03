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Путин проведет совещание с правительством 4 апреля - РИА Новости, 03.04.2024
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15:13 03.04.2024 (обновлено: 15:21 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/soveschanie-1937605589.html
Путин проведет совещание с правительством 4 апреля
Путин проведет совещание с правительством 4 апреля - РИА Новости, 03.04.2024
Путин проведет совещание с правительством 4 апреля
Президент России Владимир Путин в четверг в формате видеоконференцсвязи проведёт совещание с правительством РФ, обсудит итоги программ развития регионов и их... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T15:13
2024-04-03T15:21
россия
челябинская область
владимир путин
максим решетников
алексей текслер
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг в формате видеоконференцсвязи проведёт совещание с правительством РФ, обсудит итоги программ развития регионов и их продление на 2025-2030 годы, сообщила пресс-служба Кремля."Четвертого апреля 2024 года Владимир Путин в формате видеоконференцсвязи проведёт совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема обсуждения - итоги реализации индивидуальных программ развития регионов и планы по их продлению на 2025 - 2030 годы", - говорится в сообщении.Отмечается, что с докладами выступят министр экономического развития РФ Максим Решетников и губернатор Челябинской области, председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Экономика и финансы" Алексей Текслер.
https://ria.ru/20240403/pravitelstvo-1937523943.html
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россия, челябинская область, владимир путин, максим решетников, алексей текслер
Россия, Челябинская область, Владимир Путин, Максим Решетников, Алексей Текслер
Путин проведет совещание с правительством 4 апреля

Кремль: Путин проведет совещание с правительством России 4 апреля в формате ВКС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг в формате видеоконференцсвязи проведёт совещание с правительством РФ, обсудит итоги программ развития регионов и их продление на 2025-2030 годы, сообщила пресс-служба Кремля.
«
"Четвертого апреля 2024 года Владимир Путин в формате видеоконференцсвязи проведёт совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема обсуждения - итоги реализации индивидуальных программ развития регионов и планы по их продлению на 2025 - 2030 годы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с докладами выступят министр экономического развития РФ Максим Решетников и губернатор Челябинской области, председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Экономика и финансы" Алексей Текслер.
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