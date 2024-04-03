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Володин поздравил Садовничего с юбилеем - РИА Новости, 03.04.2024
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17:33 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/sadovnichiy-1937662805.html
Володин поздравил Садовничего с юбилеем
Володин поздравил Садовничего с юбилеем - РИА Новости, 03.04.2024
Володин поздравил Садовничего с юбилеем
Председатель ГД Вячеслав Володин поздравил ректора МГУ Виктора Садовничего с днём рождения и отметил его большой вклад в развитие науки, поздравление... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T17:33
2024-04-03T17:33
общество
вячеслав володин
госдума рф
виктор садовничий
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Председатель ГД Вячеслав Володин поздравил ректора МГУ Виктора Садовничего с днём рождения и отметил его большой вклад в развитие науки, поздравление опубликовано на сайте ГД. "Поздравляю вас с днем рождения. Вы вносите большой вклад в развитие российского образования и науки", - написано в публикации. Володин также отметил, что под руководством Садовничего МГУ динамично развивается, продолжает лучшие традиции российской высшей школы. "Ваш опыт и профессионализм снискали вам заслуженный авторитет и уважение в нашей стране и за ее пределами. Желаю здоровья, счастья, успехов и всего самого доброго", - заключается в поздравлении.
https://ria.ru/20240403/sadovnichiy-1937192797.html
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общество, вячеслав володин, госдума рф, виктор садовничий
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Виктор Садовничий
Володин поздравил Садовничего с юбилеем

Володин поздравил ректора МГУ Виктора Садовничего с 85-летним юбилеем

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкРектор МГУ Виктор Садовничий
Ректор МГУ Виктор Садовничий - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Ректор МГУ Виктор Садовничий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Председатель ГД Вячеслав Володин поздравил ректора МГУ Виктора Садовничего с днём рождения и отметил его большой вклад в развитие науки, поздравление опубликовано на сайте ГД.
"Поздравляю вас с днем рождения. Вы вносите большой вклад в развитие российского образования и науки", - написано в публикации.
Президент Российского союза ректоров, ректор Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Биография Виктора Садовничего
Вчера, 02:00
Володин также отметил, что под руководством Садовничего МГУ динамично развивается, продолжает лучшие традиции российской высшей школы.
"Ваш опыт и профессионализм снискали вам заслуженный авторитет и уважение в нашей стране и за ее пределами. Желаю здоровья, счастья, успехов и всего самого доброго", - заключается в поздравлении.
Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий
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ОбществоВячеслав ВолодинГосдума РФВиктор Садовничий
 
 
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