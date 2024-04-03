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Движение поездов в Сочи нарушилось из-за схода грунта на пути - РИА Новости, 03.04.2024
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06:48 03.04.2024 (обновлено: 09:33 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/sochi-1937479975.html
Движение поездов в Сочи нарушилось из-за схода грунта на пути
Движение поездов в Сочи нарушилось из-за схода грунта на пути - РИА Новости, 03.04.2024
Движение поездов в Сочи нарушилось из-за схода грунта на пути
Движение поездов на участке Сочи-Дагомыс нарушено из-за обрушения на железнодорожный путь и контактную сеть грунта и опорной стены из-за коммунальной аварии,... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T06:48
2024-04-03T09:33
северо-кавказская железная дорога
сочи
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СОЧИ, 3 апр - РИА Новости. Движение поездов на участке Сочи-Дагомыс нарушено из-за обрушения на железнодорожный путь и контактную сеть грунта и опорной стены из-за коммунальной аварии, сообщает Северо-Кавказская железная дорога. По данным СКЖД, ночью во вторник на 1955-м километре участка Дагомыс-Сочи вследствие коммунальной аварии на опорную стену и железнодорожные пути вынесло 70 кубометров метров грунта и элементов бетонных конструкций. Это привело к повреждению 20 метров подпорной стены и опоры контактной сети. "В связи с происшествием движение поездов на участке организовано по одному пути в обе стороны. Нештатная ситуация привела к нарушению графика движения поездов", - говорится в сообщении СКЖД в Telegram-канале. Уточняется, что железнодорожники предпринимают необходимые меры по расчистке пути и восстановлению контактной сети. Пассажиров предупреждают о необходимости узнавать информацию о фактическом движении поездов.
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северо-кавказская железная дорога, сочи
Северо-Кавказская железная дорога, Сочи
Движение поездов в Сочи нарушилось из-за схода грунта на пути

Движение поездов на участке Сочи-Дагомыс нарушено из-за схода грунта на ж/д пути

© Фото : Сочи Официальный/TelegramДвижение поездов на участке Дагомыс-Сочи нарушено из-за схода грунта и обрушения стены на ж/д пути. 3 апреля 2024
Движение поездов на участке Дагомыс-Сочи нарушено из-за схода грунта и обрушения стены на ж/д пути. 3 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© Фото : Сочи Официальный/Telegram
Движение поездов на участке Дагомыс-Сочи нарушено из-за схода грунта и обрушения стены на ж/д пути. 3 апреля 2024
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СОЧИ, 3 апр - РИА Новости. Движение поездов на участке Сочи-Дагомыс нарушено из-за обрушения на железнодорожный путь и контактную сеть грунта и опорной стены из-за коммунальной аварии, сообщает Северо-Кавказская железная дорога.
По данным СКЖД, ночью во вторник на 1955-м километре участка Дагомыс-Сочи вследствие коммунальной аварии на опорную стену и железнодорожные пути вынесло 70 кубометров метров грунта и элементов бетонных конструкций. Это привело к повреждению 20 метров подпорной стены и опоры контактной сети.
"В связи с происшествием движение поездов на участке организовано по одному пути в обе стороны. Нештатная ситуация привела к нарушению графика движения поездов", - говорится в сообщении СКЖД в Telegram-канале.
Уточняется, что железнодорожники предпринимают необходимые меры по расчистке пути и восстановлению контактной сети. Пассажиров предупреждают о необходимости узнавать информацию о фактическом движении поездов.
Грузовой состав - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
В Красноярском крае три вагона грузового поезда сошли с путей
Вчера, 00:49
 
Северо-Кавказская железная дорогаСочи
 
 
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