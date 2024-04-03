https://ria.ru/20240403/shkola-1937580363.html
Школу на 825 мест в Зарайске достроят в 2025 году
Школу на 825 мест в Зарайске достроят в 2025 году - РИА Новости, 03.04.2024
Школу на 825 мест в Зарайске достроят в 2025 году
Общеобразовательное учреждение, рассчитанное на 825 школьников, достроят в подмосковном Зарайске к 1 сентября 2025 года, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T14:03
2024-04-03T14:03
2024-04-03T14:03
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Общеобразовательное учреждение, рассчитанное на 825 школьников, достроят в подмосковном Зарайске к 1 сентября 2025 года, сообщает пресс-служба регионального Минстроя. Строительство школы идет на Московской улице. Работы в графике. Строительство идет по госпрограмме за счет средств бюджета. На площадке задействовано 70 рабочих, которые ведут работы по устройству вертикальных и горизонтальных конструкций второго и третьего этажей, кладке наружных и внутренних стен, устройству наружных инженерных сетей. Общая площадь здания составит порядка 16,3 тысячи квадратных метров. В нем будет все для того, чтобы дети могли получать качественное образование, говорится в сообщении пресс-службы. В новой школе разместятся специализированные кабинеты и лаборатории, спортивные и актовые залы, творческие студии и мастерские. На прилегающей территории появятся физкультурно-спортивная зона с игровыми площадками, а также площадка для общешкольных мероприятий.
https://ria.ru/20240325/shkoly-1935702681.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), зарайск, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Зарайск, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Общеобразовательное учреждение, рассчитанное на 825 школьников, достроят в подмосковном Зарайске к 1 сентября 2025 года, сообщает пресс-служба регионального Минстроя.
Строительство школы
идет на Московской улице. Работы в графике. Строительство идет по госпрограмме за счет средств бюджета.
На площадке задействовано 70 рабочих, которые ведут работы по устройству вертикальных и горизонтальных конструкций второго и третьего этажей, кладке наружных и внутренних стен, устройству наружных инженерных сетей.
Общая площадь здания составит порядка 16,3 тысячи квадратных метров. В нем будет все для того, чтобы дети могли получать качественное образование, говорится в сообщении пресс-службы.
В новой школе разместятся специализированные кабинеты и лаборатории, спортивные и актовые залы, творческие студии и мастерские.
На прилегающей территории появятся физкультурно-спортивная зона с игровыми площадками, а также площадка для общешкольных мероприятий.