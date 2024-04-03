https://ria.ru/20240403/sadovnichiy-1937627467.html
Садовничий поблагодарил Путина за поддержку МГУ
Садовничий поблагодарил Путина за поддержку МГУ - РИА Новости, 03.04.2024
Садовничий поблагодарил Путина за поддержку МГУ
Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку вуза - по... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T16:08
2024-04-03T16:08
2024-04-03T16:19
общество
виктор садовничий
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937630226_0:112:3072:1840_1920x0_80_0_0_b9030bba650e82b9ef013ba014c83450.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку вуза - по его словам все то, чего удалось достичь МГУ, получилось только благодаря этой поддержке."Владимир Владимирович, я тронут вашими словами поддержки и той оценки, которую вы дали. Спасибо огромное. Владимир Владимирович, управленческое дело, ректорское состоит в том, чтобы понимали его люди... Конечно, огромная ваша поддержка и как председателя попечительского совета, и как президента, это искренние слова от всей души", - сказал Садовничий на встрече с главой государства.Садовничий также отметил, что кампус вуза "недоразвит", в связи с чем попросил включить вуз в программу "Кампусы мирового уровня".
https://ria.ru/20240403/sadovnichiy-1937626153.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937630226_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_da02570a85305fe93d76694f9e4264a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, виктор садовничий, владимир путин, россия
Общество, Виктор Садовничий, Владимир Путин, Россия
Садовничий поблагодарил Путина за поддержку МГУ
Ректор МГУ Садовничий поблагодарил Путина за поддержку вуза
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку вуза - по его словам все то, чего удалось достичь МГУ, получилось только благодаря этой поддержке.
"Владимир Владимирович, я тронут вашими словами поддержки и той оценки, которую вы дали. Спасибо огромное. Владимир Владимирович, управленческое дело, ректорское состоит в том, чтобы понимали его люди... Конечно, огромная ваша поддержка и как председателя попечительского совета, и как президента, это искренние слова от всей души", - сказал Садовничий на встрече с главой государства.
Садовничий также отметил, что кампус вуза "недоразвит", в связи с чем попросил включить вуз в программу "Кампусы мирового уровня".