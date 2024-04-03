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В Москве конвоиров уличили в помощи криминальному авторитету
В Москве конвоиров уличили в помощи криминальному авторитету - РИА Новости, 03.04.2024
В Москве конвоиров уличили в помощи криминальному авторитету
Конвоиров уличили в помощи криминальному авторитету Шишкану: они "создали условия", чтобы его сподручные в укромных местах проносили боссу мобильники, сообщили... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T15:09
2024-04-03T15:09
2024-04-03T15:09
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Конвоиров уличили в помощи криминальному авторитету Шишкану: они "создали условия", чтобы его сподручные в укромных местах проносили боссу мобильники, сообщили в СК РФ. Уголовное дело Олега Медведева, известного как Шишкан, и соучастников сейчас рассматривается 2-м Западным военным судом в здании Мосгорсуда. Они обвиняются в создании преступного сообщества, убийствах, вымогательствах и незаконном хранении оружия. "В рамках расследования в отношении сотрудников полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУМВД по Москве задержаны начальник конвоя Алексей Абакумов и старший полицейский Иван Александров. Им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в релизе. По данным следствия, Абакумов и Александров при конвоировании Медведева в суд "незаконно обеспечили ему возможность взаимодействия с другими подсудимыми", а также передачу мобильных и сим-карт, замаскированных в пачках сигарет. "При конвоировании на каждое судебное заседание по указанию Медведева его подручные осуществляли скрытую транспортировку мобильных телефонов в прямой кишке. Затем они передавали эти устройства своему главарю Медведеву, который вел по ним телефонные разговоры в перерывах судебного заседания, в том числе давая указания о воздействии на неугодных ему свидетелей", - рассказали в СК. Все это, по данным следствия, происходило при содействии Абакумова и Александрова. Схему разоблачили после того, как мобильник с сим-картой был найден у одного из арестованных подельников Медведева, Лоретиса Виткаускаса.
https://ria.ru/20231118/killer-1910139588.html
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), московский городской суд
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Московский городской суд
В Москве конвоиров уличили в помощи криминальному авторитету
СК: конвоиры создали условия, чтобы авторитету проносили телефоны в прямой кишке
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости.
Конвоиров уличили в помощи криминальному авторитету Шишкану: они "создали условия", чтобы его сподручные в укромных местах проносили боссу мобильники, сообщили в СК РФ
.
Уголовное дело Олега Медведева, известного как Шишкан, и соучастников сейчас рассматривается 2-м Западным военным судом в здании Мосгорсуда. Они обвиняются в создании преступного сообщества, убийствах, вымогательствах и незаконном хранении оружия.
«
"В рамках расследования в отношении сотрудников полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУМВД по Москве задержаны начальник конвоя Алексей Абакумов и старший полицейский Иван Александров. Им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в релизе.
По данным следствия, Абакумов и Александров при конвоировании Медведева в суд "незаконно обеспечили ему возможность взаимодействия с другими подсудимыми", а также передачу мобильных и сим-карт, замаскированных в пачках сигарет.
"При конвоировании на каждое судебное заседание по указанию Медведева его подручные осуществляли скрытую транспортировку мобильных телефонов в прямой кишке. Затем они передавали эти устройства своему главарю Медведеву, который вел по ним телефонные разговоры в перерывах судебного заседания, в том числе давая указания о воздействии на неугодных ему свидетелей", - рассказали в СК.
Все это, по данным следствия, происходило при содействии Абакумова и Александрова. Схему разоблачили после того, как мобильник с сим-картой был найден у одного из арестованных подельников Медведева, Лоретиса Виткаускаса.