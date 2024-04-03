https://ria.ru/20240403/shansy-1937633645.html

Эксперт оценил шансы НАТО собрать для Украины сто миллиардов долларов

Эксперт оценил шансы НАТО собрать для Украины сто миллиардов долларов - РИА Новости, 03.04.2024

Эксперт оценил шансы НАТО собрать для Украины сто миллиардов долларов

Вероятность того, что страны НАТО в Европе соберут обозначенную генсекретарем альянса Йенсом Столтенбергом сумму в 100 миллиардов долларов на нужды Киева так же РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T16:33

2024-04-03T16:33

2024-04-03T16:55

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йенс столтенберг

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сергей лавров

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости. Вероятность того, что страны НАТО в Европе соберут обозначенную генсекретарем альянса Йенсом Столтенбергом сумму в 100 миллиардов долларов на нужды Киева так же низка, как и вероятность сохранения государства Украина в ближайшем будущем, сказал РИА Новости член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев. НАТО обсуждает предложение генсека организации Столтенберга по созданию фонда на 100 миллиардов долларов для Украины на пять лет, взносы в будущий фонд предлагается рассчитывать на основе ВВП стран-членов альянса, заявила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб. "Это похоже на казуистику евробюрократов. Сюзерен требует продолжать поддерживать киевский режим, но у вассалов накопилось масса финансовых и экономических проблем. Дальнейшая финансовая поддержка бандеровской Украины не может проводиться из бюджетов ЕС, так как пройдены все допустимые пределы бюджетных дефицитов и уровня долга к ВВП, установленные Маастрихтстскими критериями и Пактом Стабильности и Роста (основополагающими документами Евросоюза). Поэтому странам ЕС решили напомнить, что они члены НАТО, а "оборона" - несколько иное понятие, чем "экономика" или "финансы", - сказал Лосев. Главным, что обращает на себя внимание в этом предложении – сроки, отметил эксперт. "Но евробюрократы не были бы бюрократами, если бы действовали четко по-военному, исполняя приказ высшего начальства. Ключевое в этом предложении - "5 лет". Любая проблема может исчезнуть сама по себе если потянуть время и подождать. Вероятность, что европейцы соберут всю обозначенную сумму в этот фонд, также низка, как и вероятность сохранения государства Ukraine в обозримом будущем", - сказал Лосев. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240403/ukraina-1937574980.html

https://ria.ru/20240402/ukraina-1937220935.html

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россия

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украина, россия, европа, йенс столтенберг, аджа лябиб, сергей лавров, нато, евросоюз