https://ria.ru/20240403/sadovnichiy-1937627467.html

Садовничий поблагодарил Путина за поддержку МГУ

Садовничий поблагодарил Путина за поддержку МГУ - РИА Новости, 03.04.2024

Садовничий поблагодарил Путина за поддержку МГУ

Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку вуза - по... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T16:08

2024-04-03T16:08

2024-04-03T16:19

общество

виктор садовничий

владимир путин

россия

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку вуза - по его словам все то, чего удалось достичь МГУ, получилось только благодаря этой поддержке."Владимир Владимирович, я тронут вашими словами поддержки и той оценки, которую вы дали. Спасибо огромное. Владимир Владимирович, управленческое дело, ректорское состоит в том, чтобы понимали его люди... Конечно, огромная ваша поддержка и как председателя попечительского совета, и как президента, это искренние слова от всей души", - сказал Садовничий на встрече с главой государства.Садовничий также отметил, что кампус вуза "недоразвит", в связи с чем попросил включить вуз в программу "Кампусы мирового уровня".

https://ria.ru/20240403/sadovnichiy-1937626153.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, виктор садовничий, владимир путин, россия