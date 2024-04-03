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Школу на 825 мест в Зарайске достроят в 2025 году - РИА Новости, 03.04.2024
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Новости Подмосковья
 
14:03 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/shkola-1937580363.html
Школу на 825 мест в Зарайске достроят в 2025 году
Школу на 825 мест в Зарайске достроят в 2025 году - РИА Новости, 03.04.2024
Школу на 825 мест в Зарайске достроят в 2025 году
Общеобразовательное учреждение, рассчитанное на 825 школьников, достроят в подмосковном Зарайске к 1 сентября 2025 года, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T14:03
2024-04-03T14:03
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
зарайск
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Общеобразовательное учреждение, рассчитанное на 825 школьников, достроят в подмосковном Зарайске к 1 сентября 2025 года, сообщает пресс-служба регионального Минстроя. Строительство школы идет на Московской улице. Работы в графике. Строительство идет по госпрограмме за счет средств бюджета. На площадке задействовано 70 рабочих, которые ведут работы по устройству вертикальных и горизонтальных конструкций второго и третьего этажей, кладке наружных и внутренних стен, устройству наружных инженерных сетей. Общая площадь здания составит порядка 16,3 тысячи квадратных метров. В нем будет все для того, чтобы дети могли получать качественное образование, говорится в сообщении пресс-службы. В новой школе разместятся специализированные кабинеты и лаборатории, спортивные и актовые залы, творческие студии и мастерские. На прилегающей территории появятся физкультурно-спортивная зона с игровыми площадками, а также площадка для общешкольных мероприятий.
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московская область (подмосковье), зарайск, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Зарайск, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)

Школу на 825 мест в Зарайске достроят в 2025 году

© Фото : Министерство строительного комплекса Московской областиШколу на 825 мест в Зарайске достроят в 2025 году
Школу на 825 мест в Зарайске достроят в 2025 году - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© Фото : Министерство строительного комплекса Московской области
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Общеобразовательное учреждение, рассчитанное на 825 школьников, достроят в подмосковном Зарайске к 1 сентября 2025 года, сообщает пресс-служба регионального Минстроя.
Строительство школы идет на Московской улице. Работы в графике. Строительство идет по госпрограмме за счет средств бюджета.
На площадке задействовано 70 рабочих, которые ведут работы по устройству вертикальных и горизонтальных конструкций второго и третьего этажей, кладке наружных и внутренних стен, устройству наружных инженерных сетей.
Общая площадь здания составит порядка 16,3 тысячи квадратных метров. В нем будет все для того, чтобы дети могли получать качественное образование, говорится в сообщении пресс-службы.
В новой школе разместятся специализированные кабинеты и лаборатории, спортивные и актовые залы, творческие студии и мастерские.
На прилегающей территории появятся физкультурно-спортивная зона с игровыми площадками, а также площадка для общешкольных мероприятий.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЗарайскМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
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