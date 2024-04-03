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ВСУ делают Славянск и Краматорск городами-смертниками, заявил депутат - РИА Новости, 03.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:05 03.04.2024 (обновлено: 08:34 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/slavyansk-1937484070.html
ВСУ делают Славянск и Краматорск городами-смертниками, заявил депутат
ВСУ делают Славянск и Краматорск городами-смертниками, заявил депутат - РИА Новости, 03.04.2024
ВСУ делают Славянск и Краматорск городами-смертниками, заявил депутат
ВСУ хотят сделать Славянск и Краматорск на удерживаемой Киевом части ДНР городами-смертниками, они минируют там все объекты социальной инфраструктуры, рассказал РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T08:05
2024-04-03T08:34
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
славянск
краматорск
виктор водолацкий
вооруженные силы украины
госдума рф
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. ВСУ хотят сделать Славянск и Краматорск на удерживаемой Киевом части ДНР городами-смертниками, они минируют там все объекты социальной инфраструктуры, рассказал РИА Новости координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Ранее он сообщил, что российским войскам осталось около 500 метров, чтобы выйти на границы Часова Яра в ДНР. "Это значит, что дальше мы выходим на линию Краматорск-Славянск-Красноармейск, где сейчас (главком ВСУ Александр) Сырский готовит так называемую линию обороны, для того чтобы эти города сделать городами-смертниками", - сказал Водолацкий. По словам депутата, ВСУ делают укрепрайоны, куда ставят тяжелое вооружение в каждом доме, детском саду и школе. "Ну и, естественно, минируют все социальные объекты, чтобы перед уходом взорвать все объекты, в первую очередь, социальной инфраструктуры в этих городах", - рассказал Водолацкий.
https://ria.ru/20240402/fond-1937426155.html
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в мире, донецкая народная республика, славянск, краматорск, виктор водолацкий, вооруженные силы украины, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Славянск, Краматорск, Виктор Водолацкий, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ
ВСУ делают Славянск и Краматорск городами-смертниками, заявил депутат

Депутат: ВСУ делают Славянск и Краматорск городами-смертниками, минируя их

© РИА Новости . Андрей СтенинСлавянск
Славянск - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Андрей Стенин
Славянск. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. ВСУ хотят сделать Славянск и Краматорск на удерживаемой Киевом части ДНР городами-смертниками, они минируют там все объекты социальной инфраструктуры, рассказал РИА Новости координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
Ранее он сообщил, что российским войскам осталось около 500 метров, чтобы выйти на границы Часова Яра в ДНР.
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"Это значит, что дальше мы выходим на линию Краматорск-Славянск-Красноармейск, где сейчас (главком ВСУ Александр) Сырский готовит так называемую линию обороны, для того чтобы эти города сделать городами-смертниками", - сказал Водолацкий.
По словам депутата, ВСУ делают укрепрайоны, куда ставят тяжелое вооружение в каждом доме, детском саду и школе.
"Ну и, естественно, минируют все социальные объекты, чтобы перед уходом взорвать все объекты, в первую очередь, социальной инфраструктуры в этих городах", - рассказал Водолацкий.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСлавянскКраматорскВиктор ВодолацкийВооруженные силы УкраиныГосдума РФ
 
 
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