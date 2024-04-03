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Эксперт оценил шансы НАТО собрать для Украины сто миллиардов долларов - РИА Новости, 03.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:33 03.04.2024 (обновлено: 16:55 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/shansy-1937633645.html
Эксперт оценил шансы НАТО собрать для Украины сто миллиардов долларов
Эксперт оценил шансы НАТО собрать для Украины сто миллиардов долларов - РИА Новости, 03.04.2024
Эксперт оценил шансы НАТО собрать для Украины сто миллиардов долларов
Вероятность того, что страны НАТО в Европе соберут обозначенную генсекретарем альянса Йенсом Столтенбергом сумму в 100 миллиардов долларов на нужды Киева так же РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T16:33
2024-04-03T16:55
украина
россия
европа
йенс столтенберг
аджа лябиб
сергей лавров
нато
евросоюз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости. Вероятность того, что страны НАТО в Европе соберут обозначенную генсекретарем альянса Йенсом Столтенбергом сумму в 100 миллиардов долларов на нужды Киева так же низка, как и вероятность сохранения государства Украина в ближайшем будущем, сказал РИА Новости член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев. НАТО обсуждает предложение генсека организации Столтенберга по созданию фонда на 100 миллиардов долларов для Украины на пять лет, взносы в будущий фонд предлагается рассчитывать на основе ВВП стран-членов альянса, заявила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб. "Это похоже на казуистику евробюрократов. Сюзерен требует продолжать поддерживать киевский режим, но у вассалов накопилось масса финансовых и экономических проблем. Дальнейшая финансовая поддержка бандеровской Украины не может проводиться из бюджетов ЕС, так как пройдены все допустимые пределы бюджетных дефицитов и уровня долга к ВВП, установленные Маастрихтстскими критериями и Пактом Стабильности и Роста (основополагающими документами Евросоюза). Поэтому странам ЕС решили напомнить, что они члены НАТО, а "оборона" - несколько иное понятие, чем "экономика" или "финансы", - сказал Лосев. Главным, что обращает на себя внимание в этом предложении – сроки, отметил эксперт. "Но евробюрократы не были бы бюрократами, если бы действовали четко по-военному, исполняя приказ высшего начальства. Ключевое в этом предложении - "5 лет". Любая проблема может исчезнуть сама по себе если потянуть время и подождать. Вероятность, что европейцы соберут всю обозначенную сумму в этот фонд, также низка, как и вероятность сохранения государства Ukraine в обозримом будущем", - сказал Лосев. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240403/ukraina-1937574980.html
https://ria.ru/20240402/ukraina-1937220935.html
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украина, россия, европа, йенс столтенберг, аджа лябиб, сергей лавров, нато, евросоюз
Украина, Россия, Европа, Йенс Столтенберг, Аджа Лябиб, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине
Эксперт оценил шансы НАТО собрать для Украины сто миллиардов долларов

Эксперт считает низкими шансы НАТО собрать для Украины сто миллиардов долларов

© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости. Вероятность того, что страны НАТО в Европе соберут обозначенную генсекретарем альянса Йенсом Столтенбергом сумму в 100 миллиардов долларов на нужды Киева так же низка, как и вероятность сохранения государства Украина в ближайшем будущем, сказал РИА Новости член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.
НАТО обсуждает предложение генсека организации Столтенберга по созданию фонда на 100 миллиардов долларов для Украины на пять лет, взносы в будущий фонд предлагается рассчитывать на основе ВВП стран-членов альянса, заявила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Столтенберг пообещал Украине членство в НАТО, но не назвал сроков
Вчера, 13:44
«
"Это похоже на казуистику евробюрократов. Сюзерен требует продолжать поддерживать киевский режим, но у вассалов накопилось масса финансовых и экономических проблем. Дальнейшая финансовая поддержка бандеровской Украины не может проводиться из бюджетов ЕС, так как пройдены все допустимые пределы бюджетных дефицитов и уровня долга к ВВП, установленные Маастрихтстскими критериями и Пактом Стабильности и Роста (основополагающими документами Евросоюза). Поэтому странам ЕС решили напомнить, что они члены НАТО, а "оборона" - несколько иное понятие, чем "экономика" или "финансы", - сказал Лосев.
Главным, что обращает на себя внимание в этом предложении – сроки, отметил эксперт.
«
"Но евробюрократы не были бы бюрократами, если бы действовали четко по-военному, исполняя приказ высшего начальства. Ключевое в этом предложении - "5 лет". Любая проблема может исчезнуть сама по себе если потянуть время и подождать. Вероятность, что европейцы соберут всю обозначенную сумму в этот фонд, также низка, как и вероятность сохранения государства Ukraine в обозримом будущем", - сказал Лосев.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Патрушев рассказал о планах США и НАТО по дальнейшей судьбе Украины
2 апреля, 00:13
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияЕвропаЙенс СтолтенбергАджа ЛябибСергей ЛавровНАТОЕвросоюз
 
 
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