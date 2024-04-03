https://ria.ru/20240403/shkola-1937580363.html

Школу на 825 мест в Зарайске достроят в 2025 году

Школу на 825 мест в Зарайске достроят в 2025 году - РИА Новости, 03.04.2024

Школу на 825 мест в Зарайске достроят в 2025 году

Общеобразовательное учреждение, рассчитанное на 825 школьников, достроят в подмосковном Зарайске к 1 сентября 2025 года, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T14:03

2024-04-03T14:03

2024-04-03T14:03

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

зарайск

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Общеобразовательное учреждение, рассчитанное на 825 школьников, достроят в подмосковном Зарайске к 1 сентября 2025 года, сообщает пресс-служба регионального Минстроя. Строительство школы идет на Московской улице. Работы в графике. Строительство идет по госпрограмме за счет средств бюджета. На площадке задействовано 70 рабочих, которые ведут работы по устройству вертикальных и горизонтальных конструкций второго и третьего этажей, кладке наружных и внутренних стен, устройству наружных инженерных сетей. Общая площадь здания составит порядка 16,3 тысячи квадратных метров. В нем будет все для того, чтобы дети могли получать качественное образование, говорится в сообщении пресс-службы. В новой школе разместятся специализированные кабинеты и лаборатории, спортивные и актовые залы, творческие студии и мастерские. На прилегающей территории появятся физкультурно-спортивная зона с игровыми площадками, а также площадка для общешкольных мероприятий.

https://ria.ru/20240325/shkoly-1935702681.html

московская область (подмосковье)

зарайск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), зарайск, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)