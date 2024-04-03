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Садовничий поблагодарил Путина за поддержку МГУ - РИА Новости, 03.04.2024
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16:08 03.04.2024 (обновлено: 16:19 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/sadovnichiy-1937627467.html
Садовничий поблагодарил Путина за поддержку МГУ
Садовничий поблагодарил Путина за поддержку МГУ - РИА Новости, 03.04.2024
Садовничий поблагодарил Путина за поддержку МГУ
Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку вуза - по... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T16:08
2024-04-03T16:19
общество
виктор садовничий
владимир путин
россия
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку вуза - по его словам все то, чего удалось достичь МГУ, получилось только благодаря этой поддержке."Владимир Владимирович, я тронут вашими словами поддержки и той оценки, которую вы дали. Спасибо огромное. Владимир Владимирович, управленческое дело, ректорское состоит в том, чтобы понимали его люди... Конечно, огромная ваша поддержка и как председателя попечительского совета, и как президента, это искренние слова от всей души", - сказал Садовничий на встрече с главой государства.Садовничий также отметил, что кампус вуза "недоразвит", в связи с чем попросил включить вуз в программу "Кампусы мирового уровня".
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общество, виктор садовничий, владимир путин, россия
Общество, Виктор Садовничий, Владимир Путин, Россия
Садовничий поблагодарил Путина за поддержку МГУ

Ректор МГУ Садовничий поблагодарил Путина за поддержку вуза

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и ректор МГУ Виктор Садовничий во время встречи. 3 апреля 2024
Президент РФ Владимир Путин и ректор МГУ Виктор Садовничий во время встречи. 3 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и ректор МГУ Виктор Садовничий во время встречи. 3 апреля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку вуза - по его словам все то, чего удалось достичь МГУ, получилось только благодаря этой поддержке.
"Владимир Владимирович, я тронут вашими словами поддержки и той оценки, которую вы дали. Спасибо огромное. Владимир Владимирович, управленческое дело, ректорское состоит в том, чтобы понимали его люди... Конечно, огромная ваша поддержка и как председателя попечительского совета, и как президента, это искренние слова от всей души", - сказал Садовничий на встрече с главой государства.
Садовничий также отметил, что кампус вуза "недоразвит", в связи с чем попросил включить вуз в программу "Кампусы мирового уровня".
Президент РФ Владимир Путин и ректор МГУ Виктор Садовничий во время встречи. 3 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Путин встретился с ректором МГУ Садовничим
Вчера, 16:02
 
ОбществоВиктор СадовничийВладимир ПутинРоссия
 
 
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