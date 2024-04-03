https://ria.ru/20240403/slavyansk-1937484070.html

ВСУ делают Славянск и Краматорск городами-смертниками, заявил депутат

ВСУ делают Славянск и Краматорск городами-смертниками, заявил депутат - РИА Новости, 03.04.2024

ВСУ делают Славянск и Краматорск городами-смертниками, заявил депутат

ВСУ хотят сделать Славянск и Краматорск на удерживаемой Киевом части ДНР городами-смертниками, они минируют там все объекты социальной инфраструктуры, рассказал РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T08:05

2024-04-03T08:05

2024-04-03T08:34

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. ВСУ хотят сделать Славянск и Краматорск на удерживаемой Киевом части ДНР городами-смертниками, они минируют там все объекты социальной инфраструктуры, рассказал РИА Новости координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Ранее он сообщил, что российским войскам осталось около 500 метров, чтобы выйти на границы Часова Яра в ДНР. "Это значит, что дальше мы выходим на линию Краматорск-Славянск-Красноармейск, где сейчас (главком ВСУ Александр) Сырский готовит так называемую линию обороны, для того чтобы эти города сделать городами-смертниками", - сказал Водолацкий. По словам депутата, ВСУ делают укрепрайоны, куда ставят тяжелое вооружение в каждом доме, детском саду и школе. "Ну и, естественно, минируют все социальные объекты, чтобы перед уходом взорвать все объекты, в первую очередь, социальной инфраструктуры в этих городах", - рассказал Водолацкий.

https://ria.ru/20240402/fond-1937426155.html

https://ria.ru/20240402/kharkov-1937452767.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, славянск, краматорск, виктор водолацкий, вооруженные силы украины, госдума рф