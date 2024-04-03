https://ria.ru/20240403/sochi-1937479975.html

Движение поездов в Сочи нарушилось из-за схода грунта на пути

Движение поездов в Сочи нарушилось из-за схода грунта на пути - РИА Новости, 03.04.2024

Движение поездов в Сочи нарушилось из-за схода грунта на пути

Движение поездов на участке Сочи-Дагомыс нарушено из-за обрушения на железнодорожный путь и контактную сеть грунта и опорной стены из-за коммунальной аварии,... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T06:48

2024-04-03T06:48

2024-04-03T09:33

северо-кавказская железная дорога

сочи

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СОЧИ, 3 апр - РИА Новости. Движение поездов на участке Сочи-Дагомыс нарушено из-за обрушения на железнодорожный путь и контактную сеть грунта и опорной стены из-за коммунальной аварии, сообщает Северо-Кавказская железная дорога. По данным СКЖД, ночью во вторник на 1955-м километре участка Дагомыс-Сочи вследствие коммунальной аварии на опорную стену и железнодорожные пути вынесло 70 кубометров метров грунта и элементов бетонных конструкций. Это привело к повреждению 20 метров подпорной стены и опоры контактной сети. "В связи с происшествием движение поездов на участке организовано по одному пути в обе стороны. Нештатная ситуация привела к нарушению графика движения поездов", - говорится в сообщении СКЖД в Telegram-канале. Уточняется, что железнодорожники предпринимают необходимые меры по расчистке пути и восстановлению контактной сети. Пассажиров предупреждают о необходимости узнавать информацию о фактическом движении поездов.

https://ria.ru/20240402/poezd-1937223540.html

сочи

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северо-кавказская железная дорога, сочи