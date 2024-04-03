https://ria.ru/20240403/sadovnichiy-1937662805.html

Володин поздравил Садовничего с юбилеем

Володин поздравил Садовничего с юбилеем - РИА Новости, 03.04.2024

Володин поздравил Садовничего с юбилеем

Председатель ГД Вячеслав Володин поздравил ректора МГУ Виктора Садовничего с днём рождения и отметил его большой вклад в развитие науки, поздравление... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T17:33

2024-04-03T17:33

2024-04-03T17:33

общество

вячеслав володин

госдума рф

виктор садовничий

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Председатель ГД Вячеслав Володин поздравил ректора МГУ Виктора Садовничего с днём рождения и отметил его большой вклад в развитие науки, поздравление опубликовано на сайте ГД. "Поздравляю вас с днем рождения. Вы вносите большой вклад в развитие российского образования и науки", - написано в публикации. Володин также отметил, что под руководством Садовничего МГУ динамично развивается, продолжает лучшие традиции российской высшей школы. "Ваш опыт и профессионализм снискали вам заслуженный авторитет и уважение в нашей стране и за ее пределами. Желаю здоровья, счастья, успехов и всего самого доброго", - заключается в поздравлении.

https://ria.ru/20240403/sadovnichiy-1937192797.html

https://ria.ru/20240325/medal-1935740319.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, вячеслав володин, госдума рф, виктор садовничий